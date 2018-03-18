殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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殺破狼2018年3月19日~3月25日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，木星落在財務宮位，相位良好，投資某個標的會有不少獲利，沒有投資習慣的白羊座，也可能會獲得公司的分紅、股票、業績獎金，名下資產有增加許多。

感情運方面，金星落在命宮，與退行的水星呈現合相，與過去喜歡過的對象重新聯繫上，過去曾經愛戀過的感覺似乎又回來了，也許會有重修舊好的機會。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星、土星、冥王星齊聚在志業宮位，相位不良，會是工作非常勞碌的時期，同時受到水星在命宮退行的影響，有許多事務不斷需要來回修正，明明已經完成的工作，可能常常退回重做，每天加班都無法消化龐大的工作量。

健康運方面，太陽進入命宮，同時水星在命宮退行，身體狀況較不理想，一些小毛病不斷復發，免疫系統與內分泌也不太正常，當心過勞引發心血管方面的疾病，有時間請多休息。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，在感情宮位的木星相位良好，有對象的金牛座會與喜歡的人開始計劃人生大事。單身的金牛座，受到金星與退行的水星合相在秘密宮位的影響，會得知過去暗戀的對象恢復單身狀態，也許鼓起勇氣與對方聯繫，能給自己一次新的機會。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星脫離其他行星的影響，有個倒心靈垃圾的朋友很重要，除了傾聽你，若是能讓你正視自己個性上問題的朋友更是難得，倘若你只是不斷地找人鬼打牆，其實對改變現狀一點幫助都沒有。

本週須注意的部分：

學業運方面，火星、土星、冥王星齊聚學業宮位，相位不良，報告與作業不斷地退件重修，可能會影響到整個學期的成績表現，同時在校內會有許多重大的競賽活動必須參與，然而你卻無瑕能兼顧，使你對於學業感到焦慮。

遠行運方面，火星、土星、冥王星齊聚遠行宮位，可能會因為工作的關係，頻頻需要出差，或是到外地工作，人在外地的金牛座會感覺勢單力薄，壓力較大，時差造成精神方面難以調適，有水土不服的現象，在外地會較為不適應。

雙子座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的木星相位良好，即便在大環境不太理想的狀況下，業績或是工作表現依然一枝獨秀，能力與理想可以落實在職場上，會是工作十分順心的時期。

人際關係方面，水星退行在人際關係宮位，很久不見的朋友，會突然跟你聯絡，在交際應酬上的花費也因此暴增，此時甚至會收到學生時代的同學寄來的紅色炸彈，會在婚宴上開小型的同學會。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星、土星、冥王星齊聚財務宮位，相位不良。財務狀況並不理想，理財須盡量保守。當心親朋好友向你推銷保險、直銷、投資商品，此時切勿聽信，容易血本無歸。也不要跟會與代購任何物品，容易引發金錢糾紛。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚疾厄宮位，當心血光之災，容易有意外性的傷害。器官也可能突然發炎，或是感染病毒而有發燒的現象。體力耗損較為劇烈，身體要注意保養。

感情運方面，金星與退行的水星合相在人際關係宮位，受到冥王星影響，可能會與分手的對象在同一個社交場合碰面，必須要面臨許多尷尬的問題，使你感到心煩。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，同時會有好幾個對象對你表達好感，不知怎麼選擇比較理想。已經有對象的巨蟹座，則可能因為工作過於忙碌，而感到與對方能相處的時間並不多，甚至因為工作方面的問題與對方有些不愉快，工作與情感難以兩全。

學業運方面，在學業宮位的海王星脫離其他行星的影響，能專注在自己喜歡的領域中深入研究，會因此理解很多新的問題，課業上因此突飛猛進，同時也會確立自己未來將往哪個領域發展。

遠行運佳，在遠行宮位的海王星脫離其他行星的影響，你需要遠離是非，到一個沒有人認識你的地方避靜，此時是個適合旅行的時間，如果能有這個機會遠行，那就遠離塵囂吧。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在志業宮位退行，同時受到夥伴宮位的冥王星影響，職場的小人可能就是你的豬隊友，在你忙到焦頭爛額的時候，還惹上一堆麻煩要你擦屁股。工作內容不斷需要來回修正，會是工作非常煩心的時期。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星脫離其他行星的影響，會是物質生活與精神、生活平衡的一段時光，懂得花少少的金錢獲得物超所值的物質或服務。甚至能獲得金錢都不一定能買得到的東西。

感情運方面，火星離開了戀愛宮位，在情感上的不愉快終於回歸平靜，即便兩人沒有合好，卻也不再互相傷害，這對你而言已經是近期最舒服的關係了。

本週須注意的部分：

學業運方面，水星逆行在學業宮位，作業或是報告可能會被指導教授退件或重修，先前做的努力全都是白工，挫折感較高。但也許你回頭修正報告的時候會發現很多錯誤的確是需要修正的。

遠行運方面，水星逆行在遠行宮位，此時遠行要當心行程與想像中的有所出入，有些行程甚至會被迫取消，出遠門要當心重要的證件遺失，使你出門在外遇上很多麻煩，可以的話，短時間內盡量不要出遠門。

工作運方面，火星、土星、冥王星齊聚工作宮位，相位不良，繁雜的事務較多，常常需要加班修正一些可能無關痛癢的問題。也因此使你工作量暴增，容易感覺過勞。

處女座：

整體運勢：

學習運佳，在學習宮位的木星相位良好，學習新的科目會遇到不錯的老師，或是能力很強的同學可以指點迷經，即便不拿手的科目，也可以進入狀況，收到成效。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的木星相位良好，考試無往不利，幾乎都能考取理想的單位，面試也十分討喜，可望進入理想的公司。目前反而是要煩惱該選擇哪一個單位比較適合自己。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星、土星、冥王星齊聚戀愛宮位，冷漠也是一種暴力，你正這樣摧殘自己所喜愛的人，逼著對方用同樣的方式對待你，此時兩人都無言以對，相敬如「冰」，如果能吵吵架，雙方還有可能理解彼此的問題在哪裡，但你可能連吵架的力氣都喪失了。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，要特別當心掉錢包，有許多重要的資料要重辦，特別是信用資料要當心被盜用，需要花比較多時間解決這些問題。某些處女座則可能是開銷過於龐大，感覺入不敷出。可能必須舉債透支，才能維持生計。這段期間財務狀況十分不理想，花錢與理財須盡量保守。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，要當心某些身體上的老毛病舊疾復發，或是感冒很久始終無法痊癒，此時會是身體狀況較弱的時期，注意身體保養，並要預防病毒感染。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，木星在金錢宮位，相位良好。手上有餘裕的金錢可以存下來，日子好過了些，感覺困頓的日子已經過去了。

工作運方面，在工作宮位的海王星脫離其他行星的影響，雖然目前職場上一片混亂，但你可以置身事外，在風暴圈外不被波及，這一陣子不要多管閒事，避免捲入是非之中。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星與退行的水星呈現合相，與前情人可能會有機會再度連繫，雙方甚至有意談復合。但有伴侶的天秤座要注意，此時很容易翻舊帳吵架，有些問題攤在陽光下檢視，雙方必須要有些共識解決。

家庭運方面，火星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，會是家庭十分混亂的時期，可能會有家人需要照顧，或是令你十分操心。居家附近環境狀況也不太理想，鄰居可能會正在裝潢，工程的噪音會干擾到你。家宅要當心門戶安全。使用電器爐火也要謹慎當心，稍有不慎，容易引發火災。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星脫離其他行星的影響，雖然情感狀態撲朔迷離，但沈浸在曖昧氛圍中，會讓你感覺生活比較有重心。某些天蠍座目前可能正在迷戀偶像，生活很愉快，卻會錯過某些對你有好感的人，使得桃花一直沒有開花的跡象。

面試運佳，在命宮的木星與面試宮位的冥王星有良好連結，如果要尋求新工作的天蠍座，最近的面試運不錯，很快就會被錄取了，有可能會進入一個體系良好的公司。

本週須注意的部分：

學習運方面，火星、土星、冥王星齊聚學習宮位，在學的天蠍座，會覺得校園生活不太愉快，討厭某些老師，或是與同學處不好。甚至受到排擠，課業壓力也比較大，考試太多，對校園生活感到厭煩。

交通運方面，火星本週進入交通宮位，需特別注意交通安全，交通工具會是故障的高峰期，同時要當心與人發生交通糾紛，或是容易被開罰單。通勤常常會遇到一些不太愉快的事件。

工作運方面，水星退行在工作宮位，會有許多事務不斷需要來回修正，工作狀況會較為不順利，必須花很多時間處理問題。

健康運方面，太陽、金星、水星、天王星齊聚健康宮位，容易因為過勞，導致免疫系統失調，感冒不斷復發，不容易痊癒。心血管方面的疾病要留意，若有些病徵浮現，要趕快就醫。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的金星與退行的水星呈現合相，前情人或是過去喜歡過的對象會在此時回頭跟你聯絡，甚至要求復合。若是想與過去喜歡過的對象重修舊好，也可在此時連繫看看。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星脫離其他行星的影響，家中令你心煩的人物，或是居家附近討厭的鄰居暫時會遠離你的生活圈，而有一段比較平靜的居家生活，可以好好享受寧靜的好日子。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星、土星、冥王星齊聚在金錢宮位，受到娛樂宮位的許多行星影響，可能會有非常重要的演唱會要砸大錢搶票，即使你的經濟狀況早已陷入困境，但為了心愛的偶像，傾家蕩產也值得。某些沒有娛樂需求的射手座，也會有太多額外的開支，大多花在吃喝玩樂上，月底窮到吃土也怨不了別人。

有養寵物與有小孩的射手座要特別注意，受到水星在子女宮位退行的影響，家中的毛孩子或小孩會讓你操比較多心，可能比較容易生病，或是有些偏差的行為讓你煩惱，可能會花比較多的金錢在孩子身上。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係運勢方面，木星落在人際關係宮位，相位良好，有些人也許平時與妳的情感交集並沒有那麼深厚，卻會在無意間點醒你過去沒注意到的盲點，多關注自己不足的部分，才能遇到打開你新視野與智慧的貴人，一昧的固執在自己過去的經驗中，貴人即便在身邊，你也不容易察覺。

學習運方面，在學習宮位的海王星，脫離其他行星的影響，可能會在藝術領域的學科上產生興趣，並且獲得鼓勵與肯定，在學的摩羯座，參加才藝競賽會有不錯的表現，成為眾人矚目的焦點。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚命宮，須注意血光之災，容易有意外傷害，或是有筋骨方面的問題，需要長時間復健。同時也容易有過勞的現象。須注意身體保養。

工作運方面，火星、土星、冥王星齊聚命宮，會有很多新的責任必須要去承擔，這些工作可能都吃力不討好，甚至必須花很多時間加班才能完成，會是很勞碌的時期。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，家宅有一些陳年老毛病可能無法再置之不理，必須要重新修繕。家庭之間會有某個事件不斷鬼打牆，找不到解決的辦法，卻又常常被翻出來吵架，會感覺很煩。

感情運方面，火星與土星在命宮逐漸呈現合相，現在的情感狀態也沒什麼不好，只是缺乏刺激而已。卻常陷入悲情的情緒中，感覺不到愛，容易因為寂寞，而不斷地到處尋覓真愛，然而，這也容易使你陷入危險與不幸。

水瓶座：

整體運勢：

工作運佳，木星落在志業宮位，不論是創業，或是在新的職位上的水瓶座，在情緒上會比先前更為篤定，一些決策方向都會往有利於你的方向發展，因此不需要再自我懷疑，決定好的事情，去執行就對了。

感情運方面，金星與退行的水星在溝通宮位退行，單身的水瓶座可能會在非社群性質的網站上，巧遇過去的同學或曾經有好感的人，意外牽起兩人的緣分。有伴侶的水瓶座，與另一半溝通容易雞同鴨講，產生誤會，或是在某些無意義的話題上鬼打牆，容易與另一半溝通不良。

本週須注意的部分：

面試運方面，水星退行在面試宮位，雖然面試過程看似都很順利，卻容易出現變數，這段時間不要急著找新工作，好好地修正一下自己的履歷，水星順行後再安排面試比較妥當。

交通運方面，水星退行在交通宮位，交通工具容易故障，或是可能惹上一些行車糾紛，常會被警察攔檢，收到罰單，通勤也可能遇到莫名其妙的事件，耽誤你重要的行程，水星逆行期間，要特別注意交通安全。

當心口舌是非，太陽、水星、金星、天王星齊聚溝通宮位，相位皆不良，同時水星又在溝通宮位退行，有時候話說多了，說者無意，聽者有心。可能會被人誤會。在網路上的發言也要謹慎，不經意的一番言論，容易會招惹一些麻煩的人。這段時間需特別謹言慎行。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運佳，木星落在遠行宮位，與人際關係宮位的冥王星有良好連結，在外地出差、留學、打工度假、交換學生、旅遊的雙魚座，會認識很多異國的朋友，即便沒有遠行計畫的雙魚座，在生活周遭也會交到許多來自國外的新朋友，會是很有趣的交流經驗。

金錢運方面，金星與退行的水星落在金錢宮位，容易收到一些非即期的支票，帳面上雖然有收益，實際的款項卻必須要花一些時間才能入帳，金錢有種看得到卻吃不到的感覺。

本週須注意的部分：

人際關係方面，火星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，即便很努力地對人友善，卻常常獲得反效果，有些人會利用你的善意對你情緒勒索。同時，容易莫名其妙招惹到一些麻煩的人，在言論上霸凌你。此時多關注自己的內心的需求，可能比起刻意討好別人來得重要。

感情運方面，落在命宮的海王星脫離其他行星的影響，雖然爛桃花被自己斬掉了，不過還是會感覺空虛寂寞覺得冷，學會跟自己獨處，這會比起被麻煩的人追著跑來得有意義。

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