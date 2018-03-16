【小孟塔羅】單身者必看！2018年去哪裡找真愛

2018-03-16 10:28 聯合新聞網 小孟



圖擷自 Tohm Brigitte 分享 facebook 什麼是「真愛」？有人說真愛是一種「感覺」，當感覺對了，就能天長地久。但感覺會隨時空環境而改變，到時候還是真愛嗎？很少有人能夠在情路上走的一路順風，可以說大部分的人在尋找真愛過程中都會遇到一些磨難。你還要經歷多少磨難，才能得到真愛呢？現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴2018年去哪裡找真愛？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Eileen Connolly(Connolly Tarot)

A：參加活動(命運之輪正位) 分享 facebook

A：參加活動(命運之輪正位)

牌面上的正中央有一顆正在轉動的輪子，上方有一位披著白袍的天使，四方有代表四元素的象徵物。

有人是參加登山活動、車隊、攝影社、路跑或是去讀書會認識新朋友。因此小孟老師建議你，透過「參加有興趣的活動」，可以認識到志同道合的人，當你遇到欣賞的對象時，由於彼此有共同的喜好，你便能自然與對方互動，俗話說好的開始是成功的一半，請勇敢踏出尋愛的步伐吧！

B：網路(星星牌正位) 分享 facebook

B：網路(星星牌正位)

牌面上有一位男子正在看著天上的星星，有一隻彩虹鳥正在天空飛翔。

有人用交友App、有人則是參加臉書社團的活動認識到男女朋友。你的個性比較慢熱，當你與不熟的人面對面相處時，沒有辦法很快就能熱絡。因此小孟老師建議你，可以透過「網路」去尋找真愛。請先不要覺得訝異，現代人常使用APP交友，不見得非要出門才能認識人，當你使用文字與人互動時，較能表現出落落大方，可為對方留下好的印象。

C：婚友社(教皇牌正位) 分享 facebook

C：婚友社(教皇牌正位)

牌面上有一位頭戴皇冠、身穿聖袍的教宗，正在為底下的一男一女祝福。

有人說：「婚友社或聯誼活動裡有很多拐瓜劣棗。」但在現實生活中，我們遇到的人，難道全都和善好相處嗎？你內心想尋找的另一半，不只是談談戀愛開心就好，更希望未來能夠進入婚姻，相守一生。因此小孟老師建議你，可以透過「婚友社」去尋找真愛，他們會幫你篩選合適的條件，加速你們成功媒合的機會。

D：朋友、熟人介紹(太陽牌正位) 分享 facebook

D：朋友、熟人介紹(太陽牌正位)

牌面上有一顆炙熱的太陽，有四位小天使圍繞在一旁手舞足蹈。

只要你願意走出大門，就有很大的機率能夠交到朋友。由於你平時都跟熟稔的朋友聚在一起，對於結交新朋友沒有很大的動力。因此小孟老師建議你，可以透過「朋友或熟人介紹」去尋找真愛，由於他們很了解你的個性、喜好，因此他們介紹給你的對象，會是以你喜歡的特質，或是對你好的條件推薦給你。

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E：月老廟(隱者牌正位)

牌面上有一位拿著火把的長者，他站在山頂幫底下的人們照亮光芒。

你平時都忙於工作，下班之後帶著疲累的身軀回家，什麼事情都不想要做，到了假日或休假的時候，只想在家好好的休息。雖然你對於感情比較隨緣，但還是希望可以找到正緣。因此小孟老師建議你，可以去「月老廟」去尋找真愛，祈求月老為你指引感情的明燈，讓你在人生的路有伴相隨。