今日星座運勢／摩羯 銀白色幸運 適度運動運勢升

2018-03-25 00:00 聯合新聞網 那河



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三月二十五日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色擺設

今天不妨多花點時間和家人間培養更深厚的情感。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：舊的東西

社交運佳。感情運弱。以朋友心態談感情會更順利。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：植物花草

今天是個好好休息與放鬆身心的一天，否則容易衝動消費。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：占星

若有新方向或想改革的想法時，不妨先找占星師聊聊。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：甜點

今天不妨和三五好友相約聊聊自己未來的理想與發展。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：花精

情緒不佳時找好友或專業諮商整理一下內在情緒。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

避免陷在自己的情緒或世界裡。陽光有易身心。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：新事物

多嘗試些新奇的活動，讓生命有更多熱情火花。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：綠色配件

今天的你相當有魅力，讓人不注意都難。情緒低落的射手則建議尋求專業協助。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：棉質舒服的服裝

不要悶在家裡。適度運動或和朋友相約都能讓運勢向上提升。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

今天是充滿人情味的一天。參加社區活動是不錯的選擇。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草樹木

今天是沉澱心靈的日子。也可能需要為家人犧牲一些自己的時間。