今日星座運勢／雙子 避免熬夜 藝文展場帶來幸運

2018-03-24 00:00 聯合新聞網 那河



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三月二十四日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：下午茶餐廳

注意健康以及生活秩序，避免對任何事物上癮，例如線上遊戲、健身運動等，任何過度的舉動對身心健康都有直接傷害。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交活動

對生活不要挑剔太多，多和他人互動聊天，聽聽他人想法，多出去走走，參加社交活動，主動認識新朋友。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色飾品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：電影院

避免熬夜及涉足複雜場所，和有不良嗜好的人稍微保持距離。電影院、書店、藝文展場、劇場等地方能帶來幸運。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：熱情

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：學習場合

找出自己真正喜愛的事物吧。發展一項第二專長與技能，學些新的東西，生活不能一成不變。要懂得活出自信光彩。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：家或超市

避免整個周末都在玩樂。需要花一些時間體驗生活，例如自己下廚做菜、整理家務等，都是讓運勢提升的好方法。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：電影院或健身房

言多必失。避免說太多話，也要避免東奔西跑。建議讓生活簡單輕鬆一些，避免將焦點放在挑惕與批判他人。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：淺綠色擺飾品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：家飾館

避免涉足複雜場所。若有想花錢的衝動，建議花在日常用品、上課學習、運動器材或家人身上。家中很適合重新佈置一下。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：聚會活動

今天不妨到書店找些和心靈成長、理財、心理學等相關書籍，或者參加一些有趣的活動，拓展自己對新事物了解的領域。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：書店

避免購物亂花錢，如果真的想花錢，不妨買幾本好書、短程旅遊、或報名某項課程都是不錯的選擇。此時是累積內在資源或知識的時刻，凡事不要急躁。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：家

注意行車安全，避免和他人有言語頂撞的情況發生。把家具改變方式擺放也是提升運勢的方式之一。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色系的服飾

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：大自然

建議和不熟悉的朋友保持距離，避免和是非多的人在一起，盡量低調謙虛，以免誤交損友或被無辜牽連。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：善念善行

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：宗教場合

過去做過的事情或有什麼秘密有可能在這段時間被突然爆料。但凡事只要光明正大，為人正派，暗地裡便沒有小人可以打擊你。