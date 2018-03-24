今日星座運勢／雙子 避免熬夜 藝文展場帶來幸運
三月二十四日（六）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：美食
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：下午茶餐廳
注意健康以及生活秩序，避免對任何事物上癮，例如線上遊戲、健身運動等，任何過度的舉動對身心健康都有直接傷害。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：美食
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：社交活動
對生活不要挑剔太多，多和他人互動聊天，聽聽他人想法，多出去走走，參加社交活動，主動認識新朋友。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藍綠色飾品
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：電影院
避免熬夜及涉足複雜場所，和有不良嗜好的人稍微保持距離。電影院、書店、藝文展場、劇場等地方能帶來幸運。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：鵝黃色
★ 幸運物：熱情
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：學習場合
找出自己真正喜愛的事物吧。發展一項第二專長與技能，學些新的東西，生活不能一成不變。要懂得活出自信光彩。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：家常菜
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：家或超市
避免整個周末都在玩樂。需要花一些時間體驗生活，例如自己下廚做菜、整理家務等，都是讓運勢提升的好方法。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：藍色配件
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：電影院或健身房
言多必失。避免說太多話，也要避免東奔西跑。建議讓生活簡單輕鬆一些，避免將焦點放在挑惕與批判他人。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：淺綠色
★ 幸運物：淺綠色擺飾品
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：家飾館
避免涉足複雜場所。若有想花錢的衝動，建議花在日常用品、上課學習、運動器材或家人身上。家中很適合重新佈置一下。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：新事物
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：聚會活動
今天不妨到書店找些和心靈成長、理財、心理學等相關書籍，或者參加一些有趣的活動，拓展自己對新事物了解的領域。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：書籍
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：書店
避免購物亂花錢，如果真的想花錢，不妨買幾本好書、短程旅遊、或報名某項課程都是不錯的選擇。此時是累積內在資源或知識的時刻，凡事不要急躁。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅
★ 幸運物：百合花
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：家
注意行車安全，避免和他人有言語頂撞的情況發生。把家具改變方式擺放也是提升運勢的方式之一。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藍綠色系的服飾
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：大自然
建議和不熟悉的朋友保持距離，避免和是非多的人在一起，盡量低調謙虛，以免誤交損友或被無辜牽連。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：米白色
★ 幸運物：善念善行
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：宗教場合
過去做過的事情或有什麼秘密有可能在這段時間被突然爆料。但凡事只要光明正大，為人正派，暗地裡便沒有小人可以打擊你。
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