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今日星座運勢／射手 對愛的渴望高 認識自己好時機

2018-03-23 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月二十三日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：KTV

某些自己原本感到有信心的事物，卻有可能被他人打壓或打擊。特別是家中長輩或上司。部分牡羊也可能有種吃力不討好或孤單感。

【金牛座】烏雲罩頂

★ 開運色：淺黃色

★ 開運物：高地杜松精油

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：大自然或SPA

命主星與冥王星成衝突相。不利遠行，在專業上也容易遭到否定。不少金牛容易出現健康問題或自信心被打擊的狀態。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：橘紅色

★ 幸運物：真誠

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：暖色系空間

雖然團隊或社群看起來和樂融融，但某些人可能在私下興風作浪，試著挑撥彼此間的團隊合作或友情。有秘密的雙子需特別注意。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：靜心音樂

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：可靜心的空間

婚姻的問題、合作關係、或是閨蜜之間的競爭，有可能影響到你目前事業的發展，也可能影響你的整體形象，需稍加注意。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：大地色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：舒適的休息空間

透過生活與健康的狀態，會衝擊到你原本的人生價值觀。只要沒有負面的價值或情緒出現，這樣的改變其實是好的。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：美食餐廳

關於懷孕、孩子、或感情、或某項自己懷抱極度熱情的事物，正在帶給自己的生命一股很大的轉化與轉變的力量。只是過程有些辛苦。在感情上不要執著。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

家庭中發生的事件，無論大或小，都多少帶給你和另一半或朋友一些衝擊影響。有時候，透過這些事件，才會看清楚誰是真正支持你的人。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：信任

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

原本其實平靜和諧的狀態，卻可能因為你的過度解讀或鑽牛角尖，反而造成更複雜的狀況。建議平心靜氣，多信任並放鬆。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：牌卡

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：身心靈中心

對於真正的愛，射手們開始已經有更深的體會。但年輕或匱乏感強烈的某部分射手，對於愛的渴望會升高，但此時也是真正認識自己的好時機。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：放鬆的居家空間

要避免將自身的壓力釋放到家人身上，讓原本應該自在放鬆的家庭空間，突然變得沈重與不開心。對於孩子或家人不要過度緊盯關心。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：輕聲細語

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

和兄弟姊妹或鄰居之間的關係容易有些衝突或不愉快，特別是如果彼此過去曾經有過心結，此時更容易有不愉快發生。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：分享

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社群活動

和他人之間的競爭關係可能讓彼此種下某些心結。建議不要自己一人獨攬大權，有好處可以分享給身旁的人。

星座運勢

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