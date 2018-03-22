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今日星座運勢／天蠍 思考人事問題 注意生活細節

2018-03-22 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月二十二日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：沈澱思考

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：大自然

水星進行為期三周的退行，影響牡羊的是對於自我的感覺與看法，以及渴望自己的生命中添加那些新的元素，讓生命更豐盛。此時是思考計畫的時刻，並非立即行動的時機。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：燭光或陽光

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：明亮的空間

水星進行為期三周的退行，影響金牛的是內在潛意識或和某個秘密相關的人事物。這段時間不妨注意夢境或探索自我內在世界，注意身心健康。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：生活願景

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

水星進行為期三周的退行，影響雙子的是重新思考自己與團隊朋友之間的溝通或互動模式、以及使用網路的方式，也是思考自我人生願景的好時機。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：鐵灰色

★ 幸運物：事業生涯規劃

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：氣派的大廳

水星進行為期三周的退行，對於巨蟹的影響，是重新思考自己事業的生涯規劃、以及人生角色的定位，或是與上司、事業夥伴之間的溝通互動模式。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：低調優雅的裝扮

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：年輕時的求學地點

水星進行為期三周的退行，對於獅子們的影響，是人生價值觀的重新排序，也可能有想要舊地重遊、重回過去唸書的地方、以及國外老友的聯繫等。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：熱茶

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：懷舊感茶樓

水星進行為期三周的退行，對於處女座的影響是感情上親密情人或事業上親密戰友之間的重新評估或溝通思考。有些合作案或人與人之間的關係在周旋評估中。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍綠色

★ 開運物：靜心音樂

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：瑜伽會館

水星進行為期三周的退行，影響天秤們的是朋友或競爭對手之間的對話互動，有可能說錯話或溝通不順利。此時進行合作與談判，時間會延長或較不順利。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍

★ 開運物：專心與細節

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：明亮整潔的空間

水星進行為期三周的退行，影響天蠍們的是在工作職場環境中某些事物在重新思考與評估。特別是人事問題、工作流程及環境的重新思考。此時要特別注意生活與工作細節。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：古銅色

★ 幸運物：硬幣

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：許願池

水星進行為期三周的退行，影響射手們的是子女或戀情的重新對話與評估。考慮是否與某人繼續交往？或者是否要再生個小孩等。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：超市

水星進行為期三周的退行，對於摩羯們的影響是有些事情該如何對家人說，或者是要重新建立與家人間的溝通方式。很多兒時回憶容易在此時浮現。此時不宜房屋買賣。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：通訊錄

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：同學會

為期三周的水星退行，影響水平的是學習與溝通的模式。此時間也特別容易回想小時候與同伴玩樂或聽大人談天的時光。是適合參加同學會的最佳時機。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：思考人生價值

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：人文咖啡館

為期三周的水星退行，對於雙魚們的影響是理財與工作能力的想法。也會重新思考人生中甚麼對你才是真正最有價值的。成熟的雙魚可能了解到最有價值的不是金錢或事業。

星座運勢

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