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今日星座運勢／水瓶 事業有貴人 服務他人有助運勢

2018-03-21 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月二十一日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：月形飾品或月光石

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野寬廣的空間

現在必須正視與他人合作、資源相互交流或交換的時候。上司也許對你不太友善，如何借力使力、運用身邊的人事物，考驗牡羊的智慧。人際與資源整合順利者有豐收傾向。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：茂盛的植物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：輕鬆的會談地點

合作、友誼、感情發展機會多。他人容易對你留下好印象，不妨趁這個時間多認識新朋友或聯絡老友，對未來有相當正面的幫助。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：大地色

★ 開運物：謙虛低調

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：圖書館或書店

工作職場訊息多、事情多、也可能耳語多。人際關係上敵人比朋友多，要謙虛低調，等待下一波好運。已婚者注意婚姻狀態或另一半健康。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：甜點小鋪

戀愛運和子女運仍旺，但工作運較弱。職場中有容易出錯或有小人的狀況。婚姻仍可能有較大壓力或無法與對方溝通的傾象。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：童年回憶

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：懷舊的空間

對不少失蹤來說是滋養內在的時刻，無論是透過家人，或是自我成長課程、回憶童年等，對獅子們來說都很重要。有健康的身心，才能享受人生。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：聚會場合

心情不好或壓力沈重時，不妨與三五好友相約一起聊天談心，暫時拋開煩惱。找個適合唱歌或聊天的地方，讓心靈放鬆，身心能量佳分。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：粉綠色

★ 幸運物：清淡飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

工作能力容易被肯定，正財運旺。但家中仍然容易處於不平靜的狀態。也許附近鄰居敲敲打打的聲音，或者自己的心情狀態有些躁動。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：接受挑戰的態度

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：職場社交

適合將心思放在建構自我工作能力上，部分天蠍工作上有迷失方向之疑。有時候接觸原本不熟悉但有興趣的工作領域也相當不錯。有貴人引路。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：寶藍一色

★ 開運物：占星

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：書店

射手們有過度犧牲自我或過度自戀的兩極狀態。建議在兩者中間稍微調適與平衡。了解宇宙法則有助身心能量提升。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：認真負責的態度

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：團體機構

不少事情需要在不同的團體或機構間游走往來，同時間也可能有些計畫在秘密進行中。但不合乎大眾期待或有違道德的事情容易被戳破。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：包容心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：色彩沉穩的空間

事業上有不少貴人或想法，如果同時能抱持多服務他人的態度以及更多的包容心與人互動，運勢將扶搖直上。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：專業資訊

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

和出版、教學、專業理論、旅遊相關的事宜上相當幸運。部分雙魚有升遷或工作遷移的狀態。事業忙碌懷抱理想。少部分雙魚與上司互動出現問題。

星座運勢

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