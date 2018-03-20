今日星座運勢／金牛 多休息與做善事 保持低調

2018-03-20 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

三月二十日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

水金兩吉星合相在和新的開始有關的位置，也和你表達自我的狀態相關。使得最近的你有不少新訊息進來，也讓你整個人更有活力。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：靜心空間

水金兩吉星合相在和夢境、休息、秘密的相關位置，有聽到他人秘密的機會，也可能發展秘密戀情。此時是適合多休息與持善念做善事、保持低調的時機。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：人多的地方

水金兩吉星合相在和人群與網絡的相關位置，最近從社群網站或會議中可以得到不少資訊，也容易得到他人支持和友誼。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：知識與講究的髮型或服飾

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

水金兩吉星合相在和事業形象的相關位置，最近特別適合發展事業以及和美的或知性相關的行業。也容易讓他人感受到你美麗和諧及智慧的一面。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：專業資訊

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：專業領域

水金兩吉星合相在和教學或學習、旅遊的相關位置。較年長的雙子專業領域發揮能力強，也有受邀海外的機會。年輕或退休的獅子則旅遊運旺、進修機會多。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃水晶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：簡潔的空間

水金兩吉星合相在和資源交流與親密合作的相關位置，最近有不少與你合作或投資的相關機會，適當的篩選將有豐收。但避免投機。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：朋友聚餐

水金兩吉星合相在和婚姻與合作的相關位置，單身者最近有人介紹對象，或是在朋友的派對上認識聊得來的人。也有不少合作相關的訊息出現。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：單純放鬆的空間

水金兩吉星合相在和日常生活及工作的相關位置，工作上善意的訊息增加，生活也變得較為和諧舒適。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色與粉紫色

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有笑聲的地方

水金兩吉星合相在和愛情與小孩的相關位置，戀愛運旺，子女運也旺。單身者奉子成婚的機率也變高喔。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：大地溫暖色系

★ 幸運物：居家裝潢雜誌

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：家

水金兩吉星合相在和家庭住家的相關位置，和家人間若有誤會，不妨趁這個時機相互溝通。這也是和室內設計師溝通裝潢風格的好時機。此時也是安頓自己身心、靜心的好時機。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：企劃案

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：客戶辦公室

水金兩吉星合相在和溝通學習及交友的相關位置，不少聊天聚會的場合少不了你。如果將時間運用在學習思考或蒐集資訊，將更有效率與成就感。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：工作能力

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

水金兩吉星合相在和金錢與工作才華相關的位置，讓你的才華很容易展現出來，工作職場具有強烈的魅力和說服力。