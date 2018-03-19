親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今日星座運勢／雙魚 社交運旺 注意言論及網路發言

2018-03-19 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

三月十九日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：視野遼闊的空間

群星進入和事業及形象的相關位置，未來一個月在事業上更具企圖心，但相對更忙碌、主管要求多。注意與主管上層的應對。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：書面報告

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

群星進入和旅遊及專業的相關位置，未來一個月因公出差，但避免危險性高的區域。專業上競爭力強，拿出實力與他人一較高下。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：葡萄石

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩柔和的地方

群星進入和親密關係或健康的相關位置，未來一個月慾望和企圖心都增強，但注意上火、發燒、發炎等健康問題。宜控制脾氣及貪念。不宜因金錢或感情與人爭執。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍

★ 開運物：淡藍色寶石

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：色彩柔和的用餐場所

群星進入和婚姻及合作的相關位置。未來一個月他人對你較不友善，或是容易有催促你的言語行為。婚姻與合作容易爭執或意見不同。正面狀態是待人熱情。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：健康飲食與作息

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：舒適的睡眠空間

群星進入和工作及生活的相關位置，未來一個月工作忙碌、壓力暴增。注意與屬下或工作同仁之間的相處，多說好話，以免小人破壞工作運。原本健康不佳的獅子要特別注意身體。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：粉紅色飾品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：輕鬆愉快的場合

群星進入和戀愛與孩子的相關位置。未來一個月在愛情上比平常更主動表達熱情。也更懂得釋放魅力，吸引他人。注意小孩的安全與健康。戀愛仍要睜大眼睛。

【天秤座】打雷閃電

★ 開運色：米白色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：整潔的居家空間

群星進入家庭宮。注意居家安全。建議未來一個月時常整理居家環境，保持清爽整潔，或是小小更動擺設。家人脾氣可能變差。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：謙虛的態度

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：學習的場合

群星進入掌管溝通及學習的相關位置。未來一個月不妨主動求教他人，將主力放在謙虛學習。注意行車安全。開車走路時避免使用手機。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書與筆記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：職場學習場合

群星進入和金錢理財與工作能力的相關位置。未來一個月適合積極培養自我實力。金錢使用要稍有節制。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：湖水綠

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：瑜伽會館

群星進入摩羯，一部分的摩羯能夠展現更積極主動的能量，突破關卡。但若有累積的情緒或健康問題，也很容易在最近爆發。守護自己與家人的健康最重要。

【水瓶座】打雷閃電

★ 開運色：寶藍色

★ 開運物：星星

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：宗教場合或大自然

群星進入和小人、因果的相關位置，未來一個月小人變多，或容易心神不寧。注意與他人應對。過去做錯的事情、惹到的人，容易在此時反撲。過去過於勞累者也要注意健康的反撲。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交活動

群星進入和團體與網路社群的相關位置，未來一個月社交運旺，但同時需注意言論及網路發言，否則容易被他人攻擊。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00

塔羅：上班族必算！2018年加薪機率？

2018-03-16 14:29

【小孟塔羅】單身者必看！2018年去哪裡找真愛

2018-03-16 10:28

職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00

白色情人節想放閃？先看你的生肖有沒有桃花運

2018-03-14 16:52

一句話開運錦囊：給2018年想要轉運的你

2018-03-14 10:42

存錢靠自己！最適合12星座的兼差工作？

2018-03-14 10:18

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作喜悅、豐收的時刻

2018-03-12 09:02

【小孟塔羅】快成了天敵？測我的婆媳關係為何

2018-03-09 08:00

【塔羅】單身必看！如何讓你更有異性緣？

2018-03-08 16:00

殺價嫌貨搶贈品 誰的「奧客」指數最高？

2018-03-07 18:46

放假後不想上班？看12星座如何對抗「收假症候群」

2018-03-05 09:00

水逆帶來不順遂？3月星座運勢告訴你

2018-03-02 13:16

【小孟塔羅】元宵節吃幾顆湯圓會得到好運勢？

2018-03-02 08:00

【塔羅】你離結婚還有多遠？

2018-03-01 09:00

配備精良的機會探測儀 雙星組合–廉貞天府

2018-02-27 13:53

錢都拿去包紅包了？趕快看危急時刻省錢法

2018-02-27 12:11

【Desire 塔羅占星】3月塔羅生命靈數運勢分析

2018-02-27 09:44

【小孟塔羅】農曆年後會有哪方面奇蹟發生？

2018-02-23 12:31

【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

就是合不來！哪些生肖婆媳天生不對盤？

2018-02-13 11:02

情場失意別在意！失戀後人生更順遂的生肖女

2018-02-13 09:59

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

單身有伴都要看！給12星座的愛情錦囊妙計

2018-02-06 09:48

人生是一場主題樂園之旅 既然入場就盡情體驗吧！

2018-02-02 08:00

【小孟塔羅】期待中大獎嗎？測你2018年的偏財運

2018-02-01 17:30

闊氣老闆大手筆！有望收到豐厚年終的星座？

2018-02-01 14:41

不愛「勾勾纏」！告白失敗就放棄的星座男

2018-01-31 08:00
看更多

熱門文章

周一高溫30度 周四冷氣團來襲低溫下探11度

2018-03-18 05:01

周三到周五最冷 北部低溫11度

2018-03-18 15:38

中捷徵才95名 月薪3.5到6.9萬

2018-03-18 00:29

內衣辣模分手 斷開10年未婚夫迎新戀情

2018-03-18 15:00

親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26

范爺一家都很狂 堂妹范朵朵走秀架式十足

2018-03-18 14:10

偏頭痛難治 吃堅果蔬菜有助控制

2018-03-18 16:10

華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13

擴散條件差！ 高屏空品今亮紅燈

2018-03-18 05:03

願景工程／一封台大推薦信 道出工人之女的脫貧路

2018-03-18 11:05

品味咖啡新選擇 智慧機種 單杯方案 讓你天天嚐鮮

2018-03-18 17:27

快閃7天！Fika Fika限定咖啡這裡才有

2018-03-18 17:02

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭繁殖 柯文哲：和番

2018-03-18 11:16

偏頭痛困擾你嗎？現有新藥帶給患者希望

2018-03-18 15:35

樂活享受人生 中華郵政提前退休比屆齡多

2018-03-18 12:32

冷暖交替 22日冷氣團低溫探11度

2018-03-18 08:38

通訊發明家馬志業 獲梅花卡永久居留證

2018-03-18 11:58

猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑稱：何不精子去就好了

2018-03-18 11:49

氣功運動夯全國 每天20萬人同時練功

2018-03-18 14:10

金剛猩猩「寶寶」將赴荷蘭 遊客搶合影留念

2018-03-18 10:25

高級餐廳才可摘星 破解米其林五大迷思

2018-03-18 14:13

天氣好民眾外出踏青 周二又要變天

2018-03-18 15:10

不再快閃！New Era潮帽正式進駐台灣

2018-03-18 11:04

Ford推出尖端駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

2018-03-18 14:14

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑：精子去就好了嘛

2018-03-18 13:14

郵輪列車搭國寶蒸汽火車旅遊 26日開訂

2018-03-18 13:48

人氣高難適應！張軒睿自曝「演戲比較簡單」

2018-03-18 11:04

願景工程／顏擇雅：年輕世代將可能終結台灣的理盲濫情

2018-03-18 10:57

阿美族人相撲「米得路」 傳承百年花蓮重現

2018-03-18 14:03

Kent & Curwen複製貝克漢DNA 全新概念店進駐信義誠品

2018-03-18 11:04

健康相談室／扭脖子、折手指喀喀響 關節太鬆?

2018-03-18 13:46

油價連2跌 汽柴油19日再降1角

2018-03-18 13:00

今日星座運勢／雙魚 社交運旺 注意言論及網路發言

2018-03-19 00:00

布袋戲迷有福了！ 廖文和大師將在公視巡演

2018-03-18 19:41

國家公園去年遊客數 太魯閣擊敗墾丁居冠

2018-03-18 12:37

保健看過來／臉紅脖子粗 自律神經失調

2018-03-18 13:46

汽柴油19日再降1角 想省荷包慢點加油

2018-03-18 13:00

保育員憶當年 給金剛猩猩寶寶更多祝福

2018-03-18 14:26

風速弱擴散差 高屏空氣品質差

2018-03-18 10:13

把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top