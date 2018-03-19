今日星座運勢／雙魚 社交運旺 注意言論及網路發言

2018-03-19 00:00 聯合新聞網 那河



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三月十九日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：視野遼闊的空間

群星進入和事業及形象的相關位置，未來一個月在事業上更具企圖心，但相對更忙碌、主管要求多。注意與主管上層的應對。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：書面報告

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

群星進入和旅遊及專業的相關位置，未來一個月因公出差，但避免危險性高的區域。專業上競爭力強，拿出實力與他人一較高下。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：葡萄石

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩柔和的地方

群星進入和親密關係或健康的相關位置，未來一個月慾望和企圖心都增強，但注意上火、發燒、發炎等健康問題。宜控制脾氣及貪念。不宜因金錢或感情與人爭執。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍

★ 開運物：淡藍色寶石

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：色彩柔和的用餐場所

群星進入和婚姻及合作的相關位置。未來一個月他人對你較不友善，或是容易有催促你的言語行為。婚姻與合作容易爭執或意見不同。正面狀態是待人熱情。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：健康飲食與作息

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：舒適的睡眠空間

群星進入和工作及生活的相關位置，未來一個月工作忙碌、壓力暴增。注意與屬下或工作同仁之間的相處，多說好話，以免小人破壞工作運。原本健康不佳的獅子要特別注意身體。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：粉紅色飾品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：輕鬆愉快的場合

群星進入和戀愛與孩子的相關位置。未來一個月在愛情上比平常更主動表達熱情。也更懂得釋放魅力，吸引他人。注意小孩的安全與健康。戀愛仍要睜大眼睛。

【天秤座】打雷閃電

★ 開運色：米白色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：整潔的居家空間

群星進入家庭宮。注意居家安全。建議未來一個月時常整理居家環境，保持清爽整潔，或是小小更動擺設。家人脾氣可能變差。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：謙虛的態度

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：學習的場合

群星進入掌管溝通及學習的相關位置。未來一個月不妨主動求教他人，將主力放在謙虛學習。注意行車安全。開車走路時避免使用手機。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書與筆記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：職場學習場合

群星進入和金錢理財與工作能力的相關位置。未來一個月適合積極培養自我實力。金錢使用要稍有節制。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：湖水綠

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：瑜伽會館

群星進入摩羯，一部分的摩羯能夠展現更積極主動的能量，突破關卡。但若有累積的情緒或健康問題，也很容易在最近爆發。守護自己與家人的健康最重要。

【水瓶座】打雷閃電

★ 開運色：寶藍色

★ 開運物：星星

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：宗教場合或大自然

群星進入和小人、因果的相關位置，未來一個月小人變多，或容易心神不寧。注意與他人應對。過去做錯的事情、惹到的人，容易在此時反撲。過去過於勞累者也要注意健康的反撲。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交活動

群星進入和團體與網路社群的相關位置，未來一個月社交運旺，但同時需注意言論及網路發言，否則容易被他人攻擊。