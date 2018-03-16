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塔羅：上班族必算！2018年加薪機率？

2018-03-16 14:29聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

錢是公認的好東西，它直接決定了一個人，能否遇到喜歡的東西豪氣沖天地買買買！2018你是否可以憑藉自己的努力得到加薪的機會呢？科技紫微網這就用塔羅為你占卜。

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「我2018年能加薪嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：女祭司

加薪機率：95%

2018年你的加薪機率甚至比你的實際能力還高，好運擋不住！只要找對了時機，你的薪酬會一路飆升到讓你滿意的境地。

　

選牌2：戰車

加薪機率：80%

你在2018的加薪機率比較高，但也並非是天上掉下的禮物。你想要老闆的錢，老闆也想要你為公司創造利益，那就努力讓自己變得更有「價值」，創造加薪機會。

　

選牌3：魔術師

加薪機率：60%

抽到這張牌的你，2018的加薪機率還是可期待的。一般來說會和你付出的努力成正比，只要你願意為了事業付出時間和精力，金錢方面會得到足夠的回饋。

　

選牌4：力量逆位

加薪機率：50%

2018年的加薪機率可能會讓你有些失望，而且往往是因為你過度在意「會不會加薪」這件事，忽略了加薪機會源自於你所創造的成果。多把精力放在累積個人價值上，何愁身價不漲？

　

選牌5：節制

加薪機率：20%

也許是因為事業裡的發展遇到了一個瓶頸期，所以你在2018年裡加薪機率比較低，基本上也就是和往年持平的薪資水平。可能需要多一些創新的想法來幫助自己順利度過瓶頸期，尋求新突破。

　

選牌6：月亮

加薪機率：5%

加薪對你來說或許是個遙不可及的夢想，但是夢想還是要有的，畢竟機會是留給準備好的人。或許你時常覺得缺乏進步的熱情，可以給自己一些充電的機會，並且把目標量化一步步來達成進步，得到加薪的機會。

　

【延伸閱讀】

鴻圖大展！紫微指點你適合職業

轉職、續留難決定？塔羅來分析

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網薪資職場

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