去年諸事不順 今年鹹魚翻身的5大生肖

2018-03-19 14:09 聯合新聞網 科技紫微網



圖擷自 unsplash 分享 facebook 【文‧科技紫微網】

俗話說得好：「風水輪流轉」！過去的一年可能讓你遭遇不少挫折，讓你覺得生活無望，感情備受壓抑。但是到了2018年，或許好運將從天而降。2018年會鹹魚翻身的人是你嗎？科技紫微網進行運勢點名。

生肖馬

過去的一年，生肖馬的人應該在遭遇小人方面深有感觸，致使發展相當艱難。踏入2018年，就不會再孤掌難鳴了，與同事的往來也會顯得輕鬆不少。尤其是在財運上一掃往日陰霾，鹹魚翻身，在橫財會表現突出，但切忌觸犯法律。

生肖豬

屬豬的人去年比較倒霉，尤其是工作上，難免顛簸坎坷。今年則撥雲見日，苦盡甘來。事業上只要你們放下身段尋求幫助，就有可能會得到意想不到的成績。

生肖兔

新的一年可謂鴻運當頭，運勢大吉。雖然過去一年表現平庸，但到了2018年情況就會逐一好轉。尤其是事業和金錢上進步最明顯，會發現生活開始走上坡路。而且一切事情都順利得超過你的想像，所以好好期待。

生肖虎

新的一年吉星拱照，時至運來。過往的一年即便再努力，也難以得到該有的回報。到了2018年則時來運轉，不僅工作上會得到認可，財運上也是驚喜不斷。往往付出三分努力就能得到七分的回報。

生肖鼠

踏入狗年，感覺最明顯的就是財運的旺盛。或許過去一年生肖鼠做什麼都不順利，但今年，只要你肯努力、肯堅持，就會有「寶藏」等你去收穫。請始終相信汗水不會白流，機會只給有準備的人。

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