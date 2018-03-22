堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？

2018-03-22 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

進入4月，春天正式露臉，萬物萌發，將有效緩解水逆帶來的傷害。而4月15日水逆結束，12星座的禁咒也會正式解除。只是要提醒一下星盤裡有摩羯座的朋友們，月中之後，土星和冥王星將開啟在摩羯座的逆行，無論是學習還是工作，大家都要經歷一番磨練，而所得也將極為豐厚，所以請務必要堅持住。現在就跟科技紫微網看看專屬於你的星座4月運勢吧！

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4月重點星象如下：

4月15日：牡羊座水逆結束

4月18日：土星摩羯8度逆行開始

4月23日：冥王星魔羯21度逆行開始

牡羊座

優勢：努力，專注，成熟，理性。

弱勢： 愛情遭遇極強的挫敗感，自信心受到打擊。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：獅子座

財神星座：天秤座

貴人方位：正西方向

愛情指數：★☆☆☆☆

單人愛情際遇：

本月單身者難以順利找到感情的歸屬，就算積極主動的到處托人介紹，也會有四處碰壁的挫敗感。不用急著打聽哪裡有合適的戀愛對象，先在打扮及言行上下點功夫，穿著清新，言語得體、有禮，才可提升桃花運。

雙人戀情發展：

已婚者過於敏感，以至於對另一半產生不信任，小心無端的猜忌會令感情陷入僵局。少空想，多一點實際的付出，對方必定會以真心相待。

事業學業：★★☆☆☆

工作者：

本月因為同事的臨時辭職，會接手並不熟悉的工作，需要學習的地方很多，旁人的幫助有限，還是需要靠自己努力。受到感情矛盾的波及，工作情緒低迷，做事毫無頭緒，開會無精打采的狀況會令老闆大為不悅。

學生族：

學生族上課易恍神，課後沒有及時鞏固知識，加上被電視娛樂節目吸引，複習不到位，考試成績不理想，令家長、老師不滿。

投資理財：★☆☆☆☆

本月投資進財機率不高，有閒散資金不妨直接存入銀行。上半月購物容易買到劣質產品，浪費錢不說，退換商品還頗費精力；下半月外出旅遊時一定要時刻拿著自己的包，一個不小心就會丟錢、丟證件。

金牛座

優勢：正桃花盛開，帶給你無限的正能量。

弱勢：心緒不寧，工作狀態欠佳。

最煩人星座：雙子座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：雙魚座

貴人方位：東北方向

愛情指數：★★★★★

單人愛情際遇：

桃花盛開的月份。只是桃花太多時，表白太直接不是嚇到對方就是招惹到爛桃花，太委婉、太隱晦又難以觸動對方，讓對方感受到你的愛慕、追求。不過，這種為難，是要預示你不用太著急，列出自己的擇偶條件，不管要求多苛刻，越能等待越會有不錯的桃花為你綻放。

雙人戀情發展：

戀愛中的人成熟穩重一面突顯，易因朋友的一句話而頓悟，明白珍惜的可貴，與戀人可望在月底定下婚事。已婚者，另一半會給你帶來令你大開眼界的消息，無論消息是什麼都能對夫妻二人產生共同的影響，多為正面影響。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

上班族在工作上有點注意力不集中的狀況，各種粗心大意的錯誤都能屢次上演，會令上司對你產生不悅的想法，有扣獎金的危機。朋友的幫助讓你在下半月感到輕鬆不少，工作上需要的資料，基本上能夠從朋友那裡獲得，節省不少寶貴時間。

學生族：

想要不勞而獲的態度讓你變得偷懶，結果就是成績下降，老師找你談話，家長的督促也變得頻繁起來。可以多和成績優異的同學交流學習心得，會找到勤奮學習的動力。

投資理財：★★★☆☆

偏財運是本月的一個亮點，不妨在彩券上多一點支出，小投資有機會獲得翻倍的收益。家庭會有不在計劃之內的新物品需要添置，花費增加，但並不影響整個財務狀況。生意人與他人合作需謹慎小心，凡事有所保留才行。

雙子座

優勢：求新求變，樂觀開朗，生活積極向上。

弱勢：脾氣較為急躁，小心在言語上得罪真正關心你的人。

最煩人星座：天秤座

最貼心星座：天蠍座

財神星座：雙魚座

貴人方位：正南方向

愛情指數：★★★★☆

單人愛情際遇：

戀愛運穩定中成長，須建立自信，在與異性接觸時，多多展現真實的自我，如此才能創造戀愛機會。可別因為猶豫不決而被別人捷足先登。下半月要小心同性朋友對你的異常熱情，小心陷入同性戀的紛擾中。

雙人戀情發展：

本月夫妻雙方溝通交流的時間增多，以往的誤會逐漸解開，迎來陽光燦爛的甜蜜日子。戀愛中的人跟戀人偶爾會因為電話、吃飯、玩電腦遊戲、玩手機等瑣碎的小事而鬧不愉快，但大多數時候都形影不離，彼此依戀。

事業學業：★★★★☆

工作者：

上班族求新求變的想法特別強烈，能夠出其不意的提出令人眼前一亮的意見，讓大家刮目相看。要注意與同事溝通工作事宜時，多站在對方的角度看問題，會有新的體會。

學生族：

學習運比較有亮點，有提前預習功課的好心情，特別是月中以後邀約同學一起複習功課的次數會增多。不過要注意及時舒緩學習的潛在壓力，閒暇時不妨上網找找搞笑影片看一看，為學習的靈感注入新鮮血液。

投資理財：★★★★☆

賺錢靈感迸發的一個月，能夠靈敏的嗅到增加財富的方向，只要勇於放手一搏，就不會讓自己失望。月底可進行買房賣房的交易活動，憑藉著不錯的眼光，加上果斷的行動，一定能敲定一個對自己最有利的價格。

巨蟹座

優勢：被追求機會很大，要懂得把握幸福。

弱勢：工作上與上司互動不暢，會受點委屈。

最煩人星座：雙子座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：射手座

貴人方位：正南方向

愛情指數：★★★★☆

單人愛情際遇：

有不少異性會出現在身邊，愛慾強烈者，不利發出過猛的攻勢，有利靜觀，被愛上比愛上更有利。內斂、害羞者有利主動靠近感覺還不錯的對象，若無勇氣，可藉由親友力量製造相識的機會。在輕鬆、溫馨的氣氛、環境中最易遇到頗來電的對象。

雙人戀情發展：

打情罵俏中愛情升溫。戀愛中的人在互動時，常有小摩擦，特別是在居家的環境中，最易發生小爭執。不過，最後都會演變成打情罵俏的鬧劇，反而增進不少感情。已婚者不利談論與錢相關的話題，有談錢情變的危險。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

工作變數極大，老闆的心情難以預測，上一秒還能微笑著與你溝通項目，下一秒說不定就會一副山雨欲來的樣子，捉摸不透，令你煩躁不安。月中開始工作心態有所好轉，自主性增強，能夠避開外界干擾，按時完成規定事務。

學生族：

學生族偏科情況有升級之勢，一到弱勢科目的課堂，就無法集中精力，昏昏欲睡，直到被老師點名提醒才稍微好轉。下半月要好同學會邀約出遊，一起出去呼吸呼吸新鮮空氣，這對學習有積極的促進作用。

投資理財：★★★★☆

本月財運不錯，能夠堅持自己的理財思路，不受市場上任何風吹草動的影響，獨特的眼光也會為你帶來不少意外驚喜。生意人可望得到新的資金注入，有利拓展市場，獲得更多更快的財富收入。

獅子座

優勢：桃花機會很多，可開始幸福旅程。

弱勢：花錢無計劃，恐無結餘。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：天秤座

財神星座：獅子座

貴人方位：東南方向

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

單身者能夠樂觀面對愛情，輕鬆心態會為你帶來不少可供選擇的對象。上半月走親會友機會增加，好人緣會催動桃花運提早到來，不必急於做決定，深思熟慮才能一發即中。下半月當心受到職場曖昧氣息的波及，捲入三角關係，阻擋正桃花的順利到來。

雙人戀情發展：

戀人間無話不談，相處愉快，是求婚告白的最佳月份，可以選擇一個陽光明媚的日子邀約出遊，趁機向對方表明自己想要步入婚姻殿堂的心意，會得到滿意的答覆；已婚者容易胡思亂想，對方晚歸、沒打電話不一定是出軌的表現，可能真的只是忙到忘記了。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

本月上旬是拓展人際關係的好時機，有機會認識到工作上更多有默契的夥伴，得到貴人幫助，能在曾經失敗的方面揚眉吐氣。下半月工作任務比較重，各種疲勞感紛紛光臨，讓你急需補充睡眠才能保持充沛的精力。

學生族：

學生族自制力有點低，電視節目和遊戲都是你難以抵禦的誘惑，如果家長不及時提醒，很有可能玩著玩著就忘了功課這回事了。月底學習效率有所改善，與好朋友一起學習能收穫良多。

投資理財：★★☆☆☆

表面上看似發財機會很多，但其實是容易遭遇陷阱埋伏的月份。上旬買房置業可延後進行，收集大量的房產資料，請教專業人士，分析對比後再做決定，才能買到價格實惠的房子；下旬極易受到推銷人員的煽動，購買到不實用的產品，浪費不少錢。

處女座

優勢：理性理財，為你帶來豐厚收益。

弱勢：工作上計劃趕不上變化的情況時有發生，要時時監控狀況與調整。

最煩人星座：雙子座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：處女座

貴人方位：正北方向

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

戀愛機會增多的月份，能夠認識到不少異性朋友，其中就不乏優質單身者。無論上班，還是週末外出逛街，又或是晚上在家門口散步，都要注意自己的著裝打扮，說不定就在某個時刻巧遇緣分大駕光臨，而第一印象往往決定了愛情開始的速度。

雙人戀情發展：

戀愛者過於自我的態度會令伴侶略感不快，若不及時發現對方神色的黯淡，繼續自己無謂的堅持，不僅體會不到退一步海闊天空的樂趣，還會為你們的感情劃上小小的傷痕。下半月適合多分享工作中的趣事，感情之路才會越走越順。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

本月工作狀態不穩，患得患失的情況時不時冒出來，凡事要做好充分準備，特別是與合作方簽合約時，要多空出一些時間，以避免快遞未按時將合約交到對方手上，影響工作的順利開展。

學生族：

學生族內心缺乏安全感，無法靜心學習，就算老師、家長輪番督促，也不見得會有多大的成效。反而在下半月看到一部勵志電影後，心態自然改變，能夠慢慢平復煩躁，有效率的學習。

投資理財：★★★★★

本月月薪族不僅能夠填補好上個月的財務漏洞，還能因為老闆格外嘉獎，獲得一筆令人羨慕的豐厚獎金。不動產的購入在下半月進行為佳，實地考察，對比研究，與家人反覆商量後再出手，成功機率將會多更多。

天秤座

優勢：戀人間的感情經得起考驗，彼此真心以對。

弱勢：多愁善感，心情莫名低落。

最煩人星座：射手座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：獅子座

貴人方位：東南方向

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

本月一心期待桃花主動光臨的單身者恐怕要失望了，這是一個你不主動尋覓，就難以見到桃花身影的月份。沒什麼可害羞的，找朋友同事幫你物色戀愛對象，自己積極主動一點，才會引起愛神的注意。

雙人戀情發展：

有伴侶者因為另一半魅力大增，出現情敵的機率極高，不過還好另一半對你一心一意，情敵的出現不過是為了證明你們的真心經得起考驗；已婚者感情穩定，下班回家一起做飯的樂趣不僅活躍了家庭氣氛，也為婚姻生活注入了不少新鮮氣息。

事業學業：★★☆☆☆

工作者：

上班族心神不寧的一個月，不是被上司雞蛋裡挑骨頭，就是莫名其妙的被同事排擠，開會討論工作總有那麼點孤立無援的無助感。下半月有陪同上司出差的機會，能藉此拓展人際關係，為以後的工作鋪好道路。

學生族：

學生族有點多愁善感，情緒起起伏伏，學習熱情實在不高。偏科情況越發明顯，對弱勢科目的不理不睬，令考試的分數更加羞於見人，要主動調整學習心態，多和成績優異的同學互動，容易被激發出學習動力。

投資理財：★★☆☆☆

上半月計劃之外的花費增大，很難守住錢包的重量；下半月想要買房者不妨關注房地產行情，一直看中的樓盤價格有下滑的可能，逢低買入，可節省不少支出；月底以守財為主，盡量不要動銀行裡的存款，利息雖不多，總比風險投資要穩妥。

天蠍座

優勢：積極向上的心態，讓生活充滿生機。

弱勢：財運超低，財富進出完全不平衡。

最煩人星座：獅子座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：處女座

貴人方位：西南方向

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

單身者有機會在工作以外遇到志同道合的異性朋友，彼此能夠相談甚歡，有一見如故的感覺。放下曾經定下來的高要求，相信自己的眼睛和心動的聲音，主動打開心門，就有機會牽手遲來的幸福。

雙人戀情發展：

戀人之間因為金錢產生的誤會較多，要注意自己說話的語氣和表達的方式，可不要因為誰總是幫誰付電話費這類小事就大動肝火；感情已經出現了問題的已婚者，最好以不變應萬變，就算離婚已經成為必然的選擇，也要先理性的把經濟分配問題思考好。

事業學業：★★★★★

工作者：

本月上班族會出現一個全新的改變，不僅心態積極，人際關係穩定和諧，還能得到直屬上司的器重，一直想要參與的項目會為你打開歡迎之門，是時候好好表現了，努力付出會得到相應的回報。

學生族：

學生族有機會參加辯論賽，這是提高語言及表達能力的好途徑，不僅能增加課外知識，還有機會進入學校幹部團隊，對個人素質的提升有積極的意義。

投資理財：★☆☆☆☆

極易漏財的一個月，出門逛個街都會被扒手盯上，鑒於丟錢、丟手機的機率太高，如無必要，還是少去人多的地方，上廁所更不要帶著手機進去，小心剛入手的新款就送給馬桶了。學生族要節省玩樂上的花費，以備同學生日送禮的開銷。

射手座

優勢：工作安排合理，輕鬆無壓力。

弱勢：面對緣分，顧慮太多，錯過不少機會。

最煩人星座：獅子座

最貼心星座：射手座

財神星座：處女座

貴人方位：正西方向

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

單身者身邊來來去去的緣分不少，但真正可靠的人選卻似乎難以確定。上半月職場刮起了一陣帶著曖昧氣息的風，同事的主動示好令你內心不平靜，但職位上的不平等又令你不敢貿然答應。辦公室戀情存在風險，要謹慎選擇哦！

雙人戀情發展：

易受到周圍環境的影響，旁人的一句無心之說都有可能引起你內心的軒然大波。找時間與對方多相處，一起去第一次約會的地方走走，能夠增加甜蜜的氛圍；已婚者易因柴米油鹽的生活瑣事發生爭執，說話注意語氣，就算是對方有錯在先，溫婉的方式才能盡快調和矛盾，恢復溫馨的畫面。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

工作得到上級認可，能夠稍微放鬆，與三五好友外出短途旅遊，是進一步提升工作活力的好方法。下半月在工作上需要較多思考，草率下決定會帶來人際關係的危機，學會看人臉色說話很重要的哦！

學生族：

學生族能夠從課外補習上吸收足夠的學習維他命能量，考試運因此能大放異彩。下半月要注意與老師多交流，才能避免忽略了的重點內容。

投資理財：★★★☆☆

本月適合走保守理財的路線，市場訊息極其不穩定，購買房產需謹慎。生意人穩定每日收入是關鍵，不宜擴展店面。就算有朋友或生意上的熟人主動尋求合作，也要三思而後行，規避風險是本月的重要課題。

摩羯座

優勢：友情萬歲，朋友會是你的桃花貴人。

弱勢：太過專注工作，而忽略了健康問題，要注意控制工作時間。

最煩人星座：獅子座

最貼心星座：天秤座

財神星座：牡羊座

貴人方位：東北方向

愛情指數：★★★★☆

單人愛情際遇：

交友、戀愛的好月份，與斯文有禮、氣質佳的異性特別有緣，多出入充滿文藝氣息的場所遇到此類有緣人的機率高。晚上或是休閒時，有機會在閒聊中邂逅愛情，讓你沉浸在五彩繽紛的遐想中，只是在確定關係上還需要再觀察。下半月要做好被測試的準備，被對方喜歡上的機率高。

雙人戀情發展：

對於處在戀愛初期的人來說此月是依戀、撒嬌的月份，有想法、有要求都可以提出來，特別是在戀人心情好的時候，或是晚上約會之時提出，最易獲得滿足。已婚者與另一半的互動較少，但彼此心裡都記掛著對方，聚少離多，卻因思念加深而維繫著良好的感情。

事業學業：★★★★☆

工作者：

上班族工作熱情持續高漲，忙起工作來甚至有點廢寢忘食的趨勢，還好周圍總有家人或同事及時提醒，讓你避免患上腸胃疾病。下半月情緒波動起伏頗大，很容易就鑽牛角尖，自己跟自己過不去，調節情緒是關鍵。

學生族：

本月學生族壓力雖不小，但合理的作息安排還算能夠應付。只是語文考試很容易陷入錯別字的困境，要小心檢查，別太著急，可不能因為別人提早交卷也匆匆忙忙交卷。

投資理財：★★★★☆

財運穩中有漲，因為工作的努力被上司讚賞，可期待月底調薪的好消息。不可參與賭博活動，就算朋友相約也要果斷拒絕，小心辛辛苦苦積累的錢財輸的一點不剩。長輩的意見要認真考慮，房產置業不可操之過急，深思熟慮為佳。

水瓶座

優勢：工作獲得人力物力支持，可順利開展。

弱勢：追愛缺乏必要的動力，保持燦爛的心情才能獲得愛神的注意。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：水瓶座

財神星座：射手座

貴人方位：西南方向

愛情指數：★★☆☆☆

單人愛情際遇：

因為朋友的感情失落而直接影響到你對愛情的追求熱情。面對主動追求者的示好，表現的興趣缺缺，原本就較弱的桃花運會因為你的被動態度而越見稀疏。要學會樂觀面對自己的未來，放鬆心情，主動拓展交際圈，愛情運才會得以提升。

雙人戀情發展：

戀愛中人雖然會因為去哪約會，看什麼電影這類小事發生爭執，但每一次矛盾得以解決後感情會變得更加甜蜜。下半月感情容易受到家人的干擾，逃避並不能解決問題，只有積極面對，主動溝通，才能得到家人的真心支持。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

上半月是計劃得以落實的好時機，有什麼人力物力上的要求，都可以向老闆提出，只要申請材料準備充分，就能順利獲得批准。下半月工作情緒有點不穩，極易迷迷糊糊，拿錯杯子喝水，打錯電話這些迷糊事真令人哭笑不得。

學生族：

課堂積極性較高，能夠有效把握住老師講的重點，筆記記得有條理，複習起來也更有針對性，考試輕鬆，能夠發揮出實力。

投資理財：★★☆☆☆

本月懶惰因子作祟，會讓你錯失不少賺錢的機會，需要時刻提醒自己密切關注市場行情才行。月中花錢態度太過隨意，看中什麼就買什麼，完全不考慮實用性和必要性，錢包因此縮水不少。

雙魚座

優勢：愛情充滿魔力，帶動好心情，推動事業發展。

弱勢：煩悶的情緒時不時光顧，需要更好的擺正心態。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：巨蟹座

財神星座：處女座

貴人方位：西北方向

愛情指數：★★★★☆

單人愛情際遇：

單身者有利參加聚會或集體活動，在與不同類型、層次各異的異性接觸中，有機會把自己推銷出去，讓更多的異性認識你，姻緣際遇也會因此增多。只是要注意，在不瞭解對方的情況下，勿太過坦露自己的心跡，小心被居心不良者利用。多跟少言、懂禮者接觸，少跟話多的異性嚼舌根。

雙人戀情發展：

上半月戀愛中的人戀情平淡，各種事情、應酬會使你對戀人有所忽視，即使分身乏術，也請抽時間照顧到戀人的情緒；下半月有利與戀人溝通新的相處模式，易達成共識，讓平淡的戀情升溫。已婚者易受到比自己年輕很多的異性誘惑，要小心。

事業學業：★★★★☆

工作者：

工作中的異性同事對你的事業影響較大，如果不理清關係，主動或被動曖昧都要小心引起上司不滿，取消你的加薪資格。月中開始工作能力會突飛猛進，平時吸收的知識會像雨後春筍般帶給你無窮的力量，嚴謹而不乏靈感，可期待老闆的肯定。

學生族：

學生族與同學間的互動過少，課間活動時間不妨主動發起聊天話題，減輕壓力的同時，又能拉近同學間的距離，在遇到學習中的疑難雜症時，就能得到及時的幫助。

投資理財：★★★★★

本月正財收入穩步上升，工資漸漲，心情愉悅。週末逛街有機會碰到商品打折，買到物美價廉的商品，為自己省下不少錢。下半月貴人運特別強，有機會得到指點，在基金上小賺一筆。

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