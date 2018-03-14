存錢靠自己！最適合12星座的兼差工作？

2018-03-14 10:18 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

在物價頻頻上漲的同時，只有薪水仍然原地踏步？在景氣欠佳的環境下，要如何靠賺外快為自己加薪？現在就針對12星座特性，找出最適合的兼差工作，找對方向才能賺更多喔！

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牡羊座

牡羊人充滿了活力與激情，他們總是要讓自己保持在頂尖狀態。在他們眼裡從來不知道何謂困難，總是抱著滿懷的激情，讓周圍的人都能感受到那火一般的熱情。

兼差建議─直銷或保險推銷業務

牡羊座最適合這種具有挑戰性質、又有高額獎金制度的業務工作了。即使拼了老命，他也會積極衝業績，越困難將會使他更有衝勁！業務工作的勞動奔波性質，不但能讓他過剩的精力有地方發揮，還能使他一舉兩得將荷包賺滿滿！

金牛座

憨厚老實的金牛看似對所有的東西都有著頑強的抵抗力，但偏偏對美食有特別的偏好和天分，味覺敏銳的他們，在可口的食物面前，意志力會顯得異常的薄弱，名副其實的饞牛，才有機會成爲名副其實的食神。

兼差建議─業餘烘培師

對美食如此偏好的他們，最適合的當然就是做個烘培師，販賣他們的手作小點心。

先天味覺如此敏銳，又具有一雙好手藝的他們，絕對能創造出風味絕佳的美食。

雙子座

雙子人聰明而機智，每天都有各種活動和安排，讓他們周旋於衆人之中，能言善道，體現自己的八面玲瓏。每每遇到困難的時候，他們總能找到妥善的辦法，擺脫困境，見風轉舵可是他們的拿手好戲。

兼差建議─導遊

對於雙子們來說，利用假日時，帶團當個業餘導遊是相當不錯的。忙碌的生活，來回奔波的過程在他們來說都不是問題，超強的口才及活潑幽默的性格，能讓遊客對他極為滿意。而愛旅行的他，也樂於與大眾分享，這份工作將能使他樂在其中。

巨蟹座

巨蟹人是感性的，他們的細心與體貼，他們那超脫於科學的直覺，都讓他們用有著異於常人的靈感和想像力。往往只是不經意的一句話，一個新的念頭，就有可能在他們心中誕生了。

兼差建議─文字工作者

敏感的巨蟹人，在閒暇之餘最適合就是當個文字工作者，例如撰寫文案、小說、編劇等等，素材來源於生活，但也需要想像，而這正是他們所擅長的。

獅子座

獅子的身上充滿著仁慈與寬厚，超高的人格魅力讓他們的周圍總是聚集著各種各樣的人群。崇高的理想更讓他們肯爲了別人的幸福而不停的奔波而勞累。他們懷著一顆善良的心靈。

兼差建議─家庭教師

對於獅子來說，家庭教師是份很不錯的工作。真誠善良的他們，在面對那些需要耐心指導的孩子時，總是懷著一份真誠的心情，傾囊傳授更是理所當然。

處女座

處女座非常勤勞，有很強的責任感。在對待工作的時候，他們沒有太多的創新，但即使是每一個微小的方面，他們都會仔細的去斟酌，去改善，永遠是最追求完美的一群人。他們的細緻和踏實讓他們很容易贏得上司和老闆的肯定。

兼差建議─編輯人員

處女天性的細緻讓他們很容易就勝任校對、圖片後期製作修改等職業，在工作時，他們總是深思熟慮，反覆斟酌，力求達到盡善盡美。

天秤座

天秤座的人天生有著濃厚的藝術細胞，他們無須別人的欽佩和讚揚，總是喜歡沈浸在自己的藝術天地裡，無憂無慮的生活。而覆蓋著琳琅滿目藝術品的商店，則是他們藉以打發時光的好去處。

兼差建議─設計soho族

設計師這樣一份工作，是比較適合天秤的口味的。藝術上的靈感與才華，讓他們很容易超脫於工作的本質，盡情的享受著其中的樂趣。他們所中意的，就是這種平淡而自我的生活。

天蠍座

天蠍座的他們有著頑強的毅力和堅忍不拔的精神，各種錯綜複雜的問題，在他們來說都僅僅是一種生活而已。他們不接受任何的失敗，在挫折面前，他們總是一遍又一遍地振作，重整旗鼓向前衝。

兼差建議─業餘記者或採訪人員

記者對他們來說是個不錯的選擇，在這種需要機智、靈活與勇敢的工作環境之下，他們能從錯綜複雜的情勢中找到問題的答案，表現出非凡的才華。

射手座

射手座的人熱情洋溢，他們從來只爲了生活中的激情，而不願在意個人的得失。在他們來說，經歷的美好才最實在。他們最渴望的，就是一份自由而無所拘束的工作。

兼差建議─領隊

出國運以及語言能力特別好的他們，很容易勝任領隊一職。不計得失的樂觀情緒很容易會感染到周圍的人群，帶給他們一個美好而溫馨的旅程，集工作與玩樂於一身，實爲美事一樁。

摩羯座

摩羯座的人大多有著遠大的抱負，他們從來不會指望著命運的恩賜，也不會相信什麽機會的來臨，他們相信，光輝的前程，都是需要用艱苦奮鬥的精神和勤勞不懈的努力去換取的，天下並沒有白吃的午餐。

兼差建議─業務銷售

勤勞而務實的他們，是最容易跑業務銷售這一塊有所成就的。他們不好高騖遠，總是從最現實的角度出發，腳踏實地，追求實實在在的結果。

水瓶座

水瓶座的人是新興思想的開拓者，他們不會受到任何外界環境的影響，而喜歡隨心所欲的去思考和決定。他們在創意方面所表現的才能，是別人所望塵莫及的。

兼差建議─撰寫廣告文案

撰寫廣告文案，對於極富創意的他們是個不錯的選擇。廣告所需要的靈感和創新，在他們來說都不是難題。對於新興事物的探索與開發，正是他們所渴望的。

雙魚座

雙魚座的人溫和而柔順，他們的身上總是保持著一種淡淡的天真與忠厚，十足慈善家或宗教家的情懷。他們雖然敏感且脆弱，但從不怨天尤人，缺的只是面對挑戰的勇氣。

兼差建議─心理諮商師

天生具有強烈同理心的他們，應該多涉獵心靈課程，接受心理諮商師等訓練。他們的悲天憫人及對於心理、哲學等天生的領悟力，使他們能做個出色的心理諮商師。而這份工作更能訓練他們心智上的堅強，使他們更有自信！

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