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白色情人節想放閃？先看你的生肖有沒有桃花運

2018-03-14 16:52聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

生活中總是有一些人，能很輕易獲得別人的好感，讓人既羨慕又嫉妒！究竟他們有何過人之處才會一生桃花不斷呢？和科技紫微網一起來看看吧！

圖片來源／Shutterstock
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第一名：生肖虎

屬虎的人天生有讓人欲罷不能的魅力，他們不僅性格開朗而且才華出眾，所以在生活中總是特別引人注目。他們待人溫和，有禮貌，所以跟屬虎的人相處總是讓人感覺很舒服。正因為他們這樣的性格，才吸引著眾多的追求者吧！

　

第二名：生肖雞

屬雞的人即便長相不出眾，也很善於打扮，穿衣有品味，自然被注目。而且他們還特別善解人意，做事情總能顧慮到每個人的感受。所以這樣高顏值高情商的人，也就容易受到異性的青睞了。

　

第三名：生肖猴

屬猴的人幽默風趣，是出了名的異性緣好。不管在什麼場合他們都能帶動氣氛，吸引別人的關注。而且他們還特別浪漫，捨得花錢，擅長為別人製造驚喜，這樣有趣又多金的人想不打動異性的心都很難。

　

第四名：生肖馬

屬馬的人活潑好動，表現欲特別強，這樣的人雖然做事高調，但確實會經常受到異性的關注。而且他們為人仗義，做事重情重義，深得朋友信任，所以這樣一個有情有義的人在異性面前絕對是加分不少。

　

第五名：生肖牛

屬牛的人做事沉穩，讓人感覺非常可靠。而且他們的責任感爆棚，所以跟他們在一起的異性都會特別有安全感。正因為屬牛的人身上有那麼多優秀的品質，所以才會有那麼多的異性前仆後繼的湧上來，桃花運自然好到沒話說。

　

【延伸閱讀】

月老測字占，最近能有好桃花？

今年易遇愛情危機？流年來揭密

　



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