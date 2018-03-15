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職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

找工作時，大多數人會考慮的條件不外乎是工作內容、薪資、福利、環境和公司前景等等，而在環境的部分，公司中的同事可算是最讓人注重的一項，畢竟人是群居的動物，尤其在職場上，人際關係更是影響你工作效能的一大因素！

為什麼呢？因為職場關係維持得宜，能讓你得到許多助力，工作情緒上也能更加愉悅，自然而然工作表現好。反之，不利於你的職場人際，將成為你的絆腳石！我們來看看在紫微十四主星中，究竟誰最容易被同事排擠，又分別是什麼原因呢？

如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。

圖片來源／Shutterstock
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【第一名】武曲星

武曲本質剛毅、處事果決，在職場上更是不畏挫折、負責盡職，這樣先天的好條件在職場上本來應是得天獨厚，但因為他一向喜愛獨來獨往，不愛交際，待人欠缺圓融。

這樣的武曲在同事間容易被冠上不合群的標籤，成為獨行俠，也因為他對逢迎拍馬之事頗為不屑，更不容易得到上司的賞識，這些都是武曲在職場上常會遇到的問題。

　

【第二名】七殺星

七殺胸襟磊落、舉止大方，對新奇的事物都有強烈的好奇心，在職場人際上是一個喜歡行俠仗義、不拘小節的人，若遇到懂得欣賞他的人，必能和他成為莫逆。

但七殺個性衝動、率性而為的一面會是職場人際的一大致命傷，容易和同事在言語上產生衝突，或在處理事情時太過任性，未顧及其他同事的感受，進而在自己的職場關係上埋下不安定的因子。

　

【第三名】巨門星

巨門心思細密、耿直明快，喜歡思考和研究，古來稱之為「暗星」，主口舌糾紛，說到此，由此大概就能知道巨門在職場上會被同事排擠的原因了吧！

沒錯，因為巨門常常直言不諱，看到他覺得不對的事不經思考便衝口而出，而且舌利如刀，難免得罪人，加上他多疑的個性，使得他在待人處事上可能變成一個咄咄逼人、吹毛求疵的挑剔者，這也是他不受歡迎的主要因素。

看完了上面的分析，你的主星有上榜嗎？如果有，就要開始思考如何改進；若是沒有，一樣能參考這些待人處事的盲點喔！人與人間的相處是非常微妙的，如何和不同性格的人、用不一樣的態度去相處，這是每個人都要學習的重大課題！

　

【延伸閱讀】

難發揮？紫微解析最佳事業格局

萬言批命盤，找出人生順遂關鍵

　



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