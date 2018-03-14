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一句話開運錦囊：給2018年想要轉運的你

2018-03-14 10:42聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

提醒不用多，一句話就已經足夠。2018年謹記哪句話，就能讓你走出光明大道？科技紫微網一句話開運錦囊讓你2018年旺旺旺！

如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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命宮七殺星

開運錦囊：想要的要多努力，得不到則釋懷。

　

命宮破軍星

開運錦囊：人脈是通往財富成就的入場券，善用人脈則富。

　

命宮廉貞星

開運錦囊：收斂心中肅殺之氣，才有機會衝破困境、獨當一面。

　

命宮貪狼星

開運錦囊：信念成就實像，你相信什麼，就會發生什麼。

　

命宮紫微星

開運錦囊：人為善，福雖未至，禍已遠離；人為惡，禍雖未至，福已遠離。

　

命宮天府星

開運錦囊：善用智慧，過去的經驗要總結，未來的風險要預防。

　

命宮武曲星

開運錦囊：慾望是動力，過之則禍害，情慾尤是如此。

　

命宮天相星

開運錦囊：休息片刻再趕路，很多問題都能迎刃而解。

　

命宮太陽星

開運錦囊：家和萬事興！反之，家不和百事衰。

　

命宮巨門星

開運錦囊：埋首苦幹，努力守成，是相對安全的一條路。

　

命宮天機星

開運錦囊：成功往往更青睞那些敢於行動的人。

　

命宮太陰星

開運錦囊：心若清淨明朗，知福惜福，自能留住良緣與好運。

　

命宮天梁星

開運錦囊：要有一笑泯恩仇的瀟灑，也要有割席絕交的氣魄！

　

命宮天同星

開運錦囊：懂得裝糊塗的人，會更討人喜歡，更來好運。

　

【延伸閱讀】

批流年開運納福，逢凶亦能化吉

過生日必算！掌握小限歲運能量

　



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開運科技紫微網紫微斗數

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