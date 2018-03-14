一句話開運錦囊：給2018年想要轉運的你

2018-03-14 10:42 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

提醒不用多，一句話就已經足夠。2018年謹記哪句話，就能讓你走出光明大道？科技紫微網一句話開運錦囊讓你2018年旺旺旺！

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命宮七殺星

開運錦囊：想要的要多努力，得不到則釋懷。

命宮破軍星

開運錦囊：人脈是通往財富成就的入場券，善用人脈則富。

命宮廉貞星

開運錦囊：收斂心中肅殺之氣，才有機會衝破困境、獨當一面。

命宮貪狼星

開運錦囊：信念成就實像，你相信什麼，就會發生什麼。

命宮紫微星

開運錦囊：人為善，福雖未至，禍已遠離；人為惡，禍雖未至，福已遠離。

命宮天府星

開運錦囊：善用智慧，過去的經驗要總結，未來的風險要預防。

命宮武曲星

開運錦囊：慾望是動力，過之則禍害，情慾尤是如此。

命宮天相星

開運錦囊：休息片刻再趕路，很多問題都能迎刃而解。

命宮太陽星

開運錦囊：家和萬事興！反之，家不和百事衰。

命宮巨門星

開運錦囊：埋首苦幹，努力守成，是相對安全的一條路。

命宮天機星

開運錦囊：成功往往更青睞那些敢於行動的人。

命宮太陰星

開運錦囊：心若清淨明朗，知福惜福，自能留住良緣與好運。

命宮天梁星

開運錦囊：要有一笑泯恩仇的瀟灑，也要有割席絕交的氣魄！

命宮天同星

開運錦囊：懂得裝糊塗的人，會更討人喜歡，更來好運。

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