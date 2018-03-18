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今日星座運勢／摩羯 多與小孩相處 有助正面能量

2018-03-18 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月十八日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：手機

要確定自己要的是什麼。避免三心二意或猶豫不決而感到困擾。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：鳥類

今天是隨心所欲的日子，想做什麼就去做，不要花太多時間在思考上。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：光

能量佳的雙子容易成為他人尋求建議的對象，也因此打開內在更高能量為他人服務。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：日記本或繪本

書寫或繪畫有助整理內在的思緒，不妨花點時間讓自己靜下心書寫與創作吧。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：馬

展現個人力量與魅力的時刻，要相信自己，正面看待未來。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：日記本

花一些時間回憶自己生命中曾做對與做錯的事物，偶爾這樣的內省及整理有助內心清明。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：花草茶

今天容易有好事發生或聽到不錯的消息。也是好友們聚會的好時光。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：藍色飾品

避免大吃大喝或熬夜玩樂等，任何不平衡的生活型態都容易帶來負面影響。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：百合花

傾聽是維持關係和諧的重要元素，不妨多花些時間聽聽他人想法。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：相機

多和小孩相處，或到小時候自己常去的地方尋找回憶，兩者都能帶來正面能量。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：月光石

世界萬物就像月亮周期一樣是有循環的，注意生命的循環並觀察自己從中學習到什麼。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：鳥類

有得就有失，有失就有得。若瞭解這樣的道理，人生將更寬廣幸福。

星座運勢

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