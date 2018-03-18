今日星座運勢／摩羯 多與小孩相處 有助正面能量
三月十八日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：手機
要確定自己要的是什麼。避免三心二意或猶豫不決而感到困擾。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：鳥類
今天是隨心所欲的日子，想做什麼就去做，不要花太多時間在思考上。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：光
能量佳的雙子容易成為他人尋求建議的對象，也因此打開內在更高能量為他人服務。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：日記本或繪本
書寫或繪畫有助整理內在的思緒，不妨花點時間讓自己靜下心書寫與創作吧。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：寶藍色
★ 幸運物：馬
展現個人力量與魅力的時刻，要相信自己，正面看待未來。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：日記本
花一些時間回憶自己生命中曾做對與做錯的事物，偶爾這樣的內省及整理有助內心清明。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：花草茶
今天容易有好事發生或聽到不錯的消息。也是好友們聚會的好時光。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：藍色飾品
避免大吃大喝或熬夜玩樂等，任何不平衡的生活型態都容易帶來負面影響。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：鵝黃色
★ 幸運物：百合花
傾聽是維持關係和諧的重要元素，不妨多花些時間聽聽他人想法。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：相機
多和小孩相處，或到小時候自己常去的地方尋找回憶，兩者都能帶來正面能量。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：銀白色
★ 幸運物：月光石
世界萬物就像月亮周期一樣是有循環的，注意生命的循環並觀察自己從中學習到什麼。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：鳥類
有得就有失，有失就有得。若瞭解這樣的道理，人生將更寬廣幸福。
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