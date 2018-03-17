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MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

今日星座運勢／處女 多注意身體 工作與健康要平衡

2018-03-17 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月十七日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

團結力量大，思考一下自己能為團體貢獻些什麼，未來會更幸運。今天很適合聚會以及和朋友互動，從互動中也許會得到新的啟發。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：工作計畫

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：上司或客戶辦公室

今天不妨針對和上司以及事業相關的事物許願。例如如何得到上司青睞、或是思考自己對未來事業的期許等。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

今天不妨請上天指引正確的人生價值觀及方向。未來一個月多閱讀或接觸藝文活動，將為人生注入更深刻的哲理及方向。也可趁今天規劃今年的旅遊行程。專業的雙子可成為他人人生中的導師。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：看得到月亮的地方

今天不妨針對和親密關係、資源整合、異業合作或疾病復元等相關的事物許願。過去一直無法突破的關卡可能又陷入某種朦朧不清的狀態。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩溫馨的空間

今天不妨針對和另一半、合作夥伴、談判等相關事物許願。建議凡事不要當場爭執，有爭論時等雙方都冷靜理智時再討論。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：大色

★ 幸運物：謙虛

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：SPA

不妨針對和身心健康、工作狀況等相關的事物許願。今天對於自己的身心也會特別敏感，建議多注意身體發出的訊號，工作與健康需平衡。真實與謙虛是美德。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：浪漫的約會場所

今天不妨針對和戀愛、自我魅力、小孩相關的事物許願。想懷孕生子者也不妨努力一下。與孩子或戀人相處融洽。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：家

今天可以針對和家庭、家人、居住環境相關的事物許願。想買房賣屋者不妨寫下細節許願。傾聽家人的想法，同時委婉訴說自我感受。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：點心或美食

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：輕鬆的聊天場合

今天不妨針對和溝通、學習、社交相關的事物許願。最近生活忙碌有趣，不妨多體驗新事物並多傾聽他人。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：與人分享

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：聚會場合或慈善機構

建議針對自我價值、工作能力、理財能力等相關事物許願。財運有出有進，善心善念會有回報。貪婪或佔有慾強運勢會下滑。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

建議針對外在、未來規劃、或是新事物的展開許個願。宇宙支持你有個新開始，問題在於自己如何踏實的規劃與前進努力。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：為他人祈禱

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：放鬆的空間

今天不妨展現無私的那一面，為世界需要幫助的人事物祈福。同時不要忘記該休息的時候要休息放鬆。

星座運勢

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