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今日星座運勢／射手 淡珊瑚色幸運 勿以貌取人

2018-03-16 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月十六日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：藍色飾品

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩沉穩的空間

有不少訊息或任務來到身邊，只要以穩重的態度應對，腳踏實地一步一腳印處理。雖然事情有些多，但也是學習或還債還願的好時機。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：計劃書

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：會議室

有什麼想法不妨付諸執行，但在確定執行前仍應寫好計劃書，清楚整個計劃的流程與風險，同時與合作夥伴或信任的對象一同討論後決定。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：心靈成長書籍或占星

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：宗教聖地或身心靈中心

內心渴望某個懂你的人幫你分擔內心焦慮，或能協助你處理目前生活上遇到的繁雜事務，但無論身邊目前是否有這樣的人，你都應更往自己內在探尋，瞭解宇宙運行的原理。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：寧靜舒適的睡眠空間

在一天繁忙之後，建議做個按摩或SPA，避免涉足複雜場合。讓自己靜下心，舒適的在家中好好休息，也許天使會到夢中給予祝福。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：二手商品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：跳蚤市場

你有能力將原本看起來沒有用的想法或事物變成有用的，只要願意發揮想像力，世界可以因此變得更美好。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：寬厚的心胸

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：氣氛佳的會談場合

避免道人長短或意圖分化他人。如果能更有氣度接受不同想法意見，世界會更寬廣，未來的道路也可以走得更踏實幸福。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：筆記本與書籍

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：書店

學習以理性分析的角度看待周遭所有人事物，而非以第一感受或原始本能來反應。有益未來各方面發展。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：真誠

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：公園綠地

不需要將自己塑造成無所不能的形象，有時候放低身段向他人說出你的難處以及需要協助幫忙的地方。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：溫暖的燈光

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：咖啡館

外在條件雖然重要，但腦袋裡的東西更重要。避免以貌取人，有些智者雖然其貌不揚或社經地位不高，但其實相當有人生閱歷與哲思。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：小動物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：公園

避免對他人言行有太多懷疑，放太多心思在這上面反而對自己有所阻礙。多和小動物或植物接近，讓他們打開你的心，內在變得更加溫暖。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：捐款或義賣商品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：慈善機構

不求回報的真誠付出，不去想自己的慾望，多聚焦在更需要幫助的他人身上，幸運之神便會向你更靠近。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珍珠白

★ 幸運物：真誠

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：花店

避免說謊或在抬面下做任何小動作。保持純真誠懇的態度，不帶恐懼的面對任何事物，他人更願意信任你，運勢也更好。

星座運勢

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