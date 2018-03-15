今日星座運勢／巨蟹 注意身體狀態 壓力易引發疾病
三月十五日（四）
【牡羊座】晴空萬里
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：鼓勵他人
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：會議室
今天是個很適合團隊作戰的時刻。也透過與團隊一起互動，相互交流不同的想法與意見。透過熱烈的討論，可以激發更好的想法並激勵彼此。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：寶藍色
★ 幸運物：企圖心
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：私人聚會
有些檯面下的互動或私人聚會，不妨出席參加。透過競爭與合作，可以激發出你的企圖心，也能增加成功的機率。
【雙子座】烏雲罩頂
★ 開運色：天空藍
★ 開運物：溫和但堅定的態度
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：視野寬廣的空間
當對手比你更強勢或厲害時，其實也正是你好好學習的時刻。或者當他人攻擊你的時候，也是你修身養性的時刻。
【巨蟹座】烏雲罩頂
★ 開運色：薰衣草紫
★ 開運物：高地薰衣草精油
★ 開運方位：南方
★ 開運地點：SPA
注意身體狀態。許多累積已久的壓力或病源，先前已經爆發過一次，現在需要好好保養。工作生活忙碌之餘，需要照顧好自己。親密關係或金錢壓力容易引發壓力與疾病。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：謙虛有禮
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：溫暖的工作空間
透過從事自己有興趣有熱情的事物，擴大自己的生活圈與工作圈。謙虛有禮的態度有助於將運勢抬升到更高更好的狀態，以防小人。
【處女座】烏雲罩頂
★ 開運色：大地色
★ 開運物：健康飲食
★ 開運方位：東北方
★ 開運地點：放鬆的聊天場合
家庭中的某些事端，或生活中的忙碌，容易讓你的身心相當緊張或有耗損。建議與家人好好耐心溝通，同時注意身心狀態。
【天秤座】晴空萬里
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：手機
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：聚會空間
今天是擴大社交圈的好時刻。透過你的才華、魅力、口才，可以結交到更多的朋友，或介紹朋友之間相互認識。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：適當的休息
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：舒適的居家空間
為了家人有更努力賺錢的跡象。但不要忘記好好愛自己。唯有擁有健康的身心，快樂才能長長久久。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：耐心
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：大自然
正面狀態是相當積極、努力創新，同時也很能和他人建立關係。負面狀態則需控制脾氣，特別是當遭到他人言語挑釁時。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：降低慾望
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：慢活的空間
當我們能將慾望放到更低，生活就愈簡單並容易滿足。當慾望很大，身心壓力自然提升，同時也影響人際與睡眠品質。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：淡珊瑚色
★ 幸運物：合群
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：色彩沉穩的空間
合群的水瓶可以得到更多人支持的力量，運勢自然節節上揚。孤芳自賞型的水瓶真的需要好好調整一下自我能量，學習以不同的視野看世界。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：善念
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：和諧的職場
事業上有種大鳴大放的跡象。但也有可能不是大好就是大壞。好事壞事都容易被人知道看見。特別是你的出發點是否真誠或能力上是否專業很重要。
留言