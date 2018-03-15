今日星座運勢／巨蟹 注意身體狀態 壓力易引發疾病

2018-03-15 00:00 聯合新聞網 那河



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三月十五日（四）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：鼓勵他人

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：會議室

今天是個很適合團隊作戰的時刻。也透過與團隊一起互動，相互交流不同的想法與意見。透過熱烈的討論，可以激發更好的想法並激勵彼此。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：企圖心

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：私人聚會

有些檯面下的互動或私人聚會，不妨出席參加。透過競爭與合作，可以激發出你的企圖心，也能增加成功的機率。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍

★ 開運物：溫和但堅定的態度

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：視野寬廣的空間

當對手比你更強勢或厲害時，其實也正是你好好學習的時刻。或者當他人攻擊你的時候，也是你修身養性的時刻。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：SPA

注意身體狀態。許多累積已久的壓力或病源，先前已經爆發過一次，現在需要好好保養。工作生活忙碌之餘，需要照顧好自己。親密關係或金錢壓力容易引發壓力與疾病。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：謙虛有禮

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：溫暖的工作空間

透過從事自己有興趣有熱情的事物，擴大自己的生活圈與工作圈。謙虛有禮的態度有助於將運勢抬升到更高更好的狀態，以防小人。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：大地色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：放鬆的聊天場合

家庭中的某些事端，或生活中的忙碌，容易讓你的身心相當緊張或有耗損。建議與家人好好耐心溝通，同時注意身心狀態。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚會空間

今天是擴大社交圈的好時刻。透過你的才華、魅力、口才，可以結交到更多的朋友，或介紹朋友之間相互認識。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：適當的休息

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適的居家空間

為了家人有更努力賺錢的跡象。但不要忘記好好愛自己。唯有擁有健康的身心，快樂才能長長久久。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

正面狀態是相當積極、努力創新，同時也很能和他人建立關係。負面狀態則需控制脾氣，特別是當遭到他人言語挑釁時。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：降低慾望

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：慢活的空間

當我們能將慾望放到更低，生活就愈簡單並容易滿足。當慾望很大，身心壓力自然提升，同時也影響人際與睡眠品質。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：合群

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：色彩沉穩的空間

合群的水瓶可以得到更多人支持的力量，運勢自然節節上揚。孤芳自賞型的水瓶真的需要好好調整一下自我能量，學習以不同的視野看世界。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：善念

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：和諧的職場

事業上有種大鳴大放的跡象。但也有可能不是大好就是大壞。好事壞事都容易被人知道看見。特別是你的出發點是否真誠或能力上是否專業很重要。