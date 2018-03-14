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今日星座運勢／金牛 避免過於執著想法 貴人運上漲

2018-03-14 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月十四日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：健檢中心

牡羊們需注意自己身體發出的訊息。如果已經有徵兆出現，建議排出時間進行健康檢查，同時調整生活及飲食習慣。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：溫馨的社交場合

避免過於執著於自己的想法。此時多傾聽多數人的想法與意見，貴人運會持續上漲。社交活動與想法的彈性有助運時上揚。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：正向的意志力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

要拿出企圖心以及遠景，當你的意圖是正向的，宇宙便會支持你。即使身邊暫時沒有太多支持你的人，但堅持者會得到幸運的守護。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍綠色

★ 開運物：書籍

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：學習場合

小人運較旺的此時，有時需要稍微低調一些。比起與他人相互較勁，此時更適合充實自己。透過進修、閱讀、或課程，讓自己更具專業，或調整對於生命的價值觀。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：棉質舒適上衣

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

注意身體狀況。過去缺乏養生觀念與行動的獅子，需要更加注意自己的身心健康，今天容易感到不適。但另一層面來說，獅子們貴人運不錯。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：湖水綠

★ 開運物：真摯的情感與友誼

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：溫馨的生活空間

過去若缺乏理財概念的處女座，容易出現資金缺口或經濟上的壓力。部分處女座則有種空虛或不安感。但真誠待人的處女座身邊有他人的扶持與支援。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：勤勞與細心

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：整潔的工作空間

家庭與合作運較弱。雖有人支持或有合作，但相對也會有你不喜歡的某些人情壓力。勤勞與注意細節可協助開運。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：熱情學習

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚會場合

工作或生活上和他人的溝通需更有耐心，並創造和諧的氛圍，避免過於嚴肅。此時也是認真學習的好時刻。透過熱情與學習，開創新的人生階段。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：自己喜愛的鮮花

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：花店

感情或孩子為自己帶來快樂，但同時間當然相對也帶來某些壓力或不愉快。如何從中調整考驗著射手的智慧。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：有香氣的鮮花

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：溫馨的居家空間

如何不將自己的壓力帶回家，是摩羯們的功課之一。家庭的和諧度影響一個人的身心健康及整體運勢。讓家充滿溫馨放鬆的狀態很重要。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：善念善行

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：慈善機構

基本上水瓶們是在運勢的高端。但這中間也和過去的作為有關。多行善積德多說好話，對於整體運勢相當重要。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：團隊精神

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

基本上雙魚們也在運勢高端，已經突破了事業或上司長輩給予的壓力，活出自己的一片天。只需在團隊中扮演適當的角色，便能將自己再推向更高峰。

星座運勢

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