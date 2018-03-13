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今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月十三日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

內在能量容易有些混亂，可能因為感情，也可能和小孩或人情有關。需要處理或思考的事情不少，但基本上可以應付得來，要先穩定自己的心。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：信心與執行力

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：美食餐廳

蠢蠢欲動，想要朝改變的方向前進，雖然朦朧中看見新的機會與方向，只要耐心等待，相信事情會水到渠成。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：橄欖石

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：家

雖然會出現一些令你頭疼的人事物讓你感到有壓力，但只要內在狀態平穩，能夠以穩定紮實的態度面對，便能將事情處理得當，評價不錯。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：高地杜松精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

把焦點放在自己身上。對方很可能過於固執或不知變通。不妨先多愛自己一點，先改變自己的能量與狀態。你的改變對方會慢慢發現。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：圓形飾品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

穩定而踏實的在生活的各個層面，主動關懷他人的舉動令人感到溫暖而讓人氣扶搖直上，為自己的運勢加分不少。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：冥想音樂

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：瑜珈會館

許多訊息、評論，或自己內心有很多聲音困擾著你。你需要更多時間思考，冥想與瑜珈能幫助你靜下心，甚至得到上天的啟示或靈感。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：明信片

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：沒去過的地方

容易因為某個新聞事件、聽聞某人的消息而讓自己的心情起了波動與漣漪。也許產生新的想法，也許想要離開某個狀態展開新的。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：甜點店

雖然容易碰到讓自己感到挫折或有些不開心的人事物，但你以豐富的經驗或是人脈，將事情處理的相當不錯。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：鵝黃色上衣

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩溫暖的美食小館

只要下定決心，今天是拿出活力努力工作、以及學習事物的好時機。但凡事要避免過度二字，做人做事如何達到平衡，是需要體會的課題。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：專業記錄報告

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：隱密的會議場合

心中所計劃的某件事情還需要一些時間等待或溝通。在執行一項新計劃之前，不妨多花些時間檢視細節。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：元氣早餐

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

今天容易聽到好消息，或是你安排一個期待已久的行程，也許是工作上有某項新工作準備展開。只要踏實努力，上天自然眷顧。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然

容易因為理念不同和過於固執以至於和上司、客戶或同階級的同事出現爭執。建議先冷靜，避免說出不好聽的話。

星座運勢

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