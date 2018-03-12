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今日星座運勢／牡羊 人際運勢佳 請避免借貸關係

2018-03-12 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月十二日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：戶外咖啡座

工作上要記得上司交待的事物，容易遇到較囉唆的上司或客戶，也可能你就是那位嚴格要求的上司。人際運勢佳，但避免借貸關係。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：開闊的心胸

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合或家族聚會

人際社交運佳，有機會透過人際互動而拓展生活領域。但過去感情較疏離的金牛則應趁機多和他人互動，慢慢化解心結。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：輕鬆的用餐場合

工作努力認真而踏實，一步一腳印踏出好成績。人際關係有些吃力但應付得來。建議用餐時間不要想工作，讓自己在緩慢放鬆的狀態下用餐，心情運勢會更好。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：乾淨俐落的髮型

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：溫馨的小咖啡館

之前的工作容易出現一些狀況，但你能夠穩定細心地將它修補導正。人際上容易遇到有些情緒化的人，也可能需要注意自身的情緒波動。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：名片與專業報告

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交場合或會議室

認真與努力會得到回報。當你愈是用心做出一項成品或報告，他人會看出你的用心與努力，讓你得到更多回饋與掌聲。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：智慧型手機

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：會議室

有不少資訊進出，和他人溝通或提案機率高，或是主管詢問你的想法或工作進度，只要自信要和實力成正比，幸運之神便在你左右。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：天竺葵精油

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：書店

之前工作或生活上的狀況讓你對某些事或他人容易產生防備之心，或是在處於等待後續發展的階段。人際上則容易遇到較為主觀或活力十足的人。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：檔案數據

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：會議室

任何新事物的開展都最好在理性的評估以及與他人相互溝通後再繼續進行，以免只是自己一頭熱卻忽略某些重點。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍紫色

★ 開運物：薰衣草

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：工作職場

避免資源獨佔、不願分享、或是好大喜功等狀態，容易導致職場人際運快速下滑或是被孤立的可能。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：合約書或計劃書

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野開闊的地方

有合作或投資的好機會，也容易得到貴人賞識與提拔，甚至有被挖角可能。你很沉得住氣，在冷靜觀察考慮後才會做出下一步決定。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

工作運佳，合作順利，有版圖擴展的跡象，海外有機會向你招手或跨領域的合作可能等。但對於人際合作方面你有些猶豫。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：謙虛

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：樸實的餐館

有轉換工作跑道、改變住家環境等跡象。事業上展現相當旺盛的企圖心。但同時需注意自己的態度，避免被他人冠上大頭症的標籤。

星座運勢

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