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唐綺陽本周星座運勢：水瓶財運佳 天蠍事業有斬獲

唐綺陽本周星座運勢：水瓶財運佳 天蠍事業有斬獲

2018-03-05 07:00聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報3/5-3/11

重要星象：充滿雙魚座星象、水金進入白羊座、木星進入停滯期、水星即將逆行

本周充滿雙魚座的星象，充分休息能夠有益身心健康，夢境靈驗、容易感同身受，會想要幫助弱勢的人，也要注意避免酒駕。水、金進入白羊座，關注兒童、戰爭、重新奮起的議題，討論孩子話題、新計劃的開展，容易有一見鍾情的機會，凡事應避免太衝動。木星進入停滯期，水象星座的情緒風暴逐漸趨緩，感受較為舒服。水星即將逆行，容易想起故人、舊物以及過往回憶。

工作注意：白羊、雙子、獅子、天蠍

白羊：三思而後行，避免衝動壞事

雙子：遇見難纏的客戶，要耐心應對

獅子：多叮嚀、注意屬下的狀況

天蠍：事業頗有斬獲，可多爭取機會

桃花注意：巨蟹、處女、天秤、射手

巨蟹：有鑽牛角尖的課題，請放輕鬆

處女：約會相處小不順，要注意態度

天秤：避免心猿意馬，慎防小三闖入

射手：關心前任消息，要拿捏分寸、避免誤會

財運注意：魔羯、水瓶

魔羯：有翻身的機會，能夠爭取加薪或補貼

水瓶：財運佳，專業表現帶來名利

健康注意：金牛、雙魚

金牛：壞習慣容易引發身體狀況

雙魚：注意筋骨毛病，應及時處理

唐綺陽星座運勢

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