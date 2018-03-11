殺破狼周運勢／ 雙子人緣極佳 水瓶座工作運佳

2018-03-11 00:00 聯合新聞網 殺破狼



圖／ingimage 分享 facebook

殺破狼2018年3月12日~3月18日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在秘密宮位，會對某個人產生好感，但你可能需要再觀察對方一陣子。金星與水星合相在命宮，喜歡的人與你的互動很頻繁，似乎也對你有意思。新月期間，對於曖昧不明的關係許下願望，關係會有機會明朗化。

金錢運佳，在金錢宮位的木星與新月相位良好，會開始有些業外的收益進帳，這筆收益可是投資獲得的紅利、股息，或是會有額外的外快可接。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的火星受到太陽的影響，某個科目的作業、報告截止日期在即，然而你的進度卻無法追趕時間流逝的速度，需要熬夜趕功課，壓力非常大。

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星相位皆不良，某個主管對你的工作方式有太多置喙，使你做起事來綁手綁腳，壓力很大，容易因此過勞，或是感到倦勤。萌生辭職換工作的念頭。

健康運方面，金星、水星、天王星齊聚命宮，容易著涼感冒，可能會感覺免疫系統不太對勁，內分泌不正常。要特別注意保暖。

金牛座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，可能會加入一個新的團體，或是交到不同圈子的新朋友，人脈獲得拓展。新月期間可許下與人際關係有關的願望，會獲得新月的能量幫助，使你人緣更討喜。

感情運佳，在感情宮位的木星與新月有良好連結，與某個朋友昇華到朋友以上的曖昧關係，可望有所進展，此時也可許下與感情有關的願望，讓這段關係獲得前進的機會。單身的金牛座，也可能對某個已經認識好一陣子的朋友產生好感。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的冥王星，土星相位皆不良，與指導教授的關係不是太好，對知識的理解變得困難，可能會考慮轉換科系，或是想重考。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星，土星相位皆不良，在海外留學、外派、工作、打工度假、交換學生、旅行的金牛座，有嚴重水土不服的問題，可能會考慮回國一陣子。在外短期旅遊或出差的金牛座，時差調適不良，在異地的精神狀況不太理想。

金錢運方面，火星持續影響金錢宮位，先前的日子太過揮霍，一堆帳單與卡債要還，窮到快吃土，但熬過這一週之後，經濟狀況可望好轉。與人的金錢往來要當心，容易有糾紛。

雙子座：

整體運勢：

工作運佳，新月發生在志業宮位，可能會接掌一個新的職務或案件，此時工作會有一個新的開始，新月期間，可許下與工作、事業、成就有關的心願，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星、水星、天王星齊聚人際關係宮位，會是人緣極佳，受人歡迎的時期。交際應酬也會比較多，與朋友在一起喝咖啡、聊是非，心情愉快，但金錢花費也會比較驚人。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到太陽影響，本週依然是戀愛與工作兩方無法兼顧的一週，可能會因為臨時需要加班，而取消重要的約會。此時的情感關係比較容易起爭執，某些雙子座會以工作為藉口，避免與對方正面衝突。

金錢運方面，在財務宮位的土星、冥王星相位皆不良，目前荷包正在阮囊羞澀的狀態，然而面對許多應酬的邀約，有些人情債得還一還，也會為經濟狀況帶來不少壓力。

健康運方面，土星、冥王星齊聚在疾厄宮位，大大小小的疾病接連不斷，這可能是某些重大疾病的徵兆，如果有些症狀一直好不了，應去做詳細的健康檢查。

巨蟹座：

整體運勢：

學業運方面，新月發生在學業宮位，此時會是決定未來要朝哪個領域學習的關鍵期，會對某個科目產生深入研究的興趣。新月期間，可許下對自己學業的期許，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，某些巨蟹座會計劃到異地旅行、留學、打工渡假、外派、出差、交換學生，新月期間可以開始準備遠行相關的重要的資料，申請文件會較為順利。

工作運方面，火星本週末會離開工作宮位，某個階段性任務終於結束，本週之後可以比較輕鬆一些，這段期間依然需要承受高度的工作壓力，但至少你即將邁入到終點了。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星、木星相位皆不良，與喜歡的對象因為工作的關係無法常常見面，此時除了感覺寂寞，也容易沒有安全感，在情感關係上會不自覺的展現出佔有慾，這可能會使對方心煩，你自己也會因此自我感覺不良。

人際關係方面，在志業宮位的天王星、金星與水星受到夥伴宮位的冥王星、土星影響，職場小人較多，特別是你的主管，此時可能會要你背黑鍋，或是要你承擔一些不該是你負的責任，但你即將能遠離這個團隊，有機會要趕緊轉換到理想的單位去。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，此時會有新的理財計畫，將財務做些有效的運用。新月期間，可許下與金錢、投資有關的願望，會獲得良好的能量幫助。也很適合去開新的戶頭存錢、理財。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與財務宮位的新月有良好的連結，有買賣房屋計畫的獅子座，本週可望獲得資金處理居住的問題。沒有買賣房屋計畫的獅子座，家人對你會特別大方，可能會請你吃飯或是在經濟上給你支援。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星將在週末離開戀愛宮位，與喜歡的人之間那些不愉快會在這週結束，然而本週由於火星受到太陽的影響，很多事情即使想隱瞞或是想粉飾太平，都可能被對方揭穿，引發不愉快，甚至不歡而散，要有點耐心溝通與解釋。

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星相位皆不良，已經付出相當的努力，但專業能力卻受人質疑。此時可能要外派到邊疆地區管理一些不是你專業能力能應付的事情。上司或老闆容易以外行管理內行，可能使你對於目前的工作感到悲觀。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，最近會感覺身體有許多大大小小的慢性病癥浮現，新月期間，可計畫做全面的健康檢查，或是許下與身體健康相關的願望，至少可知道該如何改善這些不適。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在感情宮位，情感關係會進入新的階段，某些處女座會陷入熱戀狀態，即便你知道與這人的關係可能沒有未來，但是只要能被愛著，能享受一天的甜蜜，那都是幸福。

學習運佳，在學習宮位的木星與新月相位良好，考試運佳，參加大考的處女座此時會進入理想的科系或學校就讀。在學的處女座，則可能參加各種競賽，拿到亮眼的成績。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的木星與新月相位良好，面試十分討喜，可能很快就能進入理想的單位工作，參加國考的處女座，考試成績會出乎意料的好，可以拿到證照或是進入理想的機關服務。

本週須注意的部分：

金錢運方面，天王星、金星、水星齊聚財務宮位，受到冥王星與土星的影響，投資容易因小失大，嚐到一點甜頭之後要知道見好就收，情勢容易突然逆轉，使你造成損失。沒有投資習慣的處女座，容易砸大錢享受昂貴的服務，但在消費時可能會產生一些糾紛，或是因為太挑剃，被同行的人覺得你難搞。

健康運方面，天王星、金星、水星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，呼吸系統的過敏毛病復發，免疫系統與內分泌失調，會是身體狀況不太理想的時期，注意保暖，一點小感冒可能都容易演變成為嚴重的問題。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，會開啟一個新的工作階段，或是會開始執行一個新案子。新月期間，可許下與工作相關的願望，會有良好的能量幫助。

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，工作會有額外的獎金或加給，荷包有許多進帳，手上開始有一些積蓄了，物質生活非常滿足。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的土星、冥王星相位皆不良，家人容易過度干涉你的戀情，此時可能會為了談戀愛離家或搬家。單身的天秤座，家人可能會為你尋求相親對象，令你很困擾。

感情運方面，金星與水星合相在感情宮位，與喜歡的對象會有很多相處的時間，對方會對你特別體貼。已經結婚有伴侶的天秤座，可能會感受到來自對方家庭不少的壓力，他們覺得是對你的好意，但關心你的方式令你困擾。

交通運方面，在交通宮位的火星受到健康宮位的太陽影響，依然要注意交通安全，行車當心糾紛，同時容易收到罰單，交通工具也可能會故障或是損壞。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，可能會對某個對象產生莫名的好感，不過暫時只想維持曖昧關係。有伴侶的天蠍座，可能會發現懷有身孕了。但某些天蠍座可能會迷戀偶像明星，或是會想領養寵物。新月期間，可許下與愛情有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星與水星合相在工作宮位，此時工作效率極佳，會在很短的時間消化掉非常龐大的工作量，同時能應付各種疑難雜症。工作表現受人信賴。

本週須注意的部分：

當心口舌是非，在溝通宮位的土星、冥王星相位皆不良，平常不經意的發言與行為容易招惹到一些無聊的人，這些人可能會躲在網路，或是背後攻擊你，使你很多的事情都不太順利。

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星相位皆不良，對於目前學習的科目產生疑慮，可能會想轉科系或重考。在學的天蠍座，容易受人排擠或孤立，對於上學產生厭倦感。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到太陽影響，吃喝玩樂方面的開銷太大，甚至很多錢都不知怎麼花掉的，到月底可能又要吃土了，注意節制。

射手座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的射手座，此時會找到非常理想的物件，很快就能搬家。沒有搬家需求的射手座，可能會需要添購新傢俱，會把家中重新打掃與佈置一下，為生活帶來新氣象。某些射手座家中會加入新的成員，家庭會十分熱鬧，但也十分混亂。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星與水星合相在戀愛宮位，與喜歡的對象天天沈迷在逸樂之中，把錢浪費在享受上，逐漸會發現財務出現困難。但很多的花費卻又無法停止供應，此時會為了誰付出比較多，雙方的關係是否對等的問題發生疑慮。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星相位不良，目前的經濟狀況堪憂，卻又會有許多開銷不斷地在燒錢，有些支出其實是沒有必要的，該注意理財了。

健康運方面，火星本週依然停留在命宮，當心血光之災，容易有意外傷害與疾病，器官容易發炎，或是有發燒的現象，體力消耗較快，容易感到勞累。

摩羯座：

整體運勢：

學習運方面，新月發生在學習宮位，可能會開始接觸某個新的科目，對你而言可能是完全陌生的領域，卻很快會對這個科目產生興趣。新月期間，可許下與學業、考試有關的願望，會有良好的能量幫助。

交通運方面，新月發生在交通宮位，可能會買一輛新的交通工具代步，但也要當心新手上路，交通安全性的問題。新月期間不妨去保養一下愛車，檢查一下車況。為自己的安全與方便多一份保障。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星與新月有良好的連結，可能會因為學習新的課程或是到新的學校交到新朋友，會發現彼此有許多相似的部分，在學習新事物上不孤單。

感情運方面，新月發生在學習宮位，與人際關係宮位的木星有良好連結，可藉由學習，或是網路認識新的朋友，你也可能對某些人產生好感，但由於摩羯比較慢熱，對於自我的感覺，總是要花好一陣子才能確定。

面試運、考試運佳，新月發生在面試、考試宮位，面試運是非常順利，很快就能進入理想的單位工作，考試也十分得心應手，可望考取重要的證照，或是錄取進入理想的機關服務。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的金星與水星受到土星的影響，房屋會需要修繕或是重新裝潢，但自己可能有些堅持的問題，會使得修繕計畫遲遲無法執行，由於水星即將在家宅宮位退行，此時要趕緊決定動工的時間了。房屋不需要重整的摩羯座，可能會覺得家人很嘮叨，雖然是為你著想，但你會有些固執的部分，不想乖乖照著家人的想法走。

健康運方面，火星會在週末進入命宮，與土星、冥王星齊聚，某些慢性病的病徵可能開始浮現出來，當心發燒或是器官發炎的問題，可能是重大疾病的徵兆，須特別注意身體健康。

水瓶座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的木星與新月有良好連結，在職場上的地位提升，業績亮眼，會獲得上司在薪資上或是職位上的鼓勵。新月期間，也可許下跟工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與在志業宮位的木星有良好連結，此時正是業績最為亮眼的時期，會有額外的獎金或加給進帳。新月期間，可許下與金錢相關的願望，或是開始理財，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，金星與水星合相在學習宮位，考試運佳，考試成績會超過你預期的好，參加大考完畢的水瓶座，會錄取進入理想的學校與科系。在學的水瓶座則是校園中的風雲人物，參加各種競賽屢屢傳出捷報，受到許多人歡迎，但由於金星、水星受到土星影響，偶而你會希望能獨處一下，享受孤獨的感覺。

本週須注意的部分：

人際關係方面，火星本週依然停留在人際關係宮位，受到太陽影響，個性上的缺失會被某些朋友指摘出來，你會覺得很不舒服，雖然表面一副很淡然的樣子，但是會想自己躲起來，好好關注自我的感覺。

旅行運方面，金星與水星合相在旅行宮位，受到精神宮位的土星影響，外出遊玩容易認床、睡不好，甚至容易水土不服，看似享受高級的服務待遇，實際上卻容易當冤大頭敲竹槓，外出買東西也要貨比三家。

感情運方面，金星與水星合相在溝通宮位，受到土星影響，急於在網路上認識新的對象，彌補某些情感的缺憾與寂寞，然而此時也可能因此惹上爛桃花，網路交友要特別當心。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在命宮，許多事情都能心想事成，只要付諸行動力，此時會有機會與喜歡的對象在一起。新月期間可許下跟情感、靈性、自我實現有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運佳，金星與水星合相在金錢宮位，會花比較多的錢在物質的享受上，獨樂樂不如眾樂樂，可能會想請朋友吃飯，有好的東西會想跟好朋友分享。

工作運方面，在志業宮位的火星影響命宮的太陽，業務量繁忙，可能使你有過勞的現象，許多雙魚座渴望能休假一陣子，本週過後，繁忙的生活可望獲得舒緩。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星相位不良，你明知某些人是酒肉朋友，很愛佔你便宜，卻又很想找他們玩樂，最後傷害的是自己的荷包。

健康運方面，新月發生在命宮，使得情緒與身體狀況都不太理想，注意消化系統與心血管方面的急性疾病，同時會有睡不好與過度勞累的現象，新月期間，也可許下與健康有關的願望，會有良好的能量幫助。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。