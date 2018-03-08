【塔羅】單身必看！如何讓你更有異性緣？

2018-03-08 16:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

時常為自己的人際關係感到困擾，不知道如何讓自己的異性緣更好？眼睜睜看著一大批異性投入其他人的懷抱，難免羨慕嫉妒捶心肝。科技紫微網就要用塔羅占卜的方式來為你揭曉：怎麼做會讓你更有異性緣！

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念：「我怎麼做能更有異性緣？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網 分享 facebook

占卜結果：

選牌1：魔術師

想要有更好的異性緣，你或許應該學會72變。不要總是給人一種感覺，最好多種風格都嘗試，讓別人捉摸不透也無法一下子就掌握你，異性對你的關注目光也會變更多。

選牌2：女祭司

你的長相或許還不賴，但是還欠缺了一些內在智慧，這樣在異性眼裡你就像一個花瓶，只有觀賞價值而沒有接近的意義。想要更好的異性緣，得內外兼具才可以。

選牌3：戀人

你想要更有異性緣，就得先學會自信，不要總是懷疑自己的魅力，不夠自信的人怎麼有本錢期待別人愛你？當你有了自信也會變得更加搶眼，異性也會看到你出眾的那一面。

選牌4：戰車逆位

你不是過於熱情就是過於冷淡，所以異性們容易覺得你嗨過頭或是很無趣。說穿了你沒有找到自己的定位，不懂得拿捏熱情與冷漠這中間的距離，容易讓人摸不著頭緒。如果找不到自己在感情的定位點，若即若離將讓你更為迷人。

選牌5：力量

想要提升異性緣，先提升自己的審美觀，不要總是固守一貫以來的風格，要懂得突破。當你煥然一新出現在大眾視線裡，你不知道將會有多少異性投來曖昧的眼光。

選牌6：惡魔

你要學會去製造對異性的吸引力，可不僅僅是一個慵懶眼神就可以。要將誘惑進行到底，從穿著到眼神再到舉手投足之間的動作，都要有連貫性，讓異性眼裡的你充滿了致命誘惑，讓他們不喜歡你都難。

【延伸閱讀】

●單身想戀愛，月老指點良緣方向

●有伴更要算，姓名提點愛情危機





