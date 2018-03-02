水逆帶來不順遂？3月星座運勢告訴你

2018-03-02 13:16 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

3月10日開始，木星即將開展在天蠍座的逆行。這次木星逆行，讓我們不得不收斂起過分的自信和樂觀，保持觀望態度是避開意外的方法。如果說木星逆行帶來的只是無關痛癢的平淡，那本月23日將要迎來的2018年首次水逆，將會告訴你什麼是煩！好煩！真的煩！那麼具體來說，這個3月的運勢會讓你的生活呈現什麼樣的狀態？科技紫微網即刻帶你查看。

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牡羊座

優勢：幸福就在身邊，只等你轉身發現。

弱勢：太重面子而讓自己受罪。

最煩人星座：雙子座

最貼心星座：巨蟹座

財神星座：摩羯座

貴人方位：東北方向

開運物品：幸運兔手機掛飾

愛情指數：★★★★☆

單人愛情際遇：

友達以上戀人未滿的狀態，會在本月得到突破性的發展，多注意觀察周圍的異性朋友，友情升溫成愛情的機會大大增加。下半月不要總是宅在家裡，各種聚會活動都露露臉，對的人也就會在對的時間與你不期而遇。

雙人戀情發展：

戀愛者可找機會與伴侶一同外出旅遊，特別是海邊度假村最為適合。輕鬆浪漫的氛圍是推動感情升溫的最佳背景，各種偶像劇中的唯美片段都能夠被一一複製，變成你們將來最美好的回憶；已婚者則適合多一點家庭聚會，能夠撫平感情中潛在的裂痕，彼此的愛將越來越濃。

事業學業：★★★★☆

工作者：

本月有升職考核機會，上司以及同事對你平時表現較為認可，只要在討論會議上能夠積極主動發表自己的意見，升遷考核通過的機率極高。下半月由於「樹大招風」，恐招小人妒忌，必須謹言慎行，說不定有人就等著抓你的小辮子。

學生族：

本月學生族情緒複雜，感慨良多，尤其表現在寫作方面，所寫的散文有可能成為優秀作文的代表。月中之後精神集中度漸高，能夠舉一反三，分析出的解題方法令老師連連稱讚。

投資理財：★★★☆☆

本月收支計劃趕不上變化，上半月在人情往來，添置家用上花費超出預算，下半月就必須學著做一個勤儉節約的好孩子，少一點吃喝玩樂。月中和月底生意人要小心受到金融風暴的波及，注意規避風險，落袋為安。

金牛座

優勢：感情升溫，婚姻和諧幸福。

弱勢：財運低迷，有漏財風險。

最煩人星座：牡羊座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：處女座

貴人方位：東北方向

開運物品：淡彩潤唇膏

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

單身者吸引異性的魅力有所上升，顏色鮮艷的服裝會令你更具魅力。月中和月底是魅力爆發的關鍵點，不妨多去熱鬧的商場逛逛，特別是週末的白天，遇到老同學，進而結識新朋友的機率很大。

雙人戀情發展：

戀人間寬容度增加，冷淡度減少，會有製造驚喜的熱情，感情因為你的積極付出而日漸甜蜜；已婚者能夠設身處地的為對方著想，婚姻生活平淡如水，不受外界打擾，有更多的時間陪伴家人。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

細節決定成敗的一個月，與你搭檔新項目的同事要求完美，注重過程，如果能積極配合，不僅能出色完成，還能建立起友情，如果想要敷衍了事，可要當心工作受挫，甚至被打小報告，受到上司批評。

學生族：

學習目標過多，有點抓不到重點，因為無法堅持而導致失敗的可能性極高。下半月課堂上注意力不集中，做起功課來問題多，主動找老師幫助解答，才能找到解題的方向。

投資理財：★☆☆☆☆

本月財運遭遇暴風雪襲擊，有鬧虧空的風險。上半月難以控制消費慾望，一不小心就買了不少東西；下半月生意遇到市場不可抗力風險的侵擾，貨品有囤積賣不出的可能，要提早做好計劃，拓展新的銷路。

雙子座

優勢：有展現實力的機會，也懂得把握。

弱勢：對戀人關心不夠，小心與對方的距離越來越遠。

最煩人星座：天蠍座

最貼心星座：雙魚座

財神星座：處女座

貴人方位：正東方向

開運物品：白水晶天鵝

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

本月朋友的言語左右你的桃花。最貼心的朋友會成為你愛情路上的絆腳石，他們給你的愛情建議會讓你改變初衷，錯過良緣。朋友是好意提醒，只是你要有自己的判斷。上班時間，特別是上班外出時，有機會在停車場或是公車站偶遇愛情。

雙人戀情發展：

此月的愛情如同握在手中的沙，抓得越緊，漏得越快。熱戀中的人，情緣有逐漸變淡的趨勢，有利靜下心來思考如何繼續。若有一方感覺不適合，可利用晚上或是二人心情都比較平靜的時候，聊一聊想法，心平氣和的提分手。已婚者各懷心思，溝通不易，要留意職場聲色誘惑。

事業學業：★★★★☆

工作者：

能力得到肯定，上司會派發重要的任務給你，另外，會得到關係較好同事的幫助，出現任何阻礙都能一一破解，計劃如期執行，如果能稍微利用上週末時間，還可以提前完成工作，讓上司和同部門同事大為讚賞。

學生族：

學生族學習自覺性較高，能夠及時完成課堂作業，發展興趣愛好。下半月會有結交新朋友，提升交際能力的課外活動，不僅能夠釋放學業壓力，還能啟發學習靈感。

投資理財：★★★★☆

本月整體來說財運還算不錯，雖然消費指數有點高，但是前期的投資在本月的收益足以應付你的日常消費量。下半月可考慮開展新的生意，服裝、食品都會是最適合你的方向，雖然萬事起頭難，但是只要堅持下去，成功就會向你招手。

巨蟹座

優勢：買到物美價廉的商品讓你心情舒爽。

弱勢：嫉妒心理強烈，易給自己找麻煩。

最煩人星座：射手座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：雙魚座

貴人方位：東南方向

開運物品：藍寶石

愛情指數：★★☆☆☆

單人愛情際遇：

單身者本月魅力不夠閃亮，難以在單身的隊伍中脫穎而出，成為異性關注的焦點。有必要在服裝上下功夫，從頭到腳整個換一套，再多去商場、公園…等公共場所逛逛，就算沒人陪也沒關係，一個人反而更容易邂逅有緣人。

雙人戀情發展：

戀愛者因為家人意見而與對方發生不愉快的機率較高。愛情是兩個人的事，家人的意見應該是參考為主，跟著自己的心走才是最重要的；已婚者對對方的要求無形中提高，總是這也看不慣，那也不順眼，其實是對比心理在作祟。別人的幸福羨慕不來，不要因為嫉妒而看不到對方的好。

事業學業：★★☆☆☆

工作者：

上班族與同事之間的關係，容易遭遇冷風襲擊、溝通不順，意見難以達到統一，脾氣因此變得特別差，有回家後亂發脾氣的可能，影響家庭和諧，又反過來影響工作情緒。好在月中以後這種惡性循環會被中斷，工作氛圍得到恢復。

學生族：

學生族課外知識拓展受到不小阻礙，家人期望值持續走高，為你增添了不少壓力，讓你沒有心情參與到學習以外的交際活動中，有必要找機會放空自己。

投資理財：★★★★★

財運旺盛，手頭會變得寬裕不少。月初可以多逛逛論壇和網店，能夠遇到非常划算的團購活動，團購的商品也恰好就是你正需要的，無意中為你省下不少開支。月中以後投資獲利機會大增，要把握住機會。

獅子座

優勢：合作意識強，工作愉快，效率高。

弱勢：花錢毫無計劃，理財有些許困擾。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：天秤座

財神星座：雙魚座

貴人方位：東北方向

開運物品：薰衣草精油

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

月初和月底愛情運還不錯，適合扮演主動者的角色，遇到心儀對象就主動告白吧，千萬不要怕失敗，就算第一次不成功，只要再接再厲，對方定會被你的誠意打動。月中得到朋友幫助，有機會結識到新的異性朋友，但來電率低，難以有實質性進展。

雙人戀情發展：

戀愛中的人受到周圍朋友喜事的影響，想結婚的念頭特別強烈，可多多試探一番，若對方對此並不感興趣，那就即時喊停，別把對方逼得太緊。不妨把精力放在工作上，為將來的幸福賺取更多的麵包，對感情的加速發展才更有助益。

事業學業：★★★★☆

工作者：

本月能夠體會到團隊合作的重要性，與同事一起共同完成一件大事的機率很高，有時候必要的退讓和妥協，反而會贏來意想不到的理想成績。下半月富有極強的創造力，能夠通過難關的考驗，獲得上司提拔。

學生族：

學習能力明顯提升的一個月，能夠主動與老師或同學討論解題時遇到的難處。拒絕一個人在迷宮中繞圈圈，能虛心請教，不僅節約了時間，也能獲得不錯的學習思路。

投資理財：★★★☆☆

本月對財務的管理有些隨意，花錢無計劃讓你少有結餘。雖說享受生活是一件極其快樂的事，但如果不能有所節制，易因體力透支而引來感冒、頭痛等身體不適，為醫院貢獻不少錢財。尤其是月中要特別注意身體，不要熬夜看電視了。

處女座

優勢：魅力得以展現，愛情順勢而來。

弱勢：情緒起伏大，工作狀態不佳。

最煩人星座：牡羊座

最貼心星座：金牛座

財神星座：巨蟹座

貴人方位：正北方向

開運物品：電子公仔

愛情指數：★★☆☆☆

單人愛情際遇：

與異性接觸頻繁的一個月，容易在工作中與異性同事來電，多在打扮上花點功夫，魅力提升絕對比想像中要大很多。月底有遭遇爛桃花的可能，不要因為一時的感動而做出錯誤的決定。

雙人戀情發展：

本月的感情生活布滿了雷區，稍有不注意就會踩到，凡事多站在對方的角度思考一下，心平氣和的溝通，也多包容一點，問題才會完美的解決；已婚者有金錢方面的壓力，為生活奔波勞累，有疏於對感情的照顧，小心別有用心者乘虛而入。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

本月上班族「情緒大姨媽」頻繁光臨，周圍的氣氛稍有不穩，就會突然火大，或是在同事們熱烈討論的時候，突然情緒大大低落，安靜的就像不存在。另外，上司不分青紅皂白的質問也讓你受傷，是需要學會自我調節的月份。

學生族：

學業運平平，每天上課放學，沒有什麼太過特別的事情發生，只是上課喜歡與同學交頭接耳，令老師有點不悅。下半月學習輕鬆，有時間參加同學組織的課外活動，能獲得更多的友誼。

投資理財：★★☆☆☆

本月求財難度較大，易守不易攻。市場環境看似不錯，其實不確定感極強，如不注意加以區分，慎重選擇，會有損失。生意人要緊密關注政府消息，不要盲目擴展門面，先穩定好進貨管道為佳。

天秤座

優勢：穩重的態度決定事半功倍的效果。

弱勢：太過固執往往會傷到自己和他人。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：獅子座

貴人方位：西北方向

開運物品：黑色卡片夾

愛情指數：★★★★☆

單人愛情際遇：

上半月有機會遇到令你怦然心動的對象，但求愛之路則較為波折，不是被對方拒絕，而是對方有太多的追求者，想要在眾多情敵中脫穎而出不易。月底有契機出現，在朋友的幫助或是情敵的無意推動下，局勢可望發生逆轉，有機會上演一段愛情童話故事。

雙人戀情發展：

戀愛中的人易因與異性朋友走得太近，而使戀人產生猜疑或誤會，如不及時處理易導致感情失和。已婚者在公眾前要特別留意言行舉止，以免遭受閒言碎語。外出會朋友或是參加集體活動，盡可能帶上另一半，有利增進夫妻感情。

事業學業：★★★★★

工作者：

踏實的行事作風能夠為你迎來事業上升的好機遇，上班途中遇到老闆不要閃躲，主動打招呼能夠為好印象加分不少。保持優勢的同時，也要學習別人的長處，嫉妒是阻礙成功與快樂的最大敵人，開闊的胸懷才能為事業加油打氣。

學生族：

本月學生族能夠得到長輩的照顧，有什麼要求都可直接提出來，只要是對學習有幫助的，家長願意花時間尋找很難買到的參考書籍。但不可得寸進尺，學習更要靠自己一步一個腳印的努力。

投資理財：★★★★☆

月初可開始進行長線投資的計劃，能夠把握住大方向，就算一不小心陷入迷宮，也有朋友出手相助。月中以後，思路越發清晰，承擔風險的能力也有所提升，再加上對於股票的第六感很強烈，是投資股市的好機會。

天蠍座

優勢：為改變而努力，成效明顯。

弱勢：太過不安與猶豫令你錯過不少佳機。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：獅子座

財神星座：天秤座

貴人方位：正東方向

開運物品：虎皮蘭

愛情指數：★★☆☆☆

單人愛情際遇：

單身者內心相當渴望愛情的降臨，但又害怕受到傷害，極易陷入自我矛盾的沼澤中。幸好有朋友雪中送炭，理性分析你心中不安的來源，令你對愛情充滿信心。下半月多去公園等環境優雅的地方走動，遇到桃花的機會較大。

雙人戀情發展：

戀愛中人有暫時分開的可能，雖然電話費因此暴漲，不過因為距離產生美，會更加重視彼此；已婚者玩樂心大起，照顧家庭的心思轉移到與朋友聚會上，對方因此感到不滿，可要稍微收斂一下。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

合作關係易發生變化，職位的調整，部門的調動都會對你產生不小壓力，其實，這也是一個全新開始的機會。能夠與新認識的同事處理好關係，不僅工作默契十足，生活中也是志趣相投，工作因此變得愉快。

學生族：

本月學生族渴望改變，不願停留在原地踏步走的狀態，勁頭十足，為了解開一道難題而挑燈夜讀的情況會變得多起來。努力學習，也要注意休息，勞逸結合才能穩固基礎。

投資理財：★☆☆☆☆

購物慾望強烈的月份，支出極有可能會大於收入。上半月如果沒有生活必需品要買，還是少逛商場和超市，如果沒有旁人監督，一不小心就會買來一大堆用處不大的商品；下半月遊戲愛好者在購買裝備上會有一筆較大的支出，要加以控制才行。

射手座

優勢：實力加上信心，工作上表現異常出色。

弱勢：桃花陷阱較多，要注意理性區分。

最煩人星座：牡羊座

最貼心星座：射手座

財神星座：處女座

貴人方位：東北方向

開運物品：香橙

愛情指數：★★★☆☆

單人愛情際遇：

桃花欲迷濛了雙眼，單身者有戀上有夫（婦）之婦（夫）的可能。千萬不可被突如其來的主動示好給輕易打動，認真的調查工作必不可少，自己沒時間，怕露陷沒關係，可以發動最親密的朋友幫你確認，誤當小三可是一件很受傷的事。

雙人戀情發展：

感情的湖泊有小石頭掉落，打破平靜的月份。戀愛者與伴侶聯繫變少，只要一兩天不見面就會疑心重重。對方身邊的異性同事會讓你特別擔憂，一不小心爆發毫無根據的爭吵，小心產生不可調和的矛盾；已婚者有被對方冷落的錯覺，主動提出外出遊玩，是拉近彼此距離的好辦法。

事業學業：★★★★★

工作者：

本月工作順風順水，各項工作都能及時且讓上司滿意的完成。平時花時間、花精力的充電內容也派上了用場，對自己充滿了信心，切忌驕傲過頭，被嫉妒者盯上。下半月職位晉升機會來臨，競爭會給你帶來向上的動力。

學生族：

學習情緒穩定，文理科並駕齊驅，課堂上與老師的默契度很高，積極主動的發言會讓你受益匪淺。月底考試毫無壓力，考前複習到位，合理安排好作息時間，成績的上升可以期待。

投資理財：★★★★☆

生意人本月資金周轉順利，不用擔心因為資金不足而錯過賺錢的好時機。上班族努力工作會得到回報，薪資上升一個等級令你能輕鬆購置計劃已久的商品。

摩羯座

優勢：為工作奮鬥，心情開朗。

弱勢：感情有變淡的趨勢，要引起注意。

最煩人星座：牡羊座

最貼心星座：處女座

財神星座：射手座

貴人方位：正西方向

開運物品：紅色石榴石

愛情指數：★★☆☆☆

單人愛情際遇：

本月桃花若隱若現，一眼望過去，確實沒有愛情光臨，但第六感又告訴自己愛情有萌芽的動作。喜歡你的人其實就在暗處悄悄關注著你，也許是太害羞，也許是有太多不確定，所以一直遲遲未行動。細心觀察身邊的異性朋友，主動出擊成功率會很高。

雙人戀情發展：

情人間的相處有點沉悶，各忙各的情況比較多，約會時候玩手機的時間似乎更長，對彼此的好奇心銳減，若不及時主動製造驚喜，感情有下滑的趨勢；新婚者為工作奔波，相聚的時光有限，保持密切的聯繫是穩定感情的最佳途徑。

事業學業：★★★☆☆

工作者：

上班族短期目標可以在本月實現，申請的資費可獲得批准。月中以後工作任務有所增多，雖然相較於平時會晚點下班，但不會是一個人，和同事一起奮鬥的感覺相當不錯，就是要注意回家後早點休息。

學生族：

課業其實並不繁重，只是各個科目的難題聚集到一起，讓你有點頭痛，單單完成功課就會花費不少時間，為考試複習的時間也就變少了。月底的考試只要盡力就好，基本能夠發揮出實力。

投資理財：★★★☆☆

正財收入穩定，月初和月中適逢老闆心情好，還有獲取獎金的可能。理財方面因為理性的考慮，果斷的行事風格，會讓你抓住不錯的機會，選中最適合自己的理財產品。對自己不必太苛刻，在美食上花費一點小錢，能換來燦爛的好心情。

水瓶座

優勢：贈人玫瑰，手有餘香。

弱勢：用心工作，也要注意適當休息，要小心脊椎疾病。

最煩人星座：金牛座

最貼心星座：巨蟹座

財神星座：獅子座

貴人方位：西南方向

開運物品：金錢樹

愛情指數：★★★★★

單人愛情際遇：

單身者在本月有著很不錯的戀愛運，秀口才或是特殊才藝，可以讓你更具吸引力，也因敢於秀出自己而獲得不錯的機緣。上半月追求異性的成功率非常高，是戀愛的好時機。只是，不可急於確定一段感情，若匆匆閃婚不易圓滿。此月把重心放在做戀愛習題上，積累戀愛學分。

雙人戀情發展：

戀愛中的人有利談論婚嫁，正是愛情開花結果之時，不要有太多的顧慮，跟戀人好好協商婚姻大事。月中二人心靈契合指數最高，最適合談婚嫁事宜。已婚者要小心因為工作上的繁忙而難有時間陪伴另一半，但頗能得到另一半的理解，二人同心的月份，無須擔心害怕，好好珍惜就對了。

事業學業：★★★★☆

工作者：

上半月運勢平穩，工作之餘能有閒暇時間為自己充充電。與幾個朋友的聚會還能夠激發工作的靈感，能夠在放鬆中吸取奮鬥的能量。下半月心情因生活起伏較大，小心影響工作態度，要及時處理好生活矛盾，才能專心投入工作。

學生族：

家教在本月發揮很大的作用，學生族可以透過課外補習來增強弱勢科目。下半月考運值得一提，積極的準備為你加油不少，只要放鬆心情，可期待進步。

投資理財：★★★★☆

財運頗佳，無心插柳也能柳成蔭，就連為找零錢而買的彩券都極有可能中獎。月初和月中不妨多外出走走，會發現不錯的商機，獨特的眼光，加上合作夥伴的全力支持，生意開展會變得順利很多。

雙魚座

優勢：細心的表現讓你獲得讚賞。

弱勢：不易妥協，計較太多，帶來不愉快。

最煩人星座：牡羊座

最貼心星座：摩羯座

財神星座：射手座

貴人方位：正北方向

開運物品：幸運蘋果手機鏈

愛情指數：★★☆☆☆

單人愛情際遇：

尋覓愛情的單身者，本月不要寄予希望在相親上，期望越高，失望會更大，不僅浪費時間和精力，還會打擊到你對愛情的信心。認真思索一下身邊熟悉的單身朋友，特別是同學，你從未想過的某個同學說不定就是你命中注定的那個人。

雙人戀情發展：

本月兩個人的情緒都極不穩定，若計較太多，戰爭就會一觸即發。月中和月底因為彼此工作太忙，約會的機會太少，情人間交流變少，小心對方身邊出現愛慕者，讓別人近水樓台先得月，主動付出多一點，兩個人的感情才不會被第三個人入侵。

事業學業：★★☆☆☆

工作者：

本月辦公室人員有受到同事排擠的情況，好像做什麼都不對，一點點小錯就被人盯上。大可不必為此感到不安，更多時候其實是你多想了。下半月的公司集體活動，是老闆考驗大家合作默契的測驗，好好表現才不會被淘汰。

學生族：

學生族欠缺學習動力，老師推一步才會動一步，這在大家你爭我趕的大環境下，成績會有所下滑。想像力不夠，不適合參加競技類比賽，多多向別人學習，尋找適合自己的學習方法。

投資理財：★★★☆☆

錢財往來頻繁的一個月。短期投資小有收穫，而為了購買最新款的電子產品，又不得不將剛剛到手的收入轉到店家的帳戶。上班族因為零出錯率而獲得一筆小獎金，可以買一些自己喜歡的零食好好犒賞自己。

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