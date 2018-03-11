今日星座運勢／雙子 紫紅色開運 避免意氣用事

2018-03-11 00:00 聯合新聞網 那河



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三月十一日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

快樂享受生活，像個孩子樣的單純。寬廣的空間有益身心。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：愛

無論生活中發生甚麼，都盡量看到對方的優點。試著站在對方的角度看事情。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：紫紅色

★ 開運物：細心

有些事情在做之前要注意他人的提醒或徵兆。避免意氣用事。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：許願卡

有些人事物的發生，是宇宙在給你機會獲得他人的原諒或原諒他人，讓彼此的關係有機會提升。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：草綠色

★ 幸運物：芬多精

今天很適合到空氣清淨的地方走走。身體需要芬多精的洗禮。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：月光石

過去曾受過的傷，現在有機會看見並且撫平，不要假裝沒事，而失去讓傷口癒合的機會。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：感恩

施與受都是一種福氣。能夠給予代表你很豐盛，接受時也要感恩。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：笑容

無論婚姻或合作，都建築在彼此平等和諧的狀態，才能走得長長久久。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：蔬果

今天不妨吃清淡的飲食，甚至只吃蔬菜水果米飯，讓身體器官好好休息一下。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：整理物品

有些不再適合你的東西、衣服、或是人，該走的就讓他離開吧。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：書籍

多閱讀、欣賞藝術作品、或與人交談，可能從中得到某些啟示或想法。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：鹽米水

今天不妨到大自然走走，或泡個澡，讓自己身心更淨化。