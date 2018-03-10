今日星座運勢／射手 簡約過生活 避免大起大落

2018-03-10 00:00 聯合新聞網 那河



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三月十日（六）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：樹木

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：大公園或戶外野餐

避免安排太多事情，也不要慾望太多。對他人付出太多也會讓自己過度疲累。另外有和他人意見不和或衝突的可能，要平心靜氣和他人溝通。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

今天的人際關係和權力地位相關。因此有可能出席一些和工作有關的應酬場合，也可能是家族聚會，不過你的應對多半相當得體，讓對方留下不錯的印象。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：高地杜松精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然

今天容易在修補些什麼，或是為了得到某人的評價而努力。可能是破掉壞掉的舊東西、也可能是調整自己的生活方式。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：藝術品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：書店或跳蚤市場

今天在與人相處的過程中感覺沒什麼火花，你或對方其中一方顯得有些冷淡。不妨利用今天進行閱讀或看電影等較為知性的活動。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：美食點心

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：溫馨的咖啡館

今天容易因穿錯衣物或不潔的食物而引起身體不適。也可能太在乎某些生活細節而引發口角。建議輕鬆生活。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：SPA

能量正向的處女座可以度過安穩的一天。長期能量不佳則容易出現感到疲累與抱怨的狀態。建議後者尋求協助。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：人潮較少的地方

今天是個放鬆舒適的日子。但建議避免人潮過多的地方，散散步或和好友聊聊天都是不錯選擇。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：旅遊書和筆記

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：口碑不錯的景點

今天出遊前應確定訂位及路線，以免中途出現原本不預期的小問題，或發生口角而壞了原本愉快的假期。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：簡約生活

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：溫馨的家

最近容易有種手頭比較緊的感覺。特別是過去做了錯誤投資決定的射手。建議用簡約的方式生活，避免大起大落。

【摩羯座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍綠色

★ 開運物：自己喜愛的精油

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：感覺溫馨放鬆的地方或SPA

雖是假日但事情不少壓力不小。可能要回家陪爸媽，又要和情人約會等等，也可能是身體有些不適的狀態出現。建議今天讓自己放個假，減輕平日的壓力。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是闔家歡樂的好時光，和家人或一群朋友的聚會讓你相當開心與滿足。是個圓滿與溫馨的周末假日。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：傾聽與接納

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：電影院或大自然

避免太好強或堅持自己的想法。當心胸開闊，可以接納並尊重每個人不同的意見，運勢自然會更好。