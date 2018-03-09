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今日星座運勢／天蠍 新事物發展不順利 需要耐心

2018-03-09 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月九日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：關心他人

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

木星開始逆行了。牡羊們需要回顧一下，過去四個月間，你的生命裡發生了哪些和資源交流、親密關係、生死別離相關的事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會空間

木星開始逆行了。金牛們不妨回顧一下過去四個月，生命裡曾經發生了哪些和好友、合作或婚姻的相關事件。未來最近三個月合作的幸運度和機會暫時下降，讓雙方調整彼此的配合度與價值觀等等。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：整潔的工作空間

木星開始逆行了。雙子們可以回顧一下，過去四個月間，你的生命裡發生了哪些和健康或工作細節的相關事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：觀察力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：明亮的空間

木星開始逆行了。巨蟹們不妨回顧一下過去四個月，你的生命裡發生了哪些和孩子或愛情的相關事件。這時通常也是審慎自己教育孩子或挑選情人是否正確的時間點。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：漂亮的杯子

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：家

木星開始逆行了。獅子們需要回顧一下過去四個月，你的生命裡發生了哪些和家人或居家空間的相關事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：親切感

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：燈光溫馨的咖啡館

木星開始逆行了。處女座不妨回顧一下，過去四個月，你的生命裡發生了哪些和溝通或交通的相關事件。和兄弟姊妹或老朋友或鄰居之間是否發生了什麼事？這時是透過過去事件成長學習的時刻。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：預算表

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：戶外咖啡座

木星開始逆行了。天秤們需要回顧一下，過去四個月，你的生命裡發生了哪些金錢價值的相關事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。這時不是投資或往前衝刺的時刻。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：耐心

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：視野遼闊的空間

木星開始逆行了。天蠍們可以回顧一下過去四個月，你的生命裡發生了哪些新舊交替的相關事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。有些新事物的發展此刻沒有那麼順利，需要耐心。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡紫色

★ 開運物：謙虛與臣服

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：書店

命主星開始逆行了。射手們需要回顧一下過去四個月，你的生命裡發生了哪些感覺身不由己、自己無法掌控的事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。有時，需要學習謙虛與臣服。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：團隊精神

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚會場合

木星開始逆行了。摩羯們可以回顧一下過去四個月，你的生命裡發生了哪些和團體團隊的相關事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

木星開始逆行了。水瓶們不妨回顧一下，過去四個月，你的生命裡發生了哪些和事業或自我形象的相關事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。

【雙魚座】烏雲罩頂

★ 開運色：珍珠白

★ 開運物：珍珠飾品

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：熟悉的地方

木星開始逆行了。雙魚們可以回顧一下過去四個月，你的生命裡發生了哪些和價值觀、學習、媒體運作、宗教的相關事件。這時是透過過去事件成長學習的時刻。此時不適合去不熟悉的地方旅遊。

星座運勢

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