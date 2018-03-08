今日星座運勢／獅子 人際桃花旺 已婚者避免亂放電
三月八日（四）
【牡羊座】烏雲罩頂
★ 開運色：深藍色
★ 開運物：面對問題
★ 開運方位：南方
★ 開運地點：社交職場
避免好大喜功，部分牡羊需注意債務問題或另一半的財務及健康。此時也是整合資源、面對金錢或債務問題的好時機。婚姻不和諧的牡羊有問題擴大的趨勢。
【金牛座】晴空萬里
★ 幸運色：藍紫色
★ 幸運物：筆記本
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：工作職場
腦袋開始慢慢被充電，容易有突發奇想的靈感出現，拿出行動力往夢想前進，有機會成為時代的先驅。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：天秤
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：會談空間
現在不是躲起來只想著自己情緒與感受的時候。拿出頭腦做理性的分析與判斷，凡事講求真理、公正與平衡。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：彩紅色
★ 幸運物：籤詩
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：色彩繽紛的空間
心中容易有些擔憂與煩惱，甚至部份巨蟹因此產生身體上的不適。人生很多時候要信任宇宙的安排，同時做好目前生活中屬於自己的工作。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：橙色飾品
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：社交場合
人際桃花旺，但已婚者應避免亂放電，行為舉止須符合道德禮節，只要在此規範下，將是個無往不利的好日子。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：大地色系配件
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：看得到山景的地點
該擔起責任的時候就要長大，現在是為自己負責的時候，特別是那些過去幾年作為有所偏差、做出錯誤決定、或需要調整的人。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：深綠色
★ 幸運物：美食
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：美食餐廳
貴人運和小人運都強。建議多閱讀、多放鬆、多看正面積極的人事物，多和正面積極的人互動學習。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：咖啡廳
避免諷刺性或過於直接的言語，以免引發他人不滿或傷害。多用真心與誠懇的態度和他人互動，相信會得到最好的回饋與結果。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：寶藍色
★ 幸運物：不同顏色的鮮花
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：花店
在感情或合作上，不宜過於主動，也要避免將他人的想法說成是自己的。不妨多花些時間感受身邊的人事物，發展原創性想法與商品。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：笑容
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：服務場合
避免過於被動的狀態或負面情緒，對周遭的人事物應有更多信心與信任，並瞭解當我們多服務他人就是服侍神，在宇宙活出自我價值。
【水瓶座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：謙虛學習
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：工作職場
較年長或過去經驗累積足夠的水瓶，展現專業魅力及氣勢，百戰百勝。但個性較不成熟或年輕的水瓶則注意避免被認為傲慢囉嗦，要謙虛學習。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：紫色花草
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：靜心空間
不妨花些時間聽音樂讓自己靜心，或是看本好書、看部具有啟發性的電影，內在容易浮現某些答案與重要想法。避免在混亂中做出決定。
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