今日星座運勢／獅子 人際桃花旺 已婚者避免亂放電

2018-03-08 00:00 聯合新聞網 那河



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三月八日（四）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：深藍色

★ 開運物：面對問題

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：社交職場

避免好大喜功，部分牡羊需注意債務問題或另一半的財務及健康。此時也是整合資源、面對金錢或債務問題的好時機。婚姻不和諧的牡羊有問題擴大的趨勢。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

腦袋開始慢慢被充電，容易有突發奇想的靈感出現，拿出行動力往夢想前進，有機會成為時代的先驅。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：天秤

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：會談空間

現在不是躲起來只想著自己情緒與感受的時候。拿出頭腦做理性的分析與判斷，凡事講求真理、公正與平衡。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：彩紅色

★ 幸運物：籤詩

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

心中容易有些擔憂與煩惱，甚至部份巨蟹因此產生身體上的不適。人生很多時候要信任宇宙的安排，同時做好目前生活中屬於自己的工作。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色飾品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

人際桃花旺，但已婚者應避免亂放電，行為舉止須符合道德禮節，只要在此規範下，將是個無往不利的好日子。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：大地色系配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：看得到山景的地點

該擔起責任的時候就要長大，現在是為自己負責的時候，特別是那些過去幾年作為有所偏差、做出錯誤決定、或需要調整的人。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：美食餐廳

貴人運和小人運都強。建議多閱讀、多放鬆、多看正面積極的人事物，多和正面積極的人互動學習。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：咖啡廳

避免諷刺性或過於直接的言語，以免引發他人不滿或傷害。多用真心與誠懇的態度和他人互動，相信會得到最好的回饋與結果。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：不同顏色的鮮花

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：花店

在感情或合作上，不宜過於主動，也要避免將他人的想法說成是自己的。不妨多花些時間感受身邊的人事物，發展原創性想法與商品。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：服務場合

避免過於被動的狀態或負面情緒，對周遭的人事物應有更多信心與信任，並瞭解當我們多服務他人就是服侍神，在宇宙活出自我價值。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：謙虛學習

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

較年長或過去經驗累積足夠的水瓶，展現專業魅力及氣勢，百戰百勝。但個性較不成熟或年輕的水瓶則注意避免被認為傲慢囉嗦，要謙虛學習。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：紫色花草

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：靜心空間

不妨花些時間聽音樂讓自己靜心，或是看本好書、看部具有啟發性的電影，內在容易浮現某些答案與重要想法。避免在混亂中做出決定。