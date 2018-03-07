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今日星座運勢／天秤 培養工作技能 有機會別推辭

2018-03-07 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月七日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：分享交流

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：職場社交

正面狀態是和他人資源交流的機會提升，資金進駐，與人相互分享喜悅與成就。負面狀態則是壓抑的情緒浮上檯面，婚姻或感情、資金原本有問題者，無法再壓抑與忽視。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：合作精神

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社交活動

正面狀態是人際互動更加頻繁，貴人運提升，和他人關係更和諧，合作機會增加。部分金牛正準備結婚。負面狀態則需注意合作或婚姻原本潛藏的問題，或朋友之間妒忌的狀況。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：健康傾向的餐館

進行和生活與健康相關事物的最佳時機。例如做健檢、調整生活及飲食習慣、檢視工作流程等。找工作者工作機會增加。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：輕柔的音樂

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：明亮的空間

今天的巨蟹相當具有魅力，特別是原本就具有才華的巨蟹，特別容易被他人看見，桃花運和人際運都相當不錯。但內心匱乏的巨蟹則要注意避免陷入自憐中。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：家人聚餐

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：整潔的居家空間

今天是整理居家空間以及與家人聚餐互動的時刻。透過整理或聚餐，可以讓自己的心更自由流動。也可能發現之前忽略或忘記的某些人事物。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館

只要懂得多傾聽，避免過於直接的話語，今天的處女座運勢相當不錯。透過與他人真誠的交流，可以獲得更多資訊與友誼。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

健康的天秤要趁此時機多努力、展現自己在工作上的能力，多培養自己的工作技能，有機會就不要推辭。但另一部分身體較弱的天秤，此時需要好好調整身體。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：沒去過的地方

正緩步脫離低潮的天蠍，同時正進行某些改變。新的人事物正進入你的生命領域，對固定星座的天蠍而言，可能也需要一些時間才能適應。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淺紫色

★ 幸運物：籤詩

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：大自然

過去幾年一直處於有些辛苦的射手，現在是你休息一下、調養身心的時刻。該放下的就放下吧，學習做個孩子，發掘自己的才華與興趣吧。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：他人意見

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚會場合

今天不是單打獨鬥的時刻。透過與眾人同心協力，無論是工作效率或是生活和諧度都會因此加分不少。記得要以多數人意見為主。避免過度主導。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

事業上正準備大展身手的時刻，竄紅的速度可能讓人眼紅。也因此平日要多謙虛待人。因為事業運旺的同時，小人其實也蠻多的。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：網路社群

透過網路或不同的團體，接觸或傳播不同的思想理念、宗教、人生價值觀、專業資訊等，因此豐富了自己與他人的生命。但仍須注意避免散播或聽信不當謠言或不正確的資訊。

星座運勢

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