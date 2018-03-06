今日星座運勢／處女 合作機率高 貴人運與財運升

2018-03-06 00:00 聯合新聞網 那河



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三月六日（二）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

水星金星同時進入牡羊，為牡羊們帶來更理性思考與向外溝通的能量。未來三周適合多進修以及蒐集知識，偶爾聆聽放鬆音樂有助心靈。個人風格與魅力提升。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：大自然

未來三周不妨到某些宗教聖地或大自然走走，祈求心靈的平靜，對於自我身心能量及運勢有正面幫助。注意夢境帶來的訊息。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社群團體

水星金星同時進入與團體或大家族相關的位置，讓你未來三週更有活力與他人互動並建立情誼，甚至成為網紅。網路發言或與友人聊天時避免談論他人是非。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：責任感

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

未來三周比平時更注重個人形象及事業發展，與上司有更多溝通學習機會。不少巨蟹會思考改變個人形象。良好的個人形象與工作邏輯將為你帶來不少貴人與機會。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：專業資訊

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：會議室

旅遊或進修的欲望更高，未來三周不妨積極蒐集資料。適合與人傳達溝通價值觀與專業想法。學習運強。旅遊運與面試運佳。適合開會與談判。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：鈦晶

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：復古咖啡館

對於神秘學或理財知識的學習欲望增加，但也可能是源自於最近內在隱約的焦慮感。未來三周適合蒐集理財或保險資訊以及潛意識探索的課程。他人邀約合作機率增加。有利於談判資金合作。貴人運與財運提升。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

未來三周更重視與伴侶或好友之間的情誼。不妨與另一半或好友相約聚餐，讓內心有更充實的滿足感。單身者容易有人介紹對象。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：整潔的工作空間

對於身心健康更加重視，今天起不妨實行戒除某項壞習慣的策略，讓身心更健康愉快。未來三周關於健康生活的訊息增加，工作場域和諧度提升。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：淺紫色

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：花店

未來三周更重視小孩的相處與教育，和小孩或情人的親密感提升。未婚者桃花運相當不錯。此時也適合選擇一門興趣學習，增加生活的豐富性。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：家族照

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：家族聚會

更重視與家人之間的相處。未來三周內不妨來個家族聚會，讓家族裡大大小小的成員都有美好回憶。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：太陽

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：有陽光的地方

未來三周與左鄰右舍或親朋好友間的往來較頻繁，生活樂趣盎然，旅遊機會增加，特別適合往有陽光的地方走走。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色項鍊

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：財神廟

對於金錢或他人對自己的看法要避免太斤斤計較。適合開發新的專長技能或行銷自己的專長。理財觀提升。未來三周理財資訊或工作機會增加。