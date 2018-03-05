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今日星座運勢／雙魚 新的工作技能 帶來金錢自由

2018-03-05 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月五日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：新事物與改變

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

過去這些日子，你的家人或家庭有何變動? 人生有些甚麼新的變化或感受？人生就是要不斷進步，舊的與新的不斷交替，相信你已經有所感受。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

過去這些日子，你對於命運或業力有些甚麼感覺？是否遇到某些讓你感覺人生如夢或無法掌控的人事物？從這些緣分或事物中，你學習到甚麼？

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：日記

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場或學習場合

過去這些日子，不同的團體或社群帶給你那些革命性的思想或生活波動？你的生活或價值觀是否因為他們而有所不同？今天不妨思考一下。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：天空

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

過去幾年間，無論出於自願或被迫，你的事業或是人格面具、社經地位有種被顛覆的狀態。你可能感覺懷才不遇，但也可能感受到更寬廣的自由，不再被身份地位所拘束。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：書店

過去這些日子，透過閱讀、旅遊或專業訓練、學歷認證的學習過程等等，相信你提升了你的專業，同時也豐富了自己的人生。接下來，只要健康允許，將有更大的冒險等著你。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色飾品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：熟悉並單純的空間

過去這些日子，你可能經歷了不少關於親密關係與金錢合作的起伏。有些人進入了你的生命，有些人離開了。這一切，也讓你更了解生命或人性。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：圖文書

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

過去這些日子，你的婚姻也許經歷了某些起伏。也許閃婚，也許離了。你的朋友也許有些變動。原本的好友離開了，卻也認識了新的朋友。聚散離合，原本就是生命的自然節奏。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：整潔的工作空間

過去幾年，在工作上天蠍們經驗了不同於以往的狀態。你可能嘗試了不同類型的工作，可能經驗其中冒險的刺激感或不安全感。但這一切都讓你更了解自己真正適合的是什麼。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：電影

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：藝文展場

過去幾年，你可能有了孩子，或經歷了不只一段的有趣的奇特的戀情。也可能經驗了孩子或自己本身的青春叛逆期。這一些，喚醒你對生命的渴望與活力。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：暖黃色

★ 幸運物：溫暖的燈光

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：家

這些年家庭的變動對你而言產生正面還是負面的作用？你更了解家人了？還是更疏離了？不妨趁今天回顧一下，讓自己對於內心世界或命運的運作更加了解與感恩。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：粉綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

過去與人互動或溝通的模式，對於你的工作或生活造成了何種影響？部分水瓶也許透過網路成了網紅。也可能透過旅遊或學習豐富了自己的生命。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：認真學習

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

過去這些日子，你的價值觀或金錢觀是否有了不同的改變？不少雙魚們的金錢狀態與賺錢模式有了改變。正面狀態是有了新的工作技能或兼職。為自己帶來更多金錢上的自由。

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