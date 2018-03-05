今日星座運勢／雙魚 新的工作技能 帶來金錢自由
三月五日（一）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：新事物與改變
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：視野寬廣的地方
過去這些日子，你的家人或家庭有何變動? 人生有些甚麼新的變化或感受？人生就是要不斷進步，舊的與新的不斷交替，相信你已經有所感受。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：書籍
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：書店
過去這些日子，你對於命運或業力有些甚麼感覺？是否遇到某些讓你感覺人生如夢或無法掌控的人事物？從這些緣分或事物中，你學習到甚麼？
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：日記
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：工作職場或學習場合
過去這些日子，不同的團體或社群帶給你那些革命性的思想或生活波動？你的生活或價值觀是否因為他們而有所不同？今天不妨思考一下。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：天空
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
過去幾年間，無論出於自願或被迫，你的事業或是人格面具、社經地位有種被顛覆的狀態。你可能感覺懷才不遇，但也可能感受到更寬廣的自由，不再被身份地位所拘束。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：書籍
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：書店
過去這些日子，透過閱讀、旅遊或專業訓練、學歷認證的學習過程等等，相信你提升了你的專業，同時也豐富了自己的人生。接下來，只要健康允許，將有更大的冒險等著你。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：藍色飾品
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：熟悉並單純的空間
過去這些日子，你可能經歷了不少關於親密關係與金錢合作的起伏。有些人進入了你的生命，有些人離開了。這一切，也讓你更了解生命或人性。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：圖文書
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
過去這些日子，你的婚姻也許經歷了某些起伏。也許閃婚，也許離了。你的朋友也許有些變動。原本的好友離開了，卻也認識了新的朋友。聚散離合，原本就是生命的自然節奏。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：健康飲食
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：整潔的工作空間
過去幾年，在工作上天蠍們經驗了不同於以往的狀態。你可能嘗試了不同類型的工作，可能經驗其中冒險的刺激感或不安全感。但這一切都讓你更了解自己真正適合的是什麼。
【射手座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：電影
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：藝文展場
過去幾年，你可能有了孩子，或經歷了不只一段的有趣的奇特的戀情。也可能經驗了孩子或自己本身的青春叛逆期。這一些，喚醒你對生命的渴望與活力。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：暖黃色
★ 幸運物：溫暖的燈光
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：家
這些年家庭的變動對你而言產生正面還是負面的作用？你更了解家人了？還是更疏離了？不妨趁今天回顧一下，讓自己對於內心世界或命運的運作更加了解與感恩。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：粉綠色
★ 幸運物：手機
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：色彩柔和的空間
過去與人互動或溝通的模式，對於你的工作或生活造成了何種影響？部分水瓶也許透過網路成了網紅。也可能透過旅遊或學習豐富了自己的生命。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：認真學習
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：工作職場
過去這些日子，你的價值觀或金錢觀是否有了不同的改變？不少雙魚們的金錢狀態與賺錢模式有了改變。正面狀態是有了新的工作技能或兼職。為自己帶來更多金錢上的自由。
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