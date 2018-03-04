殺破狼周運勢／雙子職場表現亮眼 處女旅遊運很不錯

2018-03-04 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，金星與水星進入命宮，會是桃花盛開的時期，會有人對你表示好感，或是邂逅令你心動的對象。有對象的白羊座與喜歡的人會有較多的互動。

學業運方面，本週在學業宮位的火星暫時脫離行星影響，有許多報告與作業進行得十分有效率，但到週末之後，火星受到太陽影響，會發現先前趕的報告或作業有許多錯誤與漏洞需要修正。

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，投資會有不錯的效益，會因為投資賺到一筆錢，沒有投資習慣的白羊座，會有額外的外快收益，而開始有一些積蓄。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的冥王星持續受到天王星影響，雖然做的工作是你所喜愛的，但容易因為大量投入心力而有過勞的現象，體力消耗迅速，身體上的大小毛病浮現，需注意保養。

健康運方面，木星落在疾厄宮位，可能會覺得身體隱約有些狀況，卻又沒時間，或是不敢去健康檢查。注意一些症狀的浮現，可能是重大疾病的前兆。

金牛座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與遠行宮位的冥王星與有良好連結，本週可能會結交一些外國朋友，或是會收到來自海外故人捎來的訊息，對於這些朋友的聯繫感到溫馨。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到太陽影響，容易受到朋友的慫恿或推銷，把錢拿去投資某件事情，看似有些利益可圖，但要當心可能受到某些隱瞞或欺騙。

感情運方面，金星與水星進入秘密宮位，單身的金牛座會對某個對象產生好感，但這份愛戀只能默默藏在心中不敢表達。有對象的金牛座，可能會與戀愛對象分隔兩地一陣子，許多思念必須自己吞忍。

學業運方面，在學業宮位的土星受到金星、水星的影響，可能會熬夜趕報告與作業，指導老師此時會對你比較嚴厲，會是課業壓力較大的時期。

健康運方面，火星持續在疾厄影響，需當心血光之災，要特別當心意外傷害，以及急性疾病。金星、水星、天王星齊聚精神宮位，容易有失眠的狀況，或是可能睡眠品質不良，容易被一些噪音打擾睡眠。

雙子座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的木星與志業宮位的太陽有良好連結，職場上表現亮眼，會受到長官拔擢，接掌重要的任務或職務。

本週須注意的部分：

人際關係方面，水星與金星進入人際關係宮位，受到土星的影響，可能會接到紅色炸彈，必須要包個大禮祝福朋友，荷包失血。同時，在志業宮位的太陽受到夥伴宮位的火星影響，在職場上容易招人嫉妒，行事作風需低調一些。

健康運方面，在疾厄宮位的土星與冥王星相位不良，需當心病毒感染引發的疾病，可能會有些慢性疾病的問題困擾著你，或是有些症狀浮現，此時疾病較容易加劇。注意身體健康。

感情運方面，火星持續在感情宮位影響，和另一半爭執的情況頻頻，讓你感覺心累，暫時會以工作為藉口，避免與對方的不愉快。然而「工作」就是兩人爭端的根源。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，金星與水星進入志業宮位，可能會接掌一個非常光鮮亮麗的職務，有些重要的案件會在你手上執行，但相對而言也會使你變得非常忙碌，工作步調需要加快許多。

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，此時會有許多追求者對你表示好感，但由於感情宮位的冥王星與土星受到志業宮位的行星所影響，你這段時間可能忙得沒有時間思考戀愛的事情。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星持續影響著健康宮位，依然要注意血光之災，當心意外傷害與急性疾病。容易發燒，或是有器官發炎的現象。工作有過勞的現象，注意作息多休息。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽受到健康宮位的火星影響，在海外旅行、唸書、交換學生、工作、打工度假的巨蟹座，容易水土不服，身體有些不明原因的不適，遠行在外，需把常備藥品帶著。

學習運方面，在學習宮位的太陽受到火星影響，在學校的表現鋒芒畢露，這可能會為你帶來許多額外的任務，有許多人希望得到你在學業上的幫助，或是有些額外的任務要你執行，負擔加重，重要的報告與作業都必須熬夜趕工才能完成。

獅子座：

整體運勢：

遠行運佳，金星與水星進入遠行宮位，會十分有效率地計畫一個海外的旅行，並受到十分高規格的待遇。但由於水星與金星受到土星的影響，出門在外要注意身體狀況，容易水土不服，旅行途中，也容易接到職場上司的訊息，出遠門請關掉手機。

學習運方面，金星與水星進入學業宮位，學業成績亮眼，在學校受到同學矚目，但由於金星與水星受到土星影響，某個老師可能會對你特別嚴格，必須常常接受許多新挑戰。

本週須注意的部分：

金錢運方面，太陽與海王星齊聚在財務宮位，吃喝玩樂的花費太多，容易亂花錢買些用不上的東西，可能有透支的現象，須注意節制。

戀愛運方面，火星持續影響戀愛宮位，一時的任性可能不會使你在情感關係上佔到便宜，吵架吵久了，會把對方對你的愛磨損掉，這段時間對待情感關係要謹慎，情緒的不受控會讓你失去重要的人。

工作運方面，在工作宮位的土星與冥王星相位皆不良，不論怎麼努力，在專業能力上還是無法受人重視，會是容易對工作產生疲乏與倦怠的時期。

健康運方面，在健康宮位的土星與冥王星相位皆不良，過度專注在工作上，可能會使你廢寢忘食，慢性疾病的症狀慢慢浮現，工作與休息的時間的切換要明確，避免身體過勞。

處女座：

整體運勢：

學習運佳，在學習宮位的木星相位良好。考試成績會比預期好很多，參加大考的處女座可進入理想的學校。在學的處女座會有機會參加各種競賽，表現亮眼，在學校會成為風雲人物。

考試運、面試運佳，在面試、考試宮位的木星，相位良好。有意想換工作的處女座，會有非常好的機會進入嚮往的領域。參加國考的處女座，有機會考上理想的職等或證照。

旅遊運佳，在旅行宮位的木星與娛樂、情感宮位上的行星有良好連結，此時出門旅行，會有一些特別的邂逅，會是一趟非常愉悅的旅程，出門旅行可玩得十分愉快。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星與冥王星星相位不良，與喜歡的對象在家庭觀念與金錢理財方面有很大的落差，可能會對這段戀情產生嚴重的疑慮。

家宅運方面，火星持續影響家宅宮位，家中有許多用品都容易故障壞掉，有許多東西可能需要修理。須注意家中電器、爐火的使用，門戶也要當心宵小入侵。與家人的關係較為緊繃，容易吵架。家宅附近環境不太安寧，容易被鄰居的噪音打擾。

健康運方面，水星與金星進入疾厄宮位，當心著涼感冒，此時會是容易過敏的季節，呼吸系統的毛病較多。內分泌也容易失調，免疫系統可能會因為一點小毛病，使得整個身體的循環變得不對勁。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，木星落在金錢宮位，相位良好，除了工作上固定的收益外，可能會獲得很多加給。某些天秤座會有額外的外快可接，會開始有存款可以累積。

感情運方面，金星與水星雙雙進入感情宮位，冷戰的狀況可獲得一個機會緩解，對方會釋出善意解決一些問題，但不要固執在某些點上，兩人才有機會重修舊好。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的太陽逐漸受到火星影響，在職場上力求表現，可能會惹來一些閒言閒語，就算只是在網路上的一句抱怨，都很容易為你惹上麻煩，影響到工作，此時須謹言慎行。

交通運方面，交通宮位持續受到火星影響，此時交通工具容易故障，不斷送修，要當心交通糾紛以及被開罰單。通勤也容易遇到一些莫名其妙的事情。交通安全也要特別留意。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星相位不良，家庭狀況較多，須注意家人的身體健康，可能有家人的狀況不太理想，需要你照顧或操心。家庭關係比較緊繃，可能容易有紛爭與爭執。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星進入工作宮位，會是工作非常有效率的時期，龐大的工作量可在很短的時間內都消化完，但由於水星與金星受到土星影響，一旦工作做完，老闆或上司反而會覺得你的工作量似乎太少，多派一些工作讓你忙不完。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與海王星呈現合相，受到在金錢宮位的火星影響，容易砸大錢討喜歡的人歡心，在享樂方面的花費較多，在物質生活上感到愉悅。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到太陽影響，額外的開銷太多，突顯出現在花錢與理財的方式出現問題，需要減少一些不必要的花費，然而一旦有閒錢在手上，又會有一股想把錢花個精光的衝動。

健康運方面，金星與水星進入健康宮位，受到土星影響，要當心著涼感冒，雖然看似是小毛病，但不加以重視，可能會惡化成慢性疾病。此時也要注意交通安全，當心因為交通事故，造成你長期需要復健治療。

學習運方面，在學習宮位的土星與冥王星相位皆不良，在學校可能會感覺被排擠或是被孤立，學習許多新科目容易被嚴格的老師刁難，須克服學習的挫折感。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星與水星進入戀愛宮位，與喜歡的對象會有很多機會交流、聊天，會是戀情甜蜜的時期，但由於金星與水星受到土星影響，沈浸在戀愛中，容易不食人間煙火，忽略現實層面有許多困難。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到火星影響，電器爐火的使用要特別當心，同時要注意門戶，當心被宵小入侵。與家人容易吵架，注意情緒管理。居家環境會有些不太安寧，可能必須要去找鄰居理論。

健康運方面，火星持續影響著命宮，依然要當心血光之災，容易發生意外傷害與急性疾病，器官容易發炎，也容易發燒、頭痛，同時受到木星落在精神宮位的影響，睡眠狀況較不理想，此時也容易火氣大，便秘、或嘴破，注意作息正常。

金錢運方面，土星與冥王星齊聚金錢宮位，經濟狀況並不是那麼樂觀，卻還是會對生活品質要求過高，也因此會對於金錢不夠使用而感到困擾。

摩羯座：

整體運勢：

家宅運方面，金星與水星自旅行宮位進入家宅宮位，近期可能會與家人一起旅行，這會是家族間很重大的活動。但由於金星與水星受到土星的影響，你可能會有許多問題過度瞎操心，若是要過夜，在外地也容易認床睡不好。某些摩羯座可能正需要搬家，此時有機會找到理想的物件。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，會幫助你的人，往往都是你意想不到的人，不經意地一個舉手之勞，會被人惦念著，多做好事，可多結善緣。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星落在秘密宮位，靈性與情感面可能會被一些事件衝擊，可能會得知曾經喜歡的對象目前的近況，或是發現目前暗戀的人有些不為人知的陰暗面，內心小劇場不斷，卻沒勇氣付諸行動向對方探詢真相。

學習運方面，在學習宮位的太陽逐漸受到火星影響，在校園生活，可能會發現某些不公不義的事件正在發生，然而你卻只能沈默，無法作為。這會使你產生自我厭惡的情緒。

交通運方面，在交通宮位的太陽逐漸受到火星影響，有駕駛車輛的摩羯座，要當心與人發生行車糾紛，收到罰單的機率較高，交通工具容易故障，這段期間須注意交通安全。

健康運方面，在健康宮位的土星與冥王星相位不良，身體上的小毛病頻頻，須留意某些慢性疾病長期累績帶來的影響，可能正在侵蝕你的身體健康。

水瓶座：

整體運勢：

工作運佳，在志業宮位的木星相位良好，目前會是打好事業基礎的關鍵期，在職場上有許多機會可以表現專長與才能。許多水瓶座正在創業階段，生意興隆，但要如何接應龐大的訂單與客戶，會是很重要的課題。

學習運方面，金星與水星進入學習宮位，考試運佳，等待大考結果的水瓶座，可望進入理想的學校。在學的水瓶座，會被派出去參加許多競賽，表現亮眼，會是學校中受人矚目的風雲人物。

面試運、考試運佳，金星與水星進入面試、考試宮位，面試會非常討喜、順利，很快就錄取進入嚮往的領域。參加國考的水瓶座會順利考取證照，或是進入理想的機關工作。

感情運方面，金星與水星進入溝通宮位，單身的水瓶座可能會藉由網路或是旅行認識讓你頗為心動的對象。有對象的水瓶座，不妨多與喜歡的對象出門踏青，會有機會更了解彼此。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星逐漸受到太陽影響，有太多社交應酬的邀約要應付，然而這些人可能都是有意要佔你便宜，或是邀你投資的人，建立在利益上的人際關係，會使你感到空洞、沒有意義。

交通運方面，金星與水星進入交通宮位，受到土星影響，交通工具容易拋錨，需要花一大筆金錢維修。當心與人發生行車糾紛，或是被開罰單，駕駛車輛須謹慎，不可急躁。交通安全也要特別注意。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的木星相位良好，在外地留學、工作、打工度假、旅行、交換學生、出差的雙魚座，在海外的人緣極佳，會結交許多異國朋友。即便沒有遠行的雙魚座，會有很多機會接觸到許多來自異國的朋友，跨國的交流十分愉悅。

金錢運佳，金星與水星進入金錢宮位，收益增加，有機會接一些外快增加收入。有餘裕的金錢可以花在享受與物質上，會捨得砸錢買些想買已久的奢侈品。

本週須注意的部分：

感情運方面，太陽與海王星齊聚在命宮，自己會不自覺散發出曖昧的氛圍，一些行為容易被人誤解，以為你對他有意思，而招惹到爛桃花。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到金星與水星的影響，可能會收到紅色炸彈，或是被推銷某些商品，不太會拒絕這些人情壓力，買了一堆用不上的東西，很浪費錢。

工作運方面，在志業宮位的火星逐漸受到太陽所影響，工作會是非常繁忙的時期，可能會因此使你體力流失較嚴重，要當心過勞。

健康運方面，太陽與海王星齊聚命宮，比較容易焦慮或憂鬱，睡眠狀況不良，整個作息大亂，有過勞的現象，須注意心血管方面的疾病。

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