【Desire 塔羅占星】3月塔羅生命靈數運勢分析

2018-02-27 09:44 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖片來源／ JESHOOTS.com on stocksnap 分享 facebook 引用一數的指引做為三月的開端：）

「以為仍需蘊釀的都已到期，舊的沉重枷鎖正等待被蛻去，當你一身輕盈，迎接你的，是此生最明亮的風景。」

請算出自己的生命靈數，讓巧巧老師幫你看3月的運勢如何吧！

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生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

圖片來源：巧巧提供 分享 facebook

★生命靈數1／幸運方位：西方

整體運勢：夢想中的機會終於一一來到眼前，是運氣不錯的月份；但要讓新一波的好運順利降臨，得視一號人們挪出多少空間來迎接它們，舊有的人及事、一直被列為食之無味但棄之可惜的那些，是時候該清空了，才能容納新的事物，在正式迎接這份順利之前，生活中將有一次大洗牌，以及必須先付諸實際行動（無論是捨棄不需要的、或是為新事物付出一點成本）才能「順勢生出」這些新的活路，三月將會在忙著汰舊與挑選中度過，雖然暫無太大的成果展現，但這段時間卻是必要的準備期；另外對於一號人而言，三月份也將陸續出現一些生活與工作上的得力助手，只要你稍加注意，便能及早認出他們，早些為自己的生命帶來正面的影響。

工作／學業：在專業上，這段時間可以趁勢放掉一些不必要的重擔，年前的爛攤子正逐一被收拾乾淨，新的合作對象或是新的同事加入，為工作帶來嶄新局面，另外在年前，若你正為小人、或是激烈的競爭關係所苦惱，這個問題也會隨著新一年的展開而慢慢落幕，那些曾經用不太光明的手段絆住你的手腳，讓你動彈不得的人，將有離職、調職等等的變動機會，或是即便留下了，也無法再像之前發揮那麼巨大的影響力了，不過若非年前就得知的消息，是突然產生的話，那麼在他們變動之前還是會有一波小小的震盪，就請一號人耐住性子，好好站在原地不動，等待人事變動後，好事就會降臨在你這個堅守崗位的人身上；自營或獨立接案者，這份好運則會以對手變少的形態展現。

愛情：單身者把握機會！在上述生活的人事變動中，出現夢幻逸品的可能性大增，這些人是相當有後續發展機會的，所以如果想擺脫單身就得趁現在了，從年假後的工作日起就努力的睜大眼睛、打開天線吧！並且得請你不要在此時顧慮太多，大腦的盤算、計畫都先關到省電模式，讓感覺先於大腦，並且不要遲疑的付出行動，稍有好感的，都先主動攀談，這段時間很容易就能邁入有伴侶的行列；

有伴侶者有機會說清誤會、說明價值觀、溝通清楚一些平常說出來覺得太像談判、太像公事，卻絕對必要說明的東西，譬如金錢、生活習慣等等這些平日聽來只要一說到細節就會顯得很計較的事，都能夠在輕鬆的氣氛中有機會被拿出來談，若能把握這些機會，就不要再把話刻意壓回去，順勢說明白吧！這樣的說明非但不會讓感情變差，還是讓感情能夠更穩固、日後更少機會爭吵的基石，雖然可能聽到某些不在你預期中的問題，但最終結果都能順利的找到雙方都感到滿意的平衡點。

訊息指引：14＋Oyster

以為仍需蘊釀的都已到期，舊的沉重枷鎖正等待被蛻去，當你一身輕盈，迎接你的，是此生最明亮的風景。

★生命靈數2／幸運方位：北方

整體運勢：二號人請打起精神吧！這是個外在環境對你友善、但你內心卻莫名空虛陰冷的時期，事實上在每天的生活中，會遇到許多明確給你支持、對你願意關心的人們，當然這其中也包括家人朋友，不過二號人們好像不太能夠全數接收到，即便看著正面的事物，卻總有些負面消極的想法，如果你發現你有「明知對方很好意，但就是感受不到更多溫度」的問題，那麼就是在告訴你，你的生活得有多點不同於平日的安排了，如果是總待在室內、或固定環境中，缺乏變動、每天路線與出沒場所都只有那幾個的，就請轉換一下生活場景吧！安排假期，安排遠行出遊，擺脫既定的生活牢籠，會是不錯的辦法，相反的，若你的日常就太奔波，那麼多留點獨處、在家的時間給自己，透過這種兩極的轉換，便能重啟你感受的天線，讓自己接收到客觀且正確的生活感知。

工作／學業：在工作上，消極一點也不會有問題的一個月份（咦？XD）

好吧這是不良示範，但是真的可以稍微輕鬆一點、摸魚一下下也不太容易被抓到，所有工作的行程只要照章辦理，這個月幾乎沒有什麼突發事件要你去救火，一切就處在一個可預期的範圍內，跟他人的溝通也是良好的，當然這樣的良好包括了在你需要幫忙的時候，都能叫得動別人來幫你，這算是最大的幸運，只要二號人不要自己預設了會被拒絕、他人不會採納你的意見這樣的壞事，只專注於「我現在想做什麼」然後就「直接行動」的處理原則，略過中間你向來習慣的「一百種無用、不會發生又浪費時間」的假設，那麼在工作跟學業上都會進行得相當順利的，付出與得到之間的槓桿很平衡，偶爾使用點小心機，借他人之力使力，能讓事情順暢，也是相當可行的方式。

愛情：單身者若可以運用點小心機，適度展現個人特色的話，則有機會吸引到懂得欣賞你的對象，這些人在平日你沒有刻意展現時，或許不會發現自己與對方的共通點，他們就隱身在你的生活中，正等待著你把多一點真實面拿出來，用不應酬、不客套且真誠的方式去跟原本與你有點距離的人相處，會有意料之外的發展與效果；

有伴侶者與另一半有來有往的互動雖然不錯，不過卻有點流於公式化了，檢查一下是否你的每個行動已經漸漸變成「因為認為或希望對方會有某個回應」才做的，如果這樣的比例偏高，在這段時間你將發現有很多事不如預期，所以就引發了你無限的哀怨跟怒火，試著把步調調回「照自己的喜好去做或不做」吧！這樣的修正可以讓這段時間可能產生的爭執機會降到最低，以保雙方互動是真正的良好，而非只有表面的和平。

訊息指引：7＋Zebra

拉回想像的消極與無盡，將一切揣測落實在眼前與大地；

實驗的過程只為告訴你，你看得到終點，同時，前景美好亦可期。

★生命靈數3／幸運方位：西南方

整體運勢：對生活的整體滿意度降低，三月份的你，看任何事情都覺得有點美中不足，先看到了瑕疵之後，便很難將焦點從這上頭移開，進而困在這個情緒當中難以抽離；雖然實際的狀況也的確是不太良好，財務有點卡關、很多事情的進度也不如預期，不過還是建議三號人們看過、接收到這個狀況後，抱持著一種「知道就好」的心情，別在轉頭之後還繼續把這些問題細想，甚至開始嚴厲的檢討起自己來，都容易引發後續更多不順的事件繼續流入，形成一種越來越大的怨念，這段時間雖然實際的運勢有點卡關，不過只要你能就事論事，不將這件事的怨，帶到下一件事情上，那麼便能為這樣的不愉快迅速止血，快速且明確的切割每件事的情緒，是你能為自己做的最積極行動。

工作／學業：在專業上有許多的細節等著被檢討，因為正在處理過往的疏漏，所以眼下的工作進度是停滯的，如果你是屬於有許多事情都正在這種收尾階段的族群，那麼建議正視且積極的處理它們，會比閃避來得好，因為能閃避的空間相當有限，所以到最後反倒壓縮了處理的時間，對事情本身的進度便毫無幫助了；如果你這類的事情並沒有那麼多，那也得注意他人可能為你帶來的麻煩，在新合作或新事物裡，容易有隱含的陷阱、謊言及可能讓你吃虧的地方，在文件的檢核上需要多注意，或許請第三人幫你多一重的把關，會更妥當些。

整個月份，機會與陷阱並陳，得集中精神、專注細節，才能有效降低風險。

愛情：單身者，就如前文所言，接近你的人雖有，不過後面多帶著不單純的意圖，雖然不一定是什麼大奸大惡，但就是不那麼單純只有喜歡或好感，你得先問問這類的喜歡跟好感是因何而來，或許是你可以為他們帶來利益、帶來虛榮感、帶來更多什麼，所以才「喜歡」的，喜歡的可能是附加價值，而非只有你本人，所以建議你寧可畫出長一點的距離，用多點時間觀察，也別貿然的投入一段新戀情當中；

有伴侶者雙方都容易因為一時不察而說出一些善意的謊言，出發點可能是好意，不過後續卻可能因為未及時說明、妥善收尾而被識破，如果你並不擅長記得瑣碎的事，那麼這類的事情還是能免則免，誠實為上，這段時間的爭吵，多是來自於對自己的不滿意，投射到對方身上，總是看到缺點多於優點，除了上述的誠實原則避免後續會產生誤會外，更需要對自己跟對方多點耐性，客觀的去看事情的全貌，哪邊是值得讚揚、哪邊又是需要修正的，而非只專注於局部而忽視了整體。

訊息指引：Water＋Shark

潛入意識深底，探尋那深不見底的心，它最不需要的，或許就是你汲汲追尋的邊際；深入探索的樂趣，謎底揭曉之前，你是否已經全都嚐盡？

★生命靈數4／幸運方位：西北方

整體運勢：對家人的疏遠，將會是四號人們的一大損失。

三月整體來說，有大量的工作、外務等等需要處理，對於向來將工作視為人生重要目標之一的你而言，聽來像是好事，不過實際工作的進展是否順利，卻取決於你背後的心理支持是否穩固，如果因為工作而忽視了親近的人，以及未忠於自己的內在感受，那麼這個忽視則會如實的展現在你的工作現況中，這是個需要工作，但更需要休息的時日，適度分配不失衡，才能確保生活中一切順利；親近家人、能給予自己心理支持的人，更是讓生活順利的重要環節，有良好的心靈品質，它們會為你帶來預期以外的順利。

工作／學業：在專業上，整個月份都呈現多勞少得的局面，做得越多、越想快速救火，那麼損失的東西、付出的資源都需要加倍，而實際上能回收的卻相當有限，建議收起過多的期待與野心，把事情專注在已經在進行的事情上面，做最少的控制、最基本的付出，會是讓損失、失望的事情越少的方式；

這段時間的外在誘因多，通常會穿著高報酬的外衣出現，要請四號人們多點思考，想得更長遠一點，這樣的機會雖然不一定會帶來大量損失，卻會在後面讓你卡住更多的時間金錢在這件事情中，而拖緩其它工作的進度、或是可變的靈活空間，得慎選，才不會讓次要的決定壓縮了後面跟著要進來的、更好的機會。

愛情：單身者的感情生活呈現平盤，難有新的機會出現，倒是可能有些過去未發展成功的、或是前任情人出現來試試你的現況，看你是否仍然單身、對他們的感覺是否仍未改變，不過這些突然出現又積極接觸的，通常只是生活太無聊苦悶，所以來試試水溫而已，說到認真的機率卻近乎零，建議你還是別太容易被擾動一池春水，這些機會頂多是讓你有再被利用的空間罷了，用完也就結束了；

有伴侶者可能得面對伴侶因為你的長期專注於工作、或個人興趣，而產生的疏離感，這些事情可能已經長期你忽視，甚至視其為一種日常跟理所當然了，在不覺得這一切是問題的狀況下，你的心血來潮、突然想起「我還有另一半耶，來陪他玩一下好了」，會發現跟你想像的完全不同，對方一點也不領情了，如果還沒發生，那麼請你防範於未然，因為後面得付出大量的時間金錢跟愛，才能看看要多久對方才能平衡，如果這問題已經在眼前，那麼你勢必要有相當積極的作為，也該要把焦點多放在這件事情上面，他們不會永遠都在，一切都不是你想像的那般理所當然，多點思考少點自我，一定會更好。

訊息指引：Fire＋Owl

在想像的過程中，讓行動先行；

若眼前總是混沌未明，需要的只是更多行動，行動驅走黑暗與猜疑，方能見到光明。

★生命靈數5／幸運方位：南方

整體運勢：動力不高的月份，所有事情也都呈現較停滯的局面，在忙碌不一定有所得的前提下，建議五號人們獨善其身，將自己份內的事情顧好為先，再去思考其它的，別輕易就將他人的事情攬上身，這段時間會遇到許多人試圖將他們的爛攤子推給你，或是向你求援，請務必穩住立場，別輕易鬆動；人際及財務部分的壓力不小，但可喜的是，你有許多場景可以轉換心情，不會需要一直待在一樣強度的沉悶中，雖有財務上的壓力，但若積極去週轉仍是轉得動的，只是比較辛苦了點；這個月份能開源的機會不多，如果可以，還是以節流為主，會更能產生實質的幫助。

工作／學業：專業面有許多無奈、不得不面對的事情需要你去應付，不過實際上可為的空間卻很少，就請展現出最低限度的力道就好，一切事件若在初始就看得出風向不妙，能緩則緩，因為在原有的工作場景中沒有什麼可為的空間，所以若能有因公出差的機會，可以多多把握；

面對新計畫，多把本月的重點放在構思、除錯上面，而非執行，雖然實際上能落實的事情不多，但是腦內活動倒是挺活躍的，會有許多新的想法湧現，對於錯誤、無效的事，即便它被混在許多正確的事情中，只要它有被具體的列出來，不只是腦中懸浮的一個想法，就可以被順利剔除掉，多寫、多想、反覆的演練但不上場，會是這個月較佳的工作策略，可為後續的進度預先準備。

愛情：單身者心理壓力大、預設立場等等問題，容易讓你看不到眼前的機會，想擺脫單身可能需要更多時間及自我調適，老是困在同一環境中，很難創造新局，不過這段時間的旅行運佳，若有長程的旅遊機會（無論私人行程或是工作需求都算），較容易有機會邂逅新對象，可以先採觀望的姿態，仔細評估再發展，平常心面對，較能同步克服預設立場的問題，讓機會有機會發展下去，而非只是停在原地；

有伴侶者，與伴侶相處的壓力有點大，雙方容易有話但未明確跟對方表達而造成誤會，在一片「需要多想才能做」的事件中，跟伴侶的相處是例外的事件，要請五號人們多多直快的說出心中的想法看法，即便它可能提高出錯的機會，但會比留下「老是在搖擺跟猶豫」的印象來得好，雖然錯誤可能帶來一些口角，卻是雙方溝通的良好契機，請不要畏懼表達，多多說出真實的需求與想法會比靜默對感情更有幫助。

訊息指引：11＋Panther

緊抓靈感，抓住那些與未來有關的線索，篩去平庸，只留下特異；

與眾不同，別擔心，那才是你，那就是你。

★生命靈數6／幸運方位：中點或中部

整體運勢：外在環境的機會多，財務運勢呈現能持續進帳的局面，在這段時間若能好好的計畫，應該可以剩下一筆不小的錢財，邀約紛至，在原有的專業領域內會有不錯的發展，但不建議博奕、高風險或境外的投資，會讓原本能夠盈利的項目打折；進帳機會多，但是破財的機會也不少，所有的進帳還是需要有一套較嚴格的方式來控管，才不會財來財去，最終只是路過你的口袋；金錢若能參考信任的家人、理專建議，則可能再有翻倍成長的機會。

工作／學業：在專業上可以得到不少敬重、羨慕的眼光，但這些被仰慕也需要同時付出一點代價，提攜他人就變成一種不能不做的事了，這段時間大家對你的期待，比起得得你的建議，可能會更傾向你幫他們直接做好，而這就是風險所在，通常這樣的事都容易為你帶來後續麻煩，另一方面也擔誤你原有的事情進度，所以六號人們在進行這類「良性互動」的時候，得將每個細節、做事的界線給區分清楚，才不會讓原本的良性變成一種互相耽誤，只做適度的建議、放手讓求助者自己去做；

雖然這樣會有其他的耳語出現而讓你的心情、成就感打點折扣，不過卻已是對雙方最好的方案，別因為一時耳根軟而多做許多本不該你的白工。

愛情：單身者雖然沒有被追求的機會，不過這段時間很適於營造形象，多展現自己有自信的部份，修正一些自己原本覺得可以再改進的地方，無論是內心或是外在，都能有不錯的成果，如果你正打算進行醫美等等小修整，也很適合在這段時間進行，可以因為這些小小的改變吸引到該吸引的群眾目光，為你後續的感情運勢與自信鋪路；

有伴侶者需要對另一半多獻點殷勤，這段時間可能因為時間分配的問題，跟另一半有些口角爭執，滿滿的抱怨，其實只是對方在提醒你對他的關心注意不夠多，請務必讀懂後面的意思，然後去做該做的彌補，會比把焦點停留在爭吵、不愉快的表面有意義太多了，當這個部份能被處理好，就能親身體會什麼叫「負面事件帶來的正面發展」，別把力氣花在嘴上，用在行動上會更有意義。

訊息指引：29＋Butterfly

蛻變之際，需要更多空間轉身、翻覆、蛻去那些陳舊的外衣，才好換上新衣，迎來那更溫暖的一季。

★生命靈數7／幸運方位：北方

整體運勢：在三月份，因為家庭與後方心理支援的變因大，所以與家人、另一半及親近朋友的關係和諧，對你而言格外重要，與這些關鍵人物爭執、翻臉的機會比平時來得高，不免影響你的心情，讓你錯失一些還不錯的機會，建議你多聽聽他們那些難聽話語背後的真正意思，到底是真的在貶低你？或是心疼你，希望你多保重自己呢？

在事情多且忙，耐性也跟著降低的這段時期，請盡可能的提醒自己多停個幾秒再考慮是否要產生那麼大的情緒波動，除了親近的人之外，在人際關係上也較平日緊張，容易被無心的話語刺傷，無論對內或對外，都請用更緩一點的速度去應對，舒緩自己的煩躁感之餘，也會讓旁人輕鬆，不用時時處在高度警戒狀態中。

工作／學業：在專業上，容易會出現一些界線不明、不知道是否真的該你去做的要求，突然的轉呀轉的就這麼落到你頭上，在不明究裡的狀況下，其實你不一定要承擔，但七號人卻很容易一個順手就這麼接下來了，反倒會導致原本手邊該有的進度被拖緩，在承接這些事務之前，跟處理情緒是一樣的原擇，請多想一下、更深入的推敲一下，可能就可以發現這些只是「看似需要你」但卻不一定真的需要你，若你推開了，也會有別人跟著在後面接起來，如果想要避免麻煩，那麼反應慢一點，一定可以讓你在這個月的工作效率高一點，不被外來事務干擾；在自身的工作範圍內，多數已排定的東西都可以如期完成，並得到不錯的成果，如果這些項目關乎續約、合約展期、評鑑，則在這段時間都能夠順利過關，如願進行。

愛情：單身者有認識新對象的機會，若是已有尚未明朗化的對象，則是適合告白的，雖然當下就立刻被接受的可能性不高，不過卻是讓雙方關係明朗化的必要過程，所以無論你是想要有新機會、或是將話說白，行動都是不可少的，即便不是處於被動就可以有進展的最佳位置，不過付出有所得、可以前進不會全然落空，也是很不錯的發展，別再瞻前顧後的，趁早出發吧！

有伴侶者，如果你發現你需要很多的個人空間，或是需要的量突然上升了，這些對感情的穩定都不是太好的事，因為你很可能因為這種需要，而對對方有欺瞞的傾向，在這些需求產生的時候，是在提醒你或許有些東西需要明確的對你的伴侶說出口，而非只是用暗示的、或自認對方「應該明白」，這些都會讓雙方感情有點小扣分；

如果你發現這段時間的爭吵變多，那麼大多問題也都出在這裡，在爭吵前，這些都是可以事先預防的，請用積極的說明取代迂迴，才能讓感情常保穩固。

訊息指引：23＋Stingray

別深埋感情、嚴守戒律，那都不該是你，別再忽略那真實的情緒，別用虛假搪塞自己的心。

★生命靈數8／幸運方位：東方

整體運勢：面對多且忙亂的這個月份，八號人需要更多堅持，除了堅持自身的界線不被任意踩踏之外，在這些過程中，更需要你運用一點小小的心機，轉個彎、稍微委婉一點的表達，都能讓溝通的過程因為有了適當的言語潤飾顯得更加順暢；

在這些過程中，你會發現某些事情的溝通往返，本身其實是不具意義的，但這些無意義的填充，卻是最後事情能順利完結不可或缺的條件之一，這部份對於較喜歡專注最終結果，通常希望快速、有效率完結事件的八號人來說，是有點挑戰耐性的，但若你能看清這些無意義的東西存在的意義，那麼相信你就能讓自己在這個月份的心情更加穩定與舒適，看清本質，就不會困於表象的忙亂，在一片混亂中，你仍能保有良好的方向感與愉快的心情。

工作／學業：在專業方面，可能遇見一些不太搞得清狀況的人，問你一些實在不太入流的問題，這部份會是在工作中比較讓人煩躁的部份，這些無論是主管、對外的廠商客戶的表達，經常讓你覺得抓不到重點，但事實上，他們的「重點」可能跟你真的不在同一條線上面，更多時候他們無意義的表達，只是需要你的一點肯定、一點保證、一點安撫，如果你看出來了，那就給他們想要的吧！

畢竟讓大家都開心之後，工作就可以順利進行下去，還有比這更好的嗎？

不過關於專業部份，就不太能退讓，你的靈活與應酬，為的就是粉飾一下裡面這些強硬的堅持，才能讓它們得以順利被守住、被實行；

對於學生族群而言，老師的挑剔可能不是針對專業本身，如果你發現一切的事情一改再改都還是不見起色，那麼可以試著多給予尊重的態度，或許事情的癥結點就在這裡。

愛情：單身者的職場桃花多，雖然會有些明明不熟、看起來就知道是一場誤會的人出現，不過當中也混雜著一些有發展空間的角色，如果想散發魅力，那麼就多拿出上面這些無論是圓滑的說話技巧也好、對專業的認真堅持也好，這類「專心達成目的」的光芒，會為你挖掘出可以多聊一點、對你真正有興趣的對象，進而有培養感情的空間與機會；

有伴侶者如果希望關係升級、轉好、再加分，那麼就需要來點平日很難得一見的浪漫與不切實際，這些都可以讓你的伴侶有眼睛一亮、突然換了一個新伴侶的感覺，進而促使一些好事發生，你這樣的付出也不會只是單向的，在這段時間獻殷勤是相當划算的，除了能讓關係變好之外，也能順道得到對方的感動感謝與相對等的回報，有來有往，互動良好。

關於浪漫的表達，身體力行會比只是講講來得好，會有更多正面的回應。

訊息指引：17＋Cobra

專注所有你想像所能及，它便能加快速度向你前進，命運從來不主宰你，你是它接續路線中唯一的導引。

★生命靈數9／幸運方位：西北方

整體運勢：九號人們，若你感到這個月的開端就充滿憂愁的話，請回頭看看你是否有很多明知應該放下、應該結束的事，仍然堅持扛在肩上呢？如果是的話，請努力的在這個月將它們一一完結吧！是否能輕鬆的度過，就取決於你行動的快慢；另一批已經考試過關的九號族群，則是兩樣風景，你會覺得生活充滿了樂趣、驚喜，有許多新的東西想學、有許多新的人等著你去認識，選擇此時對你而言不再是一道難題，當你面臨抉擇時，若腦中出現的是「哇～還有這個可以選嗎？」那麼恭喜你，你就在過關的那一端了；

三月份有許多全新的人際、感情機會等著展開，不過它們同時也會跟舊有 的事物相互抵觸、重疊，有「選了這個就得捨棄原有的」的特質，所以才會將運勢再概分成兩類，若你沒有選擇障礙，那麼這個月將發生的所有新鮮事會讓你感到心情相當愉快。

工作／學業：在專業上，請九號人務必先放寬心，這將是個忙碌的月份，無論是邀約、學習、合作，都會將你的行程表塞得滿滿的，不過這些東西很可能在月初的時候，你都還不知道它們在哪裡呢！

快速且突發，是這個月工作展現的特質，你可能會遇到許多平時遇不到的案件類型，時間安排上又相當緊湊，讓你覺得缺乏準備而感到憂慮，但要你先放輕鬆是有原因的，因為這些事件會找上你，就是你平時展現的特質已經讓對方認可你是可靠的，所以這些機會並非突然、莫名奇妙產生，不過在向來律己較嚴的九號人眼裡看來卻完全不是那麼一回事，所以反而容易因為突然緊繃而失常，如果你能用平常心去面對，兵來將擋，那麼將為你帶來最佳的結果。

愛情：單身者有好消息，桃花跟著春天一起到來，有被追求的機會之外，可能還不只一個，對你來說只剩選擇的問題，新對象的選擇不難，即便有一個以上的選項，答案還是相當明顯的，所以對於完全沒談過戀愛的人來說，是相當好的機會，不過若你的心裡還卡著過往戀情，那就有點麻煩，因為即便新的選項很容易就能分辨出哪一個才適合發展，但跟舊的相比之下，可能就會讓你產生猶豫而錯失良機，這時候就得好好正視斷捨離的問題，才不會讓眼前的戀情飛走；

有伴侶者跟另一半有許多切磋交流的時間，許多的意見、雙方的不同在此時會特別被彰顯，讓兩人都覺得需要再多討論，對於交往初期的戀人而言，是必要的過程，更是讓感情深化穩定的重要步驟，請不要預設太多立場，實地的碰撞或許會產生一點點火藥味，不過也是後續要發展得順暢的重要燃料，已在關係中一段時間的、越久的，就越有可能會下意識的迴避這樣的衝突，不過這些小小的口角是正面的，所以並不建議你刻意略過它們，來點不同於平日的討論，有益感情生活的精彩與活化，把握機會，正視那些有點挑戰彼此界線的問題，是讓兩人之間更親密、沒有秘密的關鍵。

訊息指引：8＋Vulture

晦暗總不該你，一切的陰鬱只活在想像裡，可重可輕，只有你是你世界的唯一，向來能夠做好所有關於自己的最佳決定。

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