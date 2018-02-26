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天空為限周塔羅(下)／天蠍 感情進展的不太順利

2018-02-26 10:22聯合新聞網 天空為限

圖／ingimage
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2/26~3/4星座運勢（下）

天秤座：Thoth塔羅牌的「宇宙」

分析：「宇宙」的能量是不動如山、穩操勝券的，但也比較少有更新跟改變，一切雖然安全可靠，但卻缺乏新鮮感，如果想要進步跟往外拓展，機會也很少並且會進行得很慢，這張有有一種「凡事都已經到頂了」的情況，現況雖然不錯，但想有所進步的話，就要花費更多時間。

在事業方面，宇宙牌跟這種現實面、環境面的問題最為調合，這象徵一種靠山穩固、前途安穩的情形，可是常常在追求創新時能量不足，過往的成就跟經驗，在某些時候反而變成你的拌腳石，抽到這張牌最好要有危機意識，目前的情況雖然一切穩固，但不自我突破的話，在將來就有可能走進死胡抽同。

在愛情方面，抽到這張牌的好處是沒有意外的狀況，有對象的人，對彼此的忠誠度都算是滿高的，也很難有人可以介入你們相處的情形，雖然生活比較沉悶跟公式化，但也許有更多心力可以放在其他人生目標上，這張牌的愛情不是浪漫，而是一種支持你的力量。沒有對象的人，本週可能比較宅，認識新對象的機會大幅減少，有可能是工作佔據了大部份時間。

天蠍座：Thoth塔羅牌的「魔杖皇后」

分析：這張牌象徵獨立，冷靜能幹，又有願意照顧保護他人的責任感，本週運勢抽到這張牌，象徵妳對於自己生活週遭的一切事物，都能運籌帷幄，一目瞭然，而且通常很少有人能夠駕馭你，幸好你在獨當一面時，還是樂於助人，不會太過氣勢凌人，所以除了累一點之外，還是算很有成就感的一週。

在事業方面，這張牌本來就象徵「女強人」牌，工作上的能力自是不在話下，如果你是女性，「魔杖皇后」會讓妳顯示出強勢有擔當的一面，任何事情到了妳手裡就一切ok，但因為這樣也很少有人幫得上你，都只有你幫別人的份；如果你是男性，這張牌反而會具備男人沒有的韌性跟沉穩，在工作上有不怒而威的超強領導力。

在愛情方面，「魔杖皇后」由於是一張獨立自主，絕對不會依賴他人的牌，雖然不管在生活的哪一方面，「魔杖皇后」都是運勢很旺的牌，但因為太過不需要他人，在感情上的進展反而比較不順利。沒有對象的人，感情方面暫時還是比較習慣現有的生活模式；有對象的人，雙方都各自把自己照顧得很好，感情對你的生活來說，有的是錦上添花的作用。

射手座：Thoth塔羅牌的「圓盤九」

分析：這張牌代表了之前你花費了很大精力去做的事情，現在慢慢看到成果了，你付出的對象也會對你有所回饋，是可以鬆一口氣，經營自己另一階段新人生的好牌；簡單的說法就是：苦盡甘來、否極泰來，雖然一切都還有前進的空間，但圓盤九已經表示至少就現階段而言，你是成功的。

在事業方面，這張牌表示你得到了很大的助益及肯定，然而這些好運並不是憑空降下來的，而且以往不斷的奮鬥、努力，才催化出現在的果實。就工作上來講，有可能是升職或加薪，也有可能是得到了實質 ( 例如獎項、獎金 ) 的鼓勵，是心滿意足的一週。

在愛情方面，圓盤九是愛情長跑之後，得到的好結果，雖然這個結果也是另一場考驗的開始；但就目前的狀況來說，已經得到一種圓滿的結果了。有對象的人，最近是定下來的好時機；沒有對象的人，現在也把自己的人生經營得很好，愛情只是點綴性的東西囉！

魔羯座：Thoth塔羅牌的「永恆」

分析：「永恆」牌是一張要把過去累積下來的東西做一次清算的牌；這段時間你內心想要「改變」的動力會特別強烈，有點像是「受夠了」的心態，不管在人生的哪個部份，都會想要打開一條全新的道路；基本上這種改變也是好事，只是太過急躁會容易失去判斷能力喔！

在事業方面，這張牌象徵在近日，你的工作方面會產生很劇烈的變化，有可能你必須要承受一段時間的適應期，也有可能你決定掌握自己的變數，自己換工作跑道或是轉行，挑戰另一種未知的將來，不管如何，現在都是你迎向新生活最適合的時候。

在愛情方面，「永恆」牌仍然不改它激烈又戲劇化的特性，會給你帶來許多風風雨雨；可能是累積已久的問題突然爆發，也有可能是一些秘密、或敏感話題被搬到檯面上來而造成爭吵。沒有對象的人，會遇到跟以往的交往對象截然不同的桃花；有對象的人，要特別小心踩到對方的地雷或痛處。

水瓶座：Thoth塔羅牌的「聖杯公主」

分析：這是一張一切都尚未確定下來的牌，聖杯公主對於生活中的一切，都抱有樂觀的期待，但由於太過夢幻，所以常常把心思放在一些不太可能實現的目標上，行動力也不足；雖然如此，這張牌充滿了夢想，只要有足夠的時間跟努力，什麼事情都有可能被成就。

在事業方面，這張牌呈現一種愉悅、充滿夢想，但卻抓不到重點的狀態，除非是從事有關幼童教育或是藝術路線，否則很容易在工作上因為好意、想幫忙，卻得到反效果而搞成一團混亂；如果你現在的身份是一般的菜鳥或是新進人員的話，本週運勢就代表你還沒進入狀況，但是未來值得期待。

在愛情方面，聖杯公主雖然有豐富的情感，也有滿多桃花，但是識人的眼光卻有待加強，談戀愛這回事，還是質比量重要多了，不要老是因為心軟，或是不願意面對現實，而讓自己總在外圍打轉，沒辦法解決感情中面對的諸多問題。

雙魚座：Thoth塔羅牌的「寶劍八」

分析：這張牌象徵雜事繁多，心有餘而力不足的狀況；突發狀況一件接著一件來，讓你有種措手不及的慌亂感覺，但在一片兵荒馬亂之中，還是要努力讓自己鎮定下來，不要被外在環境牽著跑，如果不站穩自己的立場，搞清楚自己該做什麼，混亂的情況就不會有終止的一天。

在事業方面，這張牌有種職稱跟工作內容不符合的狀況，你負責的工作範圍本來應該是很明確的，但其他同事、其他部門、甚至其他配合單位，不斷的有突發狀況，需要你放下自己份內的工作去當救火隊，讓你永遠在備戰狀況，沒辦法做正事，建議立場要硬起來，該拒絕時不要客氣，才能避免惡性循環。

在愛情方面，有對象者，這張牌表示你們最近的狀況有點晦暗，很多事情都無法當面溝通，常常都是從別人的口中聽到很多對方的想法及心態，然後造成更多的不諒解；要當面講又往往因情緒爆發而模糊了焦點，是很需要自我克制情緒的一週；沒有對象者，本週跟曖昧對象可能有誤會產生，讓你心煩意亂，要努力回歸正常生活，不要自亂陣腳。

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