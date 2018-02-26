天空為限周塔羅(上)／處女座 事業要找新的出路

2018-02-26 09:39 聯合新聞網 天空為限



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分析：教皇代表一切都很穩定，在你預計的軌道上運行，需要投注你很多的耐心跟時間、甚至金錢，但一切都是勝算很大的，因為風險性太高的事你也不會進行，缺點就是在做事的時候，往往不知變通，以致應變能力欠佳，但幸好傷害不大。

在事業方面，這張牌代表資源豐富、行事謹慎，凡事都是經過審慎的規劃才會決定，雖然社交圈不算很大，但常常會有貴人出現相助，在處理事情的手法上，以依循往例跟保守的做法為上。

在感情方面，教皇表示強烈的道德觀，還有進入一段穩定關係的意味。沒有對象的人，抽到這張牌表示你目前跟人群接觸範圍不大，比較難靠自己的力量遇到新對象，倒是靠長輩或專業人士介紹，機率會大一點；有對象者，感情是忠誠且對未來有規劃的。

金牛座：Thoth塔羅牌的「魔杖五」

分析：魔杖五象徵你陷入苦戰當中，如果你身邊沒有一些需要你卯足力爭取的事物；也沒有跟他人起爭執，那就有可能是你正要面臨自己內心的天人交戰，這樣的拉扯是很傷神的，建議先不要急於一時證明些什麼，路遙知馬力這句話是對的，要保留實力，才能撐到最後的勝負。

在事業方面，這張牌的競爭心態非常強烈，也許你身處在一個每個人都極盡所能力求表現的單位(如業務團隊)，也許是近來你會發現自己是很容易被取代的，因此想要樹立自己的「被需要性」，此時就必須讓你自己~從身邊差不多條件的人當中突顯出來，這是非常容易焦躁的，雖然很難，但建議努力讓自己保持平常心。

在愛情方面，這麼強烈競爭意味的「魔杖五」可不是什麼好事(笑)，它代表你將是被選擇的一方。沒有對象的人，此時會出現頗具威脅力的情敵，或是喜歡上一個對手太多的異性；有對象者，很容易發現在伴侶的心目中，你的重要性常被其他事情取代(工作、興趣、人~都有可能)，有可能引發爭吵，但我認為先將自己情緒安定下來，比宣示主權重要。

雙子座：Thoth塔羅牌的「圓盤四」

分析：這張牌代表一種謹慎保守的意味，堅持自己原有的立場，不輕易變動妥協，但某些時候來說，也代表很難溝通，而且陷在既定的觀念中，腦袋無法轉彎；抽到這張牌，表示本週一切事物變動都不大，可以說是安全，也可以說是沒什麼進展。

在事業方面，這張牌很有獨當一面、劃地為王的意思，你在你自己的部門、工作環境內，是一個影響力很大，也是掌握最大決策的人，但因為經驗夠，就太過相信自己的判斷，聽不下別人的意見，雖然事情不會搞砸，但卻也進度緩慢。

在愛情方面，這張牌是處在一種固定模式下，沒什麼外來的影響，但也沒啥樂趣；沒有對象的人，本週還是在自己的生活圈內，照著平日的步調過日子；有對象者，兩個人的關係雖穩定，但也失去熱情及活力，可能交流跟談心的機會都變得很少。

巨蟹座：Thoth塔羅牌的「寶劍十」

分析：這是一張不是大好就是大壞的牌，因為它象徵所有讓你牽掛的事都已經卸下，這可以有兩個解釋的方向，一個是你「失去」了一切，一切都回到原點的狀態；另外一個是你已經「放下」了一切，也拋掉所有過去的包袱，有重新選擇各種可能性的機會。

在事業方面，表示有一些狀況超出了你的控制範圍，你需要放棄原來的計劃，另外找一條路走，也有可能是原先設定的目標本來就不夠正確，導致命運安排讓你不得不轉變你的態度，重新審視自己真正的需要，找出更值得追求的目標。

在愛情方面，這張牌有幻滅跟看清的意思，並且能夠平靜的接受事實；「死心」有時是一件好事，因為這種看破的心情，有助於讓你不要繼續待在對你不利或是不值得的關係中，要及早超越現在的階段，才能邁向下一步尋求更好的開始。

獅子座：Thoth塔羅牌的「寶劍四」

分析：寶劍四代表一切都在休止、暫停的狀況，可能是因為發生了很多讓你腦筋轉不過來、應接不暇的事，為了不要在匆促下亂處理一通，所以有先讓自己靜下心來的必要；而這陣子你呈現的停機狀態，可能會讓身邊朋友覺得你消失了，或是對凡事心不在焉，但透過這種狀態可以看清更多事。

在事業方面，這張牌代表一種休息中的情況，但不一定代表你在轉業、休假、或是待業中(雖然也有可能)，有可能只是把自己放空，不主動參與或開始任何行動，保持一種超然卻有點麻痺的態度，這種狀況雖然有助於清理思緒，但不要持續太久，以免影響到日常生活。

在愛情方面，這可能象徵一種逃逸、不願面對當下難題的駝鳥心態，有很多事你明明知道要處理、要釐清，但一想到面對後的衝擊與混亂，你就寧可選擇閉上眼睛關上耳朵，假裝一切都沒發生，這樣雖然可以保護自己，卻很容易傷害別人；有對象的人可能減少聯絡，沒有對象的人，呈現心如止水的狀態。

處女座：Thoth塔羅牌的「寶劍公主」

分析：「寶劍公主」象徵你已經好久一段時間，都處在一片陰霾或狀況不明的情形當中，但現在正是快要破繭而出的時候了，寶劍公主用自己手上的寶劍，在一片深濃的雲霧中劃出一道明亮的開口，這把寶劍象徵她使用的武器是她的知識以及聰慧，是一張現況雖不明朗，但前途看好的牌。

在事業方面，寶劍公主代表要對外找一條新的出路，或是替自己安排一項第二專長，但不是斷然轉換行業或職位，而是替自己尋求一種更大的可能性、更廣的發展空間，為更廣大的將來作準備。建議可以進修、也可以去找一些能打開眼界的課程來上。

在愛情方面，這張牌的愛情還在生澀稚嫩的階段，但是有本事靠自己的智慧來突破目前的難關，是正要開始「成長」的時候。這張牌不管有無對象，都象徵凡事即將要邁入好的階段，但是還是需要一段時間的籌備跟適應，光明大道才能完全被打開。