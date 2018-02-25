殺破狼周運勢／處女 年後換跑道順利 雙魚 金錢運良好

2018-02-25 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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殺破狼2018年2月26日~3月4日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，有投資習慣的白羊座，會有不錯的獲利。沒有投資習慣的白羊座，可能會在某件外套口袋，發現遺忘已久的鈔票，讓你喜出望外。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，有個案件或是工作計畫進入收尾階段，塵埃落定。這段時間情緒壓力也比較大一些，工作結束後會輕鬆很多。某些白羊座準備跳槽，本週可能會忙著交接一些重要的事項。

本週須注意的部分：

感情運方面，在秘密宮位的金星受到遠行宮位的火星影響，暗戀的對象要到遠方去唸書或工作，面臨是否要告白的天人交戰中。某些白羊座與喜歡的對象必須遠距戀愛，沒有對方在身邊的日子，容易感到不安。

學業運方面，在學業宮位的火星受到金星與水星的影響，有一些作業或是報告截止日期迫在眉睫，但此時完成功課的效率變得較差，交作業的日期容易受到延誤。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星與水星的影響，在外地工作、旅行、唸書的白羊座，有水土不服的問題。此時也容易失眠睡不好。或是因為常熬夜，內分泌失調。注意作息正常。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，滿月落在戀愛宮位，某些金牛座會在情感關係上作出抉擇，懸而未決的曖昧狀態會塵埃落定。情感穩定的金牛座，滿月期間雙方會確立一些重要的大事，此時會是情感關係重要的關鍵期。

本週須注意的部分：

人際關係方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚人際關係宮位，同時太陽與海王星受到滿月的影響，容易因為處理人際關係而感覺心煩，與某些朋友的情緒問題，會使你封鎖通訊軟體一陣子，也使得這段友情漸行漸遠。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到金星與水星的影響，容易因為人情壓力被推銷保險、參加直銷、被揪去跟會、或是做某些高風險的投資，這可能會為你帶來非常大的財務壓力，投資前請三思。

學業運方面，土星與冥王星齊聚在學業宮位，報告與作業成績不太理想，可能會被退件，對於必須重修的功課內容毫無頭緒，學業壓力較大。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到天王星影響，遠行在外唸書、工作、生活、旅行的金牛座，在異地的生活不太適應，時差造成生理時鐘混亂，心理上的壓力也會比較大。

健康運方面，在健康宮位的火星受到金星與水星影響，容易被人傳染感冒，同時要當心血光之災，容易有意外傷害，須注意身體健康與人身安全。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在志業宮位，金星、水星與工作的木星有良好的連結，會執行某些光鮮亮麗的案件或任務，在職場表現受人矚目，事業運勢銳不可擋，卻也容易因此招忌，行事謙虛低調為佳。

學業運方面，日蝕的能量持續影響著學業宮位，正在升學關卡的雙子座，可望進入理想的學校就讀，或是會選擇到海外留學。許多雙子座會有機會到海外交換學生或是打工度假，會是學業生活多采多姿的時期。

本週須注意的部分：

家宅運方面，滿月落在家宅宮位，與家人容易鬧情緒，關係較為緊張。居家容易被鄰居的噪音打擾，會是家宅狀況較為混亂的時期。某些雙子座面臨租約到期，必須要搬家的狀況，必須在短期內尋求新的落腳處。

感情運方面，在感情宮位的火星相位不良，與另一半相處有許多難以解決的問題不斷在爭吵，容易使你對於這段情感有些心灰意冷，可能會想放棄這段關係。

金錢運方面，土星與冥王星齊聚財務宮位，信用卡使用不當，以及做了某些高風險的投資，使得財務狀況陷入困境，投資必須儘早停損止血，同時要做出穩定的償債計劃，才能儘早脫離經濟困窘的生活。

健康運方面，木星落在健康宮位，會有明顯過勞的感覺，大大小小的慢性疾病症狀浮現，建議找個時間做健康檢查，有些疾病早點發現，才能治癒。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，木星落在戀愛宮位，相位良好，在工作不斷的紛擾下，你會發現有個人默默地守護在背後支撐著你，該是好好正視自己在情感上的需求了，只要你願意，與某個對象的關係可以很快確立下來。

遠行運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在遠行宮位，選擇此時出國旅遊，會受到高規格的款待，甚至會有怦然心動的邂逅。但可能因為水土不服與時差的問題，身體微恙，出門須把常備藥品帶齊。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到遠行宮位的水星與金星的影響，某些巨蟹座可能會被外派到海外，或是必須要到異地出差，在外地工作，挑戰較多，對這個任務會有些卻步。

學習運方面，滿月落在學習宮位，參加大考的巨蟹座，考試成績塵埃落定，可以進入還算不錯的學校。學習某個科目或才藝會在此時修業期滿，或是遇到瓶頸，某項學習會在此時結束。

健康運方面，火星落在健康宮位，相位不良。工作有過勞的現象，此時要當心血光之災，容易有意外的傷害或疾病。在外地也要當心被傳染流感。注意身體健康與人身安全。

獅子座：

整體運勢：

家宅運方面，在家宅宮位的木星與財務宮位的金星與水星有良好連結，此時家人對你會特別大方，可能會請你吃飯，或是在財務上支援你。某些獅子座可能會獲得一筆長輩會留下資產，你可能要花一些心力去搞清楚繼承權益的問題。

金錢運方面，在財務宮位的太陽與海王星受到滿月的影響，信用卡分期付款的費用可望在此時清償，某些財務混亂的問題，本週會獲得解決。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金星與水星的影響，會買十分昂貴的東西討喜歡的對象歡心，然而對方的反應不如預期，可能會使你不太高興。雙方在價值觀上的落差會是本週兩人要去深思的課題。

工作運方面，冥王星與土星齊聚工作宮位，同時冥王星又受到天王星影響。職場會有許多重大的變化，突發狀況頻頻，週遭的人事不太穩定，也因此會影響你的工作情緒。

健康運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在疾厄宮位，睡眠狀況不良，情緒起伏也較大，心理上的不愉快容易影響身體狀況，容易著涼感冒，心血管方面的問題要留意，需適度放鬆與休息，維持身心靈的平衡與健康。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到冥王星影響，在學校會有許多額外的任務要執行，覺得在功課上無法兼顧。指導教授的行徑令你難以捉摸，某些科目莫名其妙被當掉，或是報告突然被要求重新修改。

處女座：

整體運勢：

學習運佳，木星落在學習宮位，相位良好。考試成績會出乎意料的好，正在等待大考成績的處女座，有機會進入比自己預期還要好的學校就讀。

面試運、考試運佳，木星落在面試、考試宮位，相位良好，年後轉換跑道的處女座面試順利，可望進入嚮往的領域工作。參加國考的處女座，成績可望跨越門檻，進入理想的單位。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的太陽、海王星受到滿月的影響，對於老是在等待的關係，會覺得不耐煩，情緒管理要注意，此時戀情容易出現變化。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星與水星的影響，與家人關係較為緊張，容易因為某些問題爭執，家中的電器、爐火使用要注意，家宅附近不太平靜，鄰居的噪音常打擾到你，此時要當心門戶安全。某些處女座可能在短期內必須離家或搬家，家宅狀況會較為麻煩。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，木星落在金錢宮位，相位良好，除了穩定的收益進帳外，可能會有外快可接，或是加班有加給，戶頭的存款增加了。

工作運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在工作宮位，會承接重要的案件，可能需要出差，或是到處洽商，工作內容非常具挑戰性，工作表現受人矚目，但相對而言壓力也比較大。

感情運方面，在感情宮位的天王星與溝通宮位的火星有良好連結，單身的天秤座可能會在網路上結識新對象，容易很快的對這個人產生好感。有伴侶的天秤座須注意，在感情宮位的天王星受到冥王星影響，雙方對於家庭或家人的問題各持己見，甚至因為家庭問題而冷戰。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星落在交通宮位，受到水星與金星影響，交通工具的故障率較高，外出要注意行車糾紛，同時容易被開罰單，需特別注意交通安全。

溝通方面，在溝通宮位的火星受到工作宮位的金星、水星影響，當心職場的口舌是非，工作上的表現會接收到許多嚴苛的批評與意見，此時在言行上需低調與謹慎，避免一不小心引發口舌是非。

健康運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在健康宮位，要當心著涼感冒，同時受到滿月的影響，容易睡不好。腸胃與消化系統不太理想，工作有過勞的現象，心血管方面的疾病也要注意預防。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在戀愛宮位，曖昧的關係會明朗化，情敵會退出戰局，戀情終於塵埃落定。已經有穩定關係的天蠍座，本週會與另一半為了金錢的問題有些爭執，或是為了某個人大吃飛醋。但床頭吵、床尾和，很快就能和好如初。

學習運方面，在命宮的木星與學習、考試宮位的冥王星有良好連結，考試運勢良好，參加大考的天蠍座，可望進入不錯的學校就讀。沒有考試壓力的天蠍座，在學校的表現十分活躍，參加某些競賽會獲得不錯的排名。

面試運、考試運佳，在命宮的木星與面試、考試宮位的冥王星有良好連結，需要轉換跑道的天蠍座，這陣子面試新工作會較為討喜，可以進入嚮往的公司工作。參加國考的天蠍座成績不錯，可望考進理想的單位服務。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友的情緒狀況影響到你的生活，或是會發生不太愉快的事情，使你必須與對方保持一段安全距離。兩人的友情可能也會在此時面臨考驗。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到冥王星影響，職場有許多不確定因素，一些流言蜚語，會造成在工作上的困擾。某些天蠍座常需要幫人收拾爛攤子，然而自己卻沒獲得任何好處，還可能被捲進是非之中。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到金星與水星影響，可能會因為戀愛、娛樂、寵物、小孩敗家，花費可觀，使得自己的生活必須縮衣節食了。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與金星與水星有良好連結，除了正常的工作之外，會在家中接一些外快賺錢，雖然錢不算太多，卻也不無小補。

本週須注意的部分：

家宅運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在家宅宮位，受到滿月影響，可能會離家一陣子，或是需要搬家，此時會很有效率地找到落腳處。家宅不需要變動的射手座，可能會覺得家宅環境亂糟糟的，容易受到家人或鄰居干擾，覺得待在家很煩。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，執行某個案件或是任務進入收尾階段，工作可望告一段落，某些射手座這陣子工作的情緒較不理想，家庭與職場蠟燭兩頭燒，很需要放假休息。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到冥王星影響，對於喜歡的對象較為主動，

有機會迅速地發展成為伴侶關係，但這段關係不同以往，對方可能無法給你明確的名份，令你感到苦惱。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，有些貴人可能會站在不太討喜的位置上提點你一些事，會是默默地給予你一些幫助，他們通常不太高調，不過若是你能放下身段思考這些人的話，可能因此學到更多事。

學習運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在學習宮位，考試運佳，參加大考的摩羯座成績不錯，可進入理想的學校就讀。沒有考試壓力的摩羯座，在學校生活會十分出風頭，可能代表班上或學校參加一些競賽，表現不俗，才華受到師長賞識。

感情運方面，金星合相海王星落在溝通、旅遊宮位，單身的摩羯座可能在網路或是旅行的過程中結識有好感的對象。已經有對象的摩羯座，兩人可能需要遠距戀愛一陣子，容易感到不安。

本週須注意的部分：

交通運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在交通宮位，受到火星與滿月的影響，交通工具可能會故障，或是嚴重的損壞，可能要花很多錢修車。此時要當心行車糾紛，也容易被警察攔檢、開單，同時要注意交通安全。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到冥王星影響，居家環境不太安寧，容易受到鄰居噪音影響，或是常被家人打擾，對於這些長期的打擾感到非常困擾。

健康運方面，土星與冥王星齊聚命宮，正深受慢性病所困擾，雖然不是什麼要命的疾病，但長期的不適，可能造成生活上的不便，這陣子甚至睡影響到睡眠，對於小病痛的影響不可輕忽。

水瓶座：

整體運勢：

工作運佳，在志業宮位的木星相位良好，職場上可以充分發揮自己累積已久的能力，正在一個非常適合你的領域如魚得水，薪資與獎金不斷有調升的機會。

金錢運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在金錢宮位，受到滿月影響，某筆分期付款的帳單終於付清了，但此時卻可能受不了某個物質的誘惑，在衝動下又刷卡買了一些奢侈品。

學習運方面，在學習宮位的天王星受到冥王星影響，不太喜歡同儕間的小圈圈，可能會刻意孤立自己，不想參與任何團體。會和你深交的都是些邊緣人與怪咖，但你還滿喜歡這些人的。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星與水星的影響，與人的金錢往來要當心，容易被佔了便宜而感到不愉快，可能會被強制推銷保險、直銷，買一些用不上的產品，對於這樣推銷的方式感到不舒服。

感情運方面，收到月蝕的能量影響，此時對於情感會顯得小心翼翼，深怕一不小心又踩了對方的地雷。此時對於戀愛會有較多的疑慮，不斷的質問自己究竟適合不適合有伴侶關係。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的木星相位良好，在海外唸書、打工度假、旅行、以及外派的雙魚座，在異地的生活如魚得水，會交到許多異國的朋友，出門在外會有許多貴人給予你幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與志業宮位的火星相位良好，隨著工作的忙碌，收益也成正比的增加，但在打點人際關係上的花費太多，導致沒什麼錢用在自己身上。

學業運方面，在課業宮位的木星相位良好，作業或報告受到重視，有機會登上重要的期刊發表論文。在學業上的成績優異，受到師長青睞，甚至有機會到海外交換學生，做學術交流。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，對於某些不對等關係的忍耐會到極限，對方也容易有些情緒性的言語，此時分手的機率很高，注意情緒管理。

健康運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚在命宮，容易著涼感冒、或是被傳染流感的時期，藥物的治療要注意，某些藥物會使你的心臟不太舒服，消化系統也會受到影響，請保重身體。

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