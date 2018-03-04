今日星座運勢／金牛 活力充沛活動多 避免過度熬夜

2018-03-04 00:00 聯合新聞網 那河



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三月四日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：寵物或鮮花

有事情困擾你，讓你傷透腦筋或有失眠焦慮的傾向。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：手機

活力充沛，不少活動安排，但避免過度熬夜。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：電影

今天適合接觸電影或藝術表演，有利於運勢與桃花。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：水果與花草

今天是個快樂的家庭日或派對日，好好享受情感交流與美食美景吧。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：小禮物

今天要注意長輩的叮嚀。年長的雙子容易擔心子女。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍

今天容易遇到讓你不太開心、需要忍耐或有點擔心的人事物。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：陽光和健康飲食

情緒容易影響健康。避免待在負面能量強烈的空間。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草茶

運動與藝術有益運勢。無論看起來多美好的戀情仍須經營與觀察。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：粉晶

有時候太過積極主動，容易讓他人有被侵略感。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：白水晶

與人相處避免衝動。計畫容易臨時變動。避免被流言蜚語影響。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：笑容

和他人易有意見不合的狀況，或是事情安排太多忙不過來。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：手機

忙碌的一天，或原本計畫有所改變、突然有人需要你幫忙等。