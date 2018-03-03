今日星座運勢／水瓶 主動展現魅力 避免自怨自哀

2018-03-03 00:00 聯合新聞網 那河



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三月三日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：與健康相關的場所

之前作息不正常或壓力較大的牡羊須注意健康上的小毛病。建議開始控制生活作息及不當的飲食習慣。不妨找專業諮詢一下。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：有創意的商品

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：藝文展場或電影院

雖然是假日，但似乎無法完全放鬆。可能有些事情需要花時間做評估，你顯得有些小心與保守，也在衡量其中的得與失。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：責任感

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

悠閒放鬆的一天。但該做的事情還是必須主動完成，避免過於慵懶。無論是陪伴小孩或屬於責任範圍內的工作與家務，還是要心甘情願一點。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：芬多精

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社交場合

內心似乎有些不夠放鬆。好好享受與他人共度的快樂時光，不要再去想那些惱人或過於實際的事情。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：音樂

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：有音樂的地方

悠閒的一天，但很可能因此感到有些無聊沉悶。何不邀請他人到家裡作客，或是一起到有音樂演奏的餐廳聊天敘敘舊？

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：新奇的事物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：沒去過的地方

今天不妨嘗試一些新事物，讓自己的心敞開，選擇幾位和你不同生活領域的朋友，與其讓你控制行程，不如把主導權交給他人，這樣生活才有更多驚喜。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：金色

★ 開運物：甜點

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：家或懷舊場合

心情容易有點悶或是感到莫名空虛。不妨回顧一下自己的家庭生活，是否有需要放下或原諒的？還是你可以付出更多的？

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：新鮮事物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：沒去過的地方

此時正是為自己的生命找到目標與熱情的時刻，嘗試一些有趣的事物，甚至冒點險，讓生命更有意義與衝勁。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然

不要因為是假日就完全不睡覺、狂吃零食或打電玩。該有的節制還是要有。之前不注重健康的射手容易出現疾病徵兆。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：軍綠色

★ 幸運物：植物花草

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野寬廣的空間

檢視一下自己是否習慣用批判的角度評斷人事物？有時我們需要讓自己的心變得更寬廣，跳出自我的框架，看見更有趣的世界。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：亮麗的妝扮

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：熱鬧商場

多主動展現自我魅力，讓熱情與生命力主導，避免自怨自哀或胡思亂想。負面想法會讓原本好運離你而去。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：關心他人

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：整潔明亮的家

情感順利的雙魚和另一半感情更加穩固。但感情已有裂痕的，則需檢視彼此關係。只要願意努力與平衡付出，關係可以長久彌堅。