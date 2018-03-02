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今日星座運勢／處女 謙虛態度求教 好運愈旺

2018-03-02 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月二日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：感恩

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

牡羊們容易在宗教場合、身心靈教室、大自然活動、醫院、公益活動等地方認識感覺一見如故的人。也可能需要透過照顧他人，提升自己的同理心。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：真誠

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

多和眾人互動，從互動聊天中你會更了解自己，或是情緒上獲得某種紓壓，也可能得到你正好需要的資訊或資源。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：適合自己的裝扮

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：職場社交

今天適合好好打扮自己，但避免奇裝異服。另一部分雙子則很有長輩緣，適合拜訪長輩、多和上司互動，留下正面的好印象。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：藝文空間

適合接觸藝術文化，增廣見聞，設定人生目標。避免上網購物。網路言論看看就好，需要有自己的想法和見解。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

適合了解理財或心理學方面的資訊。可能有人主動邀約合作，也容易有人主動提供理財或身心靈方面的資訊。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：謙虛的態度

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：宗教場合

究竟是貴人多還是小人多有賴於過去幾年的作為、以及經營的累積。多用謙虛的態度求教他人，好運自然愈來愈旺。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：超市

生活多元且有趣，有投入其他社團活動的跡象。不少關於生活、健康、工作的資訊接踵而來。此時是調整生活細節，讓自己更健康的好時機。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：紫黑色

★ 幸運物：知性造型服飾

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：聚會場合

魅力無窮，不少人正在關注你的一舉一動，你對於自己的外在形象也特別敏感，是個打造無敵魅力形象的好時機。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：住家附近餐館

家族中有不少事情正在討論或進行。也許是家族聚會，也許討論是否買賣房屋、旅遊或是生小孩等事情。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚會場合

朋友間的聚會少不了你，在聚會中除了生活瑣事，也可能談到神祕學、保險理財、生死、情慾等相關主題。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：美食餐廳

容易和另一半討論和金錢、理財、工作、以及健康相關的事情。有些在意他人的想法或尋求他人的意見。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淺粉紅

★ 幸運物：謙和有禮

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

期待他人的生活重心放在自己身上。也的確目前自己的人生規劃有了不少的進展與改變。有種要開始忙碌起來的感覺。

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