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今日星座運勢／牡羊 心念善良積善緣 有桃花助運勢

2018-03-01 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月ㄧ日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：正念善行

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：助人的場合

心念善良可以幫助你累積更多善緣，未來有更多人際桃花與貴人前來協助。今天多做好事，多說好話，為運勢多加分。負面狀態、內心匱乏者，容易有不適當的桃花。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：與人互助分享

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天不是搞孤僻或獨立作業的時間喔。多和眾人互動，相互交流，資源流動，交換心得想法等，可以為你帶來更多好運與機會。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：謹言慎行與笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：公開場合與職場

事業運與形象高漲的時刻。你說的話語對他人容易產生深刻的影響，也可能成為他人心中崇拜的人物。好好建立自我良好的狀態及形象。舞台焦點非你莫屬。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：海外或藝文展場

透過閱讀、思考、旅遊，可以更加拓展你的思維與生活。接觸不同的思想、不同的文化，不要把自己侷限在就有的框架中。這是突破與改變的時機。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：感恩

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野寬廣的空間

貴人運持續上揚，也可能有資金進入、與人合作的機會。感情上容易有美好深刻的體驗。也可能透過保險、他人饋贈而得到益處。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：平等交流

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交活動

人際關係拓展的好時機。他人更容易聽進你的想法，相對的，你對於他人的意見也比較能夠接受。是一個適合也需要平等互動交流的時刻。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而美的事物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：明亮的空間

雖然家庭或居住的空間斷斷續續出現某些或大或小的問題，但生活中很多細微之處，仍可以發現很多的美好。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：有熱情的事務

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

桃花運與人際運打開，心中的陰霾或壓力逐漸散去，逐漸恢復活力，也是建構自我的魅力與培養興趣、活出熱情的好時機。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：薑黃色

★ 幸運物：穗甘松精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

過去一段時間，射手們時常容易感到疲憊與壓力，也容易出現自我評價低，或遭受他人攻擊的狀態。現在，是回歸平靜與找尋自我的時刻。家庭關係與內心，也慢慢感受到愛的流動與和諧感。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：與人交流

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交活動

摩羯們應該感受到最近頗為忙碌的狀態。記得要放低姿態，多與人互動，透過交流互動，可以讓生活更豐富豐盛，心情也更加開朗喜悅。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：尊重並熱愛自己的工作

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

當你願意真心為他人服務、真心熱愛並尊重你的工作時，好運自然源源不絕。現在是付出與收穫的美好時光。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

透過閱讀、透過與其他專業人士的互動交流，可以更清楚自己的藍圖或定位，也能夠以更理性的狀態過生活。

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