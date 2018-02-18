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【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20聯合新聞網 小孟

晴暖天氣型態預估可以維持到明天初四，建議把握這兩天的好天氣以及假期出遊。聯合報系...
晴暖天氣型態預估可以維持到明天初四，建議把握這兩天的好天氣以及假期出遊。聯合報系記者王騰毅／攝影
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走春也就是拜年，通常由輩分低的向長輩拜年，從前社會比較傳統，在家中向長輩拜完年後，接著要到多處走春拜年，包括親戚、上司、生意夥伴等，準備的伴手禮則是甚為講究。另外街坊間見面也會互道恭喜發財，增添喜氣，這便是走春或行春。現在請憑你的直覺選一張牌，過年期間去哪裡遊玩會開運？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：lamblamb(Delos Tarot)

A：適合到百貨公司走春。(聖杯二正位)

牌面上有一男一女，他們手裡拿著酒杯向對方敬酒，上方有一位小天使正在祝福他們。

這張牌表示你過完年後，工作與感情容易走到停滯時期，使你的情緒受到波動，讓你產生消極的想法。小孟老師在此建議你，過年期間可到百貨公司走春，去那邊接觸一些人氣，讓停滯在身上不好的氣，能夠藉此流動轉換。另外你也可以改變穿著與髮型，讓你的心情可以獲得轉變。

B：適合到海邊走春。(教皇牌正位)

牌面上有一個至高無上的教宗，左手拿著雙十字組合而成的權杖，他舉起右手正要安撫在他底下的兩位求知的教徒。

這張牌表示你過完年後，工作將會受到上司對你的肯定，上司也可以藉此給你寶貴的意見和實質的幫助。若你從事的工作有業績壓力，你的績效也將會有所成長，過去的辛苦將會獲得回報。小孟老師在此建議你，過年期間可到海邊走春，聞聞海風吸收靈感與財氣，讓你充滿熱誠和抱負的心能夠事半功倍。

C：適合到山上走春。(寶劍四正位)

牌面上有一個人他剛與敵人打完仗，全身卜下穿著盔甲，躺在冰冷的石床上面休息。

這張牌表示你過年的生活會不規律，例如看劇上網導致晚睡，或有睡眠品質不好的問題。也暗指著你過年外出遊玩時應當心，容易發生擦撞或血光意外，但只要特別注意行車安全就能化解。小孟老師在此建議你，過年期間可到山上走春，呼吸一些新鮮空氣，讓自己沐浴在芬多精中，為自己帶來好的健康運。

D：適合到廟宇走春。(錢幣侍者正位)

牌面上有一個手裡小心奕奕的捧著金幣的男子，他的頭頂上戴著一頂插著三根羽毛的帽子，天上有數個白色雲朵。

這張牌表示你最近較易掉落自身的物品，也較易遭小偷侵犯，因此在過年期間時，務必多留意自身的物品。年後很容易受到過去事件的影響，讓你在原地不停打轉。例如：感情上有戀人的人，與另一半過去的問題將浮上檯面，但對方並不打算改善問題，這將是一個艱困的時期。小孟老師在此建議你，過年期間可到廟宇走春，祈求神明的保佑，幫助你將煩事一掃而空。

E：適合到公園走春。(聖杯四正位)

牌面上有一個人，他很專心的在看前方的三個杯子，而他的左方有一隻手拿著杯子從雲朵上伸出來。

這張牌表示過年期間你要管好自己的嘴，不要像三姑六婆一樣喜歡聊八卦，要小心禍從口出這件事，當你在訴說別人的五四三時，反而會讓旁人覺得你見不得別人好。小孟老師在此建議你，過年期間可到公園走春，聞聞花朵與草木的芳香，學習放軟身段學會溝通，不要太過固執堅持己見，可幫助你的人際關係。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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