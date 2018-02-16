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新年求財 風水專家、星座老師提供小撇步

2018-02-16 14:46經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

過年期間，不少民眾都會造訪財神廟，希望神明保佑、增加財運。風水專家與星座老師也提供了求財小撇步，給有興趣的民眾參考。

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