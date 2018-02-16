金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44 經濟日報 文／李咸陽



藏雲會館館主李咸陽。 圖／飛你思 分享 facebook 2018年的流年卦為雷水解卦，易經卦辭為：「利西南，無所往，其來復吉 」。解卦意思是任何事情都要看長遠的價值，就像耕田播種，今日揮汗，還未必能有好結果，但今日不做，未來必定空手。解卦就是這樣告訴我們，眼前的問題及紛擾仍多，布局雖看長久，但解決問題則應該有立即的手段。

解者，懈也，雖有懈怠疲憊的消極面，卻也有鼓勵人努力不懈的積極面。股市農曆3月前要注意反覆的行情變化，房市在下半年能有穩定成長的剛性需求。

鼠／多元投資 慎防官非

生肖屬鼠的人，財運頗能左右逢源，想要順利獲利最好能手持三分之一現金、三分之一債券股票以及三分之一房產投資或支付房貸的金錢使用原則，並避免高風險高報酬類型的投資標的。

人際交遊上，他人的言語，不但可能造成個人中傷亦有可能構成官非。

情感上未婚者將可能必須面對兩人以上的選擇困難，過程十足考驗耐心。若要開花結果，不妨走老派路線，讓彼此從朋友開始做起，成功機會反而大增。已婚的朋友若能留出更多時間給家人，家庭生活便能更臻美滿。在健康方面，頭痛與肝指數將是本年的主要重點，飯吃八分飽。

牛／財星高照 桃花運淡

今年生肖屬牛的朋友，必須留意與著手處理因為人際交遊所引發的各種難題。

在投資理財上可以優先考慮投資較具保值性的黃金或貴金屬，趁著市場價值走跌時買進並長期持有，未來可能會有豐厚的利潤。另外，雖然今年財星頗旺，額外花費也會增長，理財投資最好趁領到薪水時便著手進行。

感情方面，屬牛的朋友今年春風得意獨缺桃花，偶爾會陷入左右逢源卻不知如何是好的古典迷惘。人氣蒸蒸日上，朋友的邀約不斷，緣分若要來敲門，第一印象就會開啟一切，勉強說服自己沒有意義。健康需要多喝水，補充抗氧化的食物，由於今年的應酬太多，小心游泳圈上身。

虎／謹言慎行 貴人加持

生肖屬虎的人，今年倘能謹言慎行，對事物不妄下論斷，便能得貴人協助。

財運的斬獲除了建立在勞心勞力的處理各種利與不利的消息之外，過去累積的投資成果與模式，會成為今年最具參考價值的指標。基金投資可以慎選或轉入穩健型的平衡基金，政府公債也是可以考慮的選項，高風險的投資恐怕會令你寢食難安。

感情上尤其不能朝三暮四心猿意馬，單身朋友今年要成功脫單，不妨多參與友人的社交活動，但不宜太過衝動，否則將可能奉子成婚。健康建立在個人的意志力上，腎臟、膀胱和支氣管最好年初就開始保養，運動、飲食保健雙管齊下。

兔／行事低調 財運穩定

生肖屬兔的朋友，今年雖然脫離太歲刑凶之列，卻仍有幾點要在此點提：首先是工作上建議維持低調行事的作風，再小的風險也要防範於未然。有心創業者，今年最好重新檢視市場的變化，評估利弊後再出手。財運方面算是穩定中求發展，薪水成長有限，貿然投下重本，恐怕血本無歸。

感情上則要當心言語造成的各種曲解，戀愛中的雙方尤其應注意App平台上缺乏面對面的真實互動，可能會造成誤會。已婚者若是習慣針鋒相對酸言互嗆，不必等到小三小王的出現，兩人關係也會破裂。最後要叮嚀的是，留意腸胃與流感，就能有健康的身體。

龍／轉型關鍵 廣結善緣

今年屬龍的朋友正在大運周期運勢扭轉的時間交點上，因此工作、感情、財運各方面都可能面臨轉型的挑戰。

加班或身兼數職可能成為事業上的主旋律，「謹慎應對、廣結善緣」才能譜寫出優美的樂章。想要累積財富的話，守成為上，各種高風險投資最好提前獲利了結。也要避免融資持股，現金為王。但可以留意房地產的行情變化，有心置產者可以買到理想的不動產。

感情上單身者且提防挖心掏肺的愛情詐騙集團，令你意亂情迷的甜言蜜語，可能是南柯一夢。已婚者若能將彼此對家庭生活的不同認知攤開面對，將能留住幸福婚姻。內分泌與睡眠失調是今年健康上的主要困擾。

蛇／偏財進帳 留意健康

生肖屬蛇的人，今年好運似乎開始降臨，整體上工作仍然忙碌，人際關係也須提防空穴來風的誤會。只要事先規劃得宜，或者在各個情境裡提升自己的敏感度，都能無往不利大事化小。

事業要注意與同事或上司在應對之間造成的誤會。理財可採多焦點布局，尤其小額投資與零股都會有不錯的表現。房地產可多關注，不管是投資或介紹，都容易有偏財進帳。

人際情感上小心他人的口是心非，已婚的朋友則可能會因為社交活動或是同事的革命情感產生精神出軌，單身的朋友可能會有各種曖昧不明的戀情。健康方面尤其要注意出門遠遊水土不服而發生的疾病或傷害。

馬／經營人脈 不炒短線

生肖屬馬的朋友今年運勢一步一腳印，任何事情只要設置停看聽的安全距離，就能避免預期中與非預期中的各種不利結果。

不炒短線、不從事高報酬與高風險的投資，選擇獲利較小風險較低的定存、公債或者從歷史文件中選擇良好的績優股可以讓自己比較安心。與友人合組共創副業，將會是今年另一個可能的收入來源，唯獨切忌朝三暮四。

感情上，今年單身者有機會走出寂寞芳心俱樂部，而已婚者更能在家庭中重新找回失去已久的生活重心以及對生活的熱情。健康的主要困擾在於攝取過多熱量，不妨利用空閒重新檢視自己的飲食行為，確實執行飲食上的斷捨離。

羊／精準理財 請教專業

生肖屬羊的朋友，看似人際關係處於緊繃、工作面對更多壓力，但其實只要能夠尋求平衡，便能解決大部分的問題。

理財投資方面，今年羊兒走的是正財路線，雖然偶爾可以買買彩券對獎點綴生活，但不宜看得太認真。投資若想獲利，可以考慮投資型保單或定期定額基金。若能透過經理人協助過濾解析、釐清標的，投資將能輕鬆不少。

情感上不宜只有等待，太專注於等待，那人可能永遠不會出現在燈火闌珊處。已婚者則要小心最親近的好友、親人說三道四，過度介意別人的目光反而找不到問題的正解。想要擁有健康的身體與心靈，不要將希望落在未來，今年起就建立一周運動三次的好習慣。

猴／溝通無礙 感情穩定

生肖屬猴的人，今年和太歲狗處在奧援磁場，不但事業上能得貴人相助，生活中不具名的守護天使也會常相左右。受到朋友與同事的眷顧，只要不是太輕率的提議，努力溝通都能夠得到支持。

投資理財有幸自往年的陰霾中出走，財運可望不再探底，可以選擇持有人民幣、美金等強勢貨幣，也可以在2018年上半開始買入原物料類型的基金。

感情上桃花不增不減，已有穩定交往對象的朋友感情能夠續航，生活中偶爾可以平添一點樂趣。建議已婚者時時謹記感情的初衷，將能有效消弭干擾與變化的情感裂痕。健康宜注意熬夜情形對肝腎功能造成的不良影響，把握瑣碎的時間休息，可降低熬夜對身體的傷害。

雞／人際關係 今年重點

生肖屬雞的朋友，一方面可能會認識未來工作或事業的重要夥伴，另一方面也可能在既定的人際關係裡埋下心結，因此人際關係的收放將是本年最主要的課題。

投資理財方面，既可以逢低加碼股市或基金，亦可以慎選被大盤拖累的價值型股票，不論是短期或長期持有，皆能有不錯的獲利空間。

情感上愛情運勢扶搖直上，人氣一級棒，接受表白前最好釐清維繫彼此的是愛還是友誼。建議已婚的朋友除了戴上婚戒，釋出已婚的訊息，不但能自在的拓展人際關係，也能避免掉入情感的泥淖以及辦公室內的修羅場。健康留意筋骨、眼睛方面的疾病，增加戶外活動拒絕當沙發族是降低舊疾復發的不二法門。

狗／命坐太歲 做好規畫

生肖屬狗的朋友今年命坐太歲，由於龍與狗在五行上都屬土，土沖土的結果是愈動愈旺，凡事小心評估、積極進行都會有所斬獲，但最好針對既有的計畫，不要開闢太多戰場。

若是墨守成規，不知變通，企圖以不變應萬變的態度面對問題，反而會讓狀況陷入進退維谷的膠著。屬狗的朋友在這破冰之年最好一面維持既有的投資步調並合理分配所得，同時妥善規畫未來即將要發生的支出。如此，即便是坐太歲也能有豐厚的進帳。

今年在感情上建議單身的朋友不要拘泥於自己設定的擇偶條件，不妨參考閨蜜、摯友或者長者的意見，否則非常可能面對桃花燦爛開在別家庭院的處境。健康無虞，運動是最好的感冒藥。

豬／幸福滿點 成家良機

生肖屬豬的人，可以說是今年12生肖中的幸運兒，好事降臨，厄運遠離，無論創業或工作都有不錯的契機，唯獨不能囫圇吞棗照單全收，仍須審慎評估。投資理財可以透過專業經理人的協助，不管是股市、基金都能出手，但買點的評估最好多徵詢兩位以上的意見，別浪費今年貴人扶持的力量。

感情方面，就算是才要開始的戀情，也容易乾材烈火一發不可收拾。已婚者可重啟戀愛，重溫戀愛時的各種情趣，已經有對象的人今年步上紅毯的機會大增。值得注意的是，2018年由於應酬頻繁，最好加強運動以免體脂肪破表，也要留心消化器官代謝不良的問題。

李咸陽 小檔案

藏雲會館館主，也是台北戲棚專聘命理師。

由於家傳淵源，鑽入命理哲學之研究，專精紫微斗數、陽宅風水、易經八卦、奇門遁甲等，至今已有20餘載。近年致力五術傳統概念的融合及新創，延展東方命理的定義與發想，目前與許多機構跨界合作，推廣東方命理，並以平面媒體出版及電子媒體曝光，集中命理、風水、占卜相關資訊與知識的傳播。