殺破狼周運勢／白羊過年偏財運超好 處女旅行運佳

2018-02-18 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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殺破狼2018年2月19日~2月25日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，木星落在財務宮位，相位良好。過年期間偏財運非常好，可能會在牌桌上一直連莊，也可以買彩券試試手氣。

感情運方面，金星、海王星合相在秘密宮位，可能會與前情人在新春期間見面或聯絡，兩人雖然已經無法在一起了，但心中的情緒還是會有些複雜，無法忘記往日的種種。單身的白羊座在旅行時或可能會邂逅一位令你怦然心動的對象，然而這份好感只能藏在心中，因為彼此能相處的時間十分短暫。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到天王星影響，年假期間需好好休息，工作一開工就會十分繁忙，會有許多突發事件要應付，在新春期間需好好養精蓄銳。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星與海王星影響，新春期間計畫出遊，行程容易排得太滿，導致有些重要的景點反而無法仔細遊覽。出遠門容易睡不好，或是因為時差問題，導致出遠門精神不佳，開工前需好好調整作息。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，木星落在感情宮位，與遠行宮位的冥王星相位良好，年假期間不妨與喜歡的對象或是另一半出國旅行，在一起旅遊的過程中，雙方的關係會更進一步。某些金牛座會在過年期間拜訪對方家人談婚事，兩人會訂出婚期。

人際關係方面，海王星、金星、太陽、水星齊聚人際關係宮位，會有許多很久不見的好友特地來拜訪你，甚至會在某些地方巧遇老同學。不過由於金星與海王星受到財務宮位的火星影響，可能得準備不少紅包打點人際關係。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到金星與海王星影響，過年期間千萬不要賭博，好不容易賺來的壓歲錢或是年終獎金容易在牌桌上輸個精光。

健康運方面，在疾厄宮位的火星受到海王星、金星影響，需特別注意血光之災，當心發生意外傷害或是突發性疾病。作息與飲食須維持正常，此時罹患急性疾病的機率較高，容易被傳染流感，使你整個假期得躺在病床上養病。

雙子座：

整體運勢：

工作運佳，海王星、金星、水星、太陽齊聚志業宮位，開工大吉，馬上會有許多重要的案件上門，甚至會接到一份光鮮亮麗的任務，工作表現受到許多人矚目。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星與金星、海王星相位不良，年節期間，會有許多雜事忙到分身乏術，無法好好陪伴喜歡的人，容易引發對方的不滿。這段期間容易與戀人發生許多爭執，你甚至會對於這段關係感到悲觀。

金錢運方面，財務宮位受到冥王星與土星影響，許多開銷使你吃不消，過年期間，花費也比較多。千萬不要賭博，越是想翻本，越容易輸個精光。

健康運方面，冥王星與土星齊聚在疾厄宮位，長期受到一些慢性疾病所困擾，如果有假能好好休息，對你而言會非常珍貴。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運佳，海王星、金星、水星、太陽齊聚遠行宮位，年假期間出遠門旅行，可享受高規格的待遇，甚至會在食宿方面被升等。單身的巨蟹座在旅行時可能會有怦然心動的邂逅，年假期間不妨多出遠門走走。

感情運佳，在戀愛宮位的木星相位良好，年假期間會是與某個人關係更進一步的關鍵期，不妨趁著休假約對方一起出遊，可使得雙方的距離被拉近。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到金星與海王星影響，在正常上班後，容易粗心大意犯下許多不可挽回的錯誤，工作量因此而增加。開工前要給自己一些時間好好收心。

人際關係方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的冥王星影響，職場會有一些對你較為嚴厲或不友善的同事，一開工就不斷的找你麻煩、挑你毛病，使你產生嚴重的假期症候群。

健康運方面，在健康宮位的火星受到海王星與金星影響，年假期間容易玩得太瘋，導致正常上班後反而精神不濟，甚至累到生病，外出時也要當心血光之災，在外地也容易水土不服、有吃壞肚子、以及感染傳染疾病的狀況。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚財務宮位，偏財運不錯，可在此時試試手氣，不過由於海王星與金星受到火星影響，容易因為中了小獎又把所有的錢壓下去投注，中獎的錢猶如過路財神，還沒享受到就花完了。

家宅運佳，木星落在家宅宮位，相位良好，年節期間，家人會對你特別大方，即便是已經出社會工作的獅子座，都可能會收到壓歲錢，使你覺得很窩心。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金星與海王星影響，有些情緒關係處於剪不斷，理還亂的狀態，即便已經分手，雙方還有許多共同的事物又會糾纏不清。關係較穩定的獅子座，需保持情緒穩定，兩人容易因為某小問題而不愉快，這些負面情緒的累積可能會引發較大的爭執。

工作運方面，土星與冥王星齊聚工作宮位，新春期間可能需要到辦公室加班，或是必須把一些文件帶回家處理，開工後，職場有許多突發狀況，會是工作較為麻煩的時期。

健康運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚疾厄宮位，年節期間容易感染流行性感冒，須注意預防。作息與保暖也要注意，當心著涼或是引發心血管方面的疾病，睡眠有不足的現象，年假期間不要熬夜打麻將或玩遊戲。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚感情宮位，還在曖昧階段的處女座，會偷空與喜歡的對象見面，使你的心情感到雀躍而歡喜。但有時又會覺得對方無法察覺自己的心情而感到懊惱。已經有固定伴侶的處女座，由於金星與海王星受到家宅宮位的火星影響，對於要與對方的家人過年，容易感到緊張。

旅行運佳，在旅行宮位的木星，相位良好，新春期間外出旅行，會享受高規格的款待，玩得十分愉快，甚至會有豔遇，趁著年假出去走春，也可為新的一年開運。

工作運方面，受到日蝕發生在工作宮位的影響，開工後職務就會有一個重要的調動，可能要重新適應新的環境。某些處女座在年後會正式跳槽到新的工作崗位，很多事情都要重新開始。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到冥王星影響，過年期間不要賭博，越是想要翻本，越容易輸得一蹋糊塗。年節期間的額外花費非常可觀，過完年可能要節省著過日子。

健康運方面，在疾厄宮位的天王星受到冥王星影響，日蝕的能量又影響著健康宮位，須特別當心突發性的疾病或傷害，內分泌與心血管的狀況不良，年假期間要注意作息正常。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，木星落在金錢宮位，相位良好，年節期間會有許多賺外快的好機會，可能會放棄休假，多接一些案件、或是多打一些工充實荷包。

工作運佳，海王星、金星、水星、太陽齊聚工作宮位，年節期間可能會自願加班，反而會覺得工作比平常輕鬆，會為你賺到額外的休假日，或是加倍的金錢。

本週須注意的部分：

交通運方面，在交通宮位的火星，受到金星與海王星影響，外出要特別注意交通安全，此時容易與人發生行車糾紛，或是常被開罰單，交通工具故障率高，年節期間盡量不要出遠門，容易塞在車陣中，到哪兒都玩不起勁。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到冥王星影響，同時戀愛宮位受到日蝕影響，情感狀態會有些變化，有伴侶的天秤座，與對方家人的相處感覺格格不入，過年與對方在相處上無法好好放鬆。某些天秤座可能會意外懷孕，使得兩人關係壓力較大。單身的天秤座則可能會對某個對象一見鍾情，然而對你而言，現階段似乎不適合談戀愛。

人際關係方面，受到月蝕的能量影響，與某些親戚在年節接觸時會有些不愉快，周遭的人際關係也會有一些變動，有朋友可能會離開你的生活圈，你也可能與某些朋友漸行漸遠。

天蠍座：

整體運勢：

感情運佳，海王星、金星、水星、太陽齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象關係在年假期間有關鍵性的進展，可能會被告白，晉升為交往狀態。單身的天蠍座，可能會與某個對象的關係變得密切，但此時對這種愉悅感，分不出是友情還是愛情。

面試運佳，在命宮的木星與面試宮位的冥王星相位良好，年假過後，找新工作、跳槽的運勢會十分順利，參加國考的天蠍座錄取理想的單位機率高。沒有換工作打算的天蠍座，年假後職務有轉換的現象，會到比較陌生的領域就任。雖然轉換到新單位的運勢很順利，然而就任之後，才是挑戰的開始。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到金星與海王星的影響，年節期間會有許多想買的東西，可能會一口氣添購許多新衣服，或是在享受與玩樂方面比較捨得砸錢。但有些花費事後會使你覺得稍嫌衝動與浪費，花錢請注意節制。同時不要沈迷賭博，偏財運並不好。

健康運方面，受到木星在命宮的影響，身體的負擔較重，須注意健康狀況，可能會有你意想不到的病變正在侵蝕你，同時交通宮位受到土星與冥王星影響，要特別注意交通安全，行車也容易遇到糾紛、事故、或是被開罰單。

家宅運方面，日蝕的能量持續影響家宅宮位，年節期間與家人關係不太理想，容易吵架，或是有家庭成員的狀況令你擔憂，對待家人需要多一些耐心。某些天蠍座可能會在年後，因為工作轉換的關係搬家或離家，過年期間可能還得打點搬家相關事宜。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與木星相位良好，可能在家中不知名的角落，發現一筆遺忘很久的私房錢，讓你喜出望外。

遠行運方面，受到日月蝕在旅遊宮位的影響，某些射手座年節期間會有遠行遊玩的計畫，整個年假可能都在外地到處遊覽。某些射手座可能會選擇在年後出國打工度假、留學、外派工作，假期後就會啟程了。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到冥王星影響，年節期間容易花大錢討好喜歡的人，然而卻沒有獲得預期的反應，令你有些失望。關係較穩定的射手座，容易因為花錢的方式有落差，雙方在金錢方面必須要取得平衡與協調，這會是兩人關係上很現實的問題，不能輕忽。

家宅運方面，在命宮的火星受到家宅宮位的金星、海王星影響，過年期間家裡到處會亂糟糟的，會因此跟家人吵架。但由於改變不了什麼，你態度較為消極，不想參與家人間的互動。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星，相位良好，年假期間會有很久不見的朋友來訪，或是相約見面，這些人都是你過去曾經很重要的夥伴，見面會特別感覺歡喜。

旅遊運佳，海王星、金星、水星、太陽齊聚旅行宮位，年假期間可出門走春遊覽，讓身心靈獲得放鬆，也可為未來一年開運。但最好不要在外頭過夜，容易認床睡不好。

本週須注意的部分：

健康運部分須注意，火星落在精神宮位，年假期間還是需要注意作息，可能會因為假期常常熬夜玩樂與交際，使得開工後很難恢復精神好好工作。同時要注意交通安全，外出遊玩容易有時差的問題，以致恢復正常生活後，生理時鐘調不回來。

金錢運方面，受到日月蝕在金錢宮位的影響，過年期間的花費較多，偶而會因為一些小幸運，使你獲得意外之財，但馬上又會當散財童子花個精光。有些投資理財的標的，在年假期間可能會有些變化，要時時注意經濟環境動態，這牽動著你年後的一些投資規劃。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到命宮的冥王星影響，過年期間會有些家庭成員不在家過年而感到不習慣，內心會有些寂寞，總希望每個人都能團聚在身邊，某些摩羯座在年假期間會因為一些小問題與家人生悶氣，卻沒人察覺你的情緒，而感到落寞。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚金錢宮位，新春期間比較捨得買昂貴的東西犒賞自己，同時會買到你覺得物超所值的好東西，血拼使你十分舒壓。

工作運佳，在志業宮位木星相位良好，開工後會開始執行一個重要的任務，或是就任重要的職務，在職場上會是令眾人矚目的角色。某些水瓶座會在年後找到新工作，進入一個環境非常好的領域，這會是你工作生涯一個重要的際遇。

本週須注意的部分：

感情運方面，感情宮位受到月蝕的能量影響，這段期間，水瓶座需特別注意情緒管理，珍惜重要的人，即便兩人的關係已經穩定了，但目前會覺得兩人的互動狀態不是太理想。雙方有許多情緒，可能一直壓抑在心裡，某些水瓶座甚至容易在這段期間結束一段關係。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星與金星的影響，過年期間會有些討人厭的親戚來拜年討紅包，讓你十分困擾。某些水瓶座雖然很樂於分享金錢與物質，但過年期間被長輩一直問東問西，內心會覺得很不耐煩。

健康運方面，命宮受到日蝕能量的影響，須注意突發性的疾病與傷害，特別是心血管與消化器官方面，在年節容易感到不太舒服，有小症狀就要特別留意，不要讓問題擴大。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的木星，相位良好，過年時適合到國外度假，遠離一些煩人的打擾，到海外也能結交到許多異國的朋友，對於跨文化的洗禮感愉快。

感情運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚命宮，桃花運旺盛，可能會有人對你表示好感，甚至告白。但由於海王星與金星受到火星影響，有些人對你的喜愛，會令你感到困擾，同時也容易招惹到爛桃花。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到金星與海王星影響，過年期間還得不斷的加班趕工作進度，然而開工後，你會發現工作量似乎還是消化不完。某些雙魚座年後會換工作，或是職務有調動的現象，正式就任後，需要收拾前人留下的爛攤子，感覺很累。

人際關係方面，由於土星與冥王星齊聚人際關係宮位，過年期間有許多三姑六婆的親戚對你的工作與生活有很多意見，還要發壓歲錢給討厭的小鬼，你會覺得過年蠻困擾的，會想出遠門躲起來比較愉快。

健康運方面，海王星、金星、水星、太陽齊聚命宮，健康宮位又受到月蝕影響，過年期間要當心感染流行性感冒以及腸胃炎，身體狀況不太理想，有些雙魚座甚至整個年假都得躺在病床上休養，過年前後請注意身體保養，預防病毒感染。

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