年後想跳槽？誰才是你的真命老闆

2018-02-23 08:36 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

職場中不可缺少的聲音便是對老闆的抱怨，即使不跟同事一起湊熱鬧開小批判會，心中也難免腹誹。老闆只有一個，可員工卻有很多，性格不同對老闆的看法也就不盡相同。那麼你理想中的真命老闆又是怎樣的呢？面對現在的老闆你又該如何改善與他的關係？「科技紫微網」便為大家呈現出屬於你的真命老闆。

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開創型（殺破廉貪）

想要的老闆類型：

你想要的是一個能充分給你自由的老闆，大多數時間他都不會在場，任由你發揮，沒有控制，一旦你的老闆非理想型，工作中你就很容易感到自己的成長被限制，心灰意冷，不斷炒老闆魷魚。

老闆非理想型時的心態調整：

當你感覺被老闆監控，厭惡被控制在一張張時間表中時，你是否該想想為什麼其他同事不會如此反感呢？職場不是自由市場，等級和界限的存在是你永遠沒辦法改變得了的。與其抱著這種心態，不如把目光關注在開展事業宏圖上，告訴自己至少他有給你提供展示抱負的機會，哪怕這個機會在你看來並不見得好。玩遊戲都有遊戲規則，何不就將老闆的規矩當成是遊戲規則？

領導型（紫府武相）

想要的老闆類型：

你是一個比較自傲的人，不太容易服人，所以內心會期望老闆德高望重，在工作中能絕對的實幹，重視團隊，並擁有不可置疑的威望。如果現實中的老闆無法事事做到讓你信服，那麼「我做得都比他好」的心態劇增，會讓你忘了對老闆該有的尊重。

老闆非理想型時的心態調整：

雖然在你的世界中只有完美才有價值，可是現實世界，誰都沒辦法做到十全十美，做到令你百分百滿意。老闆雖不完全是你心目中的英雄，但他能坐到這個位置也證明他並非你想的那麼不堪。想讓他成為你心目中的老闆模樣，不如多在他專業領域薄弱的地方幫助他，沒有任何疑慮的支持他。

支援型（陽巨機）

想要的老闆類型：

在你的理想中，老闆應該要像朋友，能夠不斷給你支持和肯定，在你無法解決一些工作難題時，能告訴你該怎麼去處理。當老闆並不如你想像的那般時，你多半會因為失望而用消極的心態面對工作，用懈怠、拖延來做無聲的抵抗。

老闆非理想型時的心態調整：

老闆不是你的父母，他沒有義務，也沒有職責規定，他要對你不斷的進行表揚。你想要一個仁慈、人性的老闆可以理解，但是你必須要弄清楚，你是在為老闆打工，而非老闆為你打工。如果想要一個能支持你、欣賞你的老闆，那麼你必須先做好自己。無論是面對老闆的批評還是表揚，都應向他表明他的批評、建議對你的幫助大，而非面對批評時，去辯解，面對讚美時，盲目去謙虛。這樣才能讓老闆對你喜愛有加，給你更多的反饋。

合作型（陰同梁）

想要的老闆類型：

你心目中的好老闆，是要有那種能讓員工心懷感激、死心塌地的魅力，能真正關心員工的需求，不會整天擺著一副老闆的架子。如果你的老闆並不是一個好相處的人，那麼你便會感覺有很大壓力，甚至與他面對面說話時都會神情緊張。

老闆非理想型時的心態調整：

你理想的老闆類型，也反應出你過重的依賴心理，你總寄希望於別人能讓你感到輕鬆，別人能適應你的節奏，能攙扶著你行走。這在職場中是非常危險的信號，在如此激烈的競爭中，如果你只會依賴，那麼就只有被淘汰的份。老闆也是凡人，他還上升不到能完全瞭解你的境地。希望加薪，你說；被冤枉了，你說；想得到肯定，你說；有意見和建議，你說……只有你表達出來，爭取回來，老闆才會重視你的需要！

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