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送到心坎裡 最適合12生肖長輩的禮物？

2018-02-14 15:06聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

春節就快到了，隨著喜慶節日氣氛的濃厚，一個大疑問也開始攀上年輕人們的心頭。春節回家，到底應該給家中的長輩們送些什麼以表心意呢？別著急，這也不是什麼難事，科技紫微網這就來教教大家，如何根據各位長輩們的生肖，選擇最適合送給他們的春節禮物。

圖片來源／Shutterstock
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屬鼠長輩：送美味零食

屬鼠的人大多注重美食體驗，屬鼠長輩們也不例外，大多都會為食物的魅力所折服。春節回家，送給他們的禮物不需要你多費心思，就照著平時愛吃的零食來，什麼國產的進口的都可以，他們接受新鮮食物的能力比較強，只要好吃口感好，送什麼對他們而言都是個寶。

　

屬牛長輩：送按摩椅

屬牛長輩們大多操勞了大半輩子，勤勤懇懇做事，踏踏實實做人，能夠自己承擔的，堅決不麻煩別人，雖然年紀大，可是心不老，很多活兒都搶著要繼續自己來。既然這樣，你不妨送他們一部按摩椅，讓他們在勞累一天之後好好放鬆一下身體，享受一下片刻的舒寧。

　

屬虎長輩：送保健營養品

在屬虎長輩眼裡，「身體是革命的本錢」，他們蠻注重自己的身體健康，所以，保健營養品是個不錯的選擇，不過也不能亂送，最好在送之前先打探一下他們的相關需求，比如說貧血的買補血的保健品，低血糖的買補血糖的保健品，「對症」來買，才不會買錯…。

　

屬兔長輩：送書籍、畫卷

別看屬兔長輩穿著什麼的都比較簡樸，其實人家是潛藏在人群裡的大藝術家呢！他們的審美口味比較高，也懂得欣賞一些藝術品。送他們的東西，可不能太世俗，一定要是一些經典雅致的東西，才能討他們歡喜，比如說一些書籍、畫卷之類的，修身養性最適合他們了。

　

屬龍長輩：送優質服飾

屬龍的長輩好面子，哪怕年紀一大把了，也愛穿好看的衣服，走出去吸引目光，多風光啊！你買吃的喝的玩的，都不如送他們一套冬天的優質保暖服飾，讓他們在大冷天多一絲溫暖之外，一穿上你的衣服，還會有一種自豪感油然而生，是不是很棒呢？

　

屬蛇長輩：送茶葉、茶具

對於性情溫和，優雅別緻的屬蛇長輩來說，適合茶道方面的探索和研究。送他們一些茶葉和名貴茶具吧，讓他們閒情逸致之時，自己喝喝茶、看看風景，或者和老友們聊聊人生、談談理想什麼的，他們一定會喜歡得不得了。

　

屬馬長輩：送牛奶、水果

送屬馬長輩東西，得注意分寸，不要太揮霍浪費了。你買太貴的，他們可是會替你心疼，而你送他們東西的初衷也是為了讓他們開心，所以不必計較價格方面的問題，千里送鵝毛都禮輕情意重，送一些日常的牛奶和水果，他們就會覺得很開心很滿足了。

　

屬羊長輩：送帽子、圍巾

屬羊長輩性格外向，比較喜歡有事沒事就往外面跑一跑、玩一玩，這種樂觀年輕的心態很好，不過寒冬時節，也要讓他們注意保暖。你就為他們準備一份冬天的保暖裝備吧，什麼帽子圍巾皮手套的全部都準備齊全，讓他們哪怕大冬天的出門散散步、走一走也不至於被凍著了。

　

屬猴長輩：送經典名酒

對於喝酒這件事情，貪杯傷身體，小酌卻可以怡情，還能通經活絡。對於經常因為一些家庭瑣事讓操碎了心的屬猴長輩，經典名酒很適合買來送給他們，建議他們常喝但少量，保護心血管的同時，還能消除一些疲勞緊張和壓力。

　

屬雞長輩：送串珠、玉墜

屬雞長輩比較愛臭美，但是項鍊手鍊什麼的，他們又覺得太俗氣，看不上眼。這個時候，就需要你推陳出新，動動腦筋了！你得送小飾品，並且避開以上他們不喜歡的地方，串珠和玉墜看起來會更有檔次，更超凡脫俗，不落窠臼。

　

屬狗長輩：送血壓計、血脂儀、血糖儀

雖然屬狗的長輩們大多精神百倍，可是也不能忽略了他們的健康問題，身體好固然好，可是一些小病也得預防。就送血壓計，血脂儀和血糖儀吧，只要控制好了他們的三高，基本上就能讓病痛遠離他們，幸福健康一輩子。

　

屬豬長輩：送掃地機器人

屬豬長輩們一直有一個困擾，那就是他們在愛乾淨的同時，又想偷偷懶。如今科技這麼發達，掃地機器人就可以解決的垃圾，何必麻煩他們動手呢？送他們一台掃地機器人，解放他們每日的清掃任務，隨之也就多了一份清閒！

　

【延伸閱讀】

六親緣薄？從命盤看轉運關鍵！

神曜守護！你天生具備的強運？

　



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