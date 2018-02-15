彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

沸騰的都市，樂透以各種形式橫行天下，身邊總有個把中過獎的熟人，雖然嘴上還是說自己沒有別人中獎的運氣，但心中還是羨慕得要死。其實僥倖心理是普遍存在的，在平淡的生活之餘，對於中獎人們或多或少都存有一份期待，即使中大獎的概率渺茫，但在中獎公佈之前的時間，那一份期待，能夠給生活增添一份信心與希望。科技紫微網提醒，在買樂透躍躍欲試之前，不妨先看看自己的主星屬不屬於中獎機緣高的族群哦。以下五顆主星是十四主星中，中獎機緣最高的五顆星，按照從高到低的順序依次排列。

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No. 1：七殺

七殺具有勇於冒險嘗試的精神，因為喜歡到處撞運氣，所以偏財運佳，可謂財路在四方。雖然收益與風險是成正比的，但七殺的投機心理還是隨處可見，發財之念不可遏制。無論是大樂透還是威力彩，只要有中獎的機會，他都會湊個熱鬧，假如某可樂正在開獎，他就會喝可樂解渴。在七殺的心中，機會是處處存在的，頭獎說不定哪天會降臨到自己頭上。買樂透在七殺的投資計劃之中，購買得多，中獎幾率自然就高，因此他具有發「機會財」的命，中獎機緣高居榜首。

No. 2：武曲

武曲追求發財的慾望頗為旺盛，是一顆財星，對數字十分敏感，擅於分析研究中獎號碼，所以中獎機會較多。武曲對中獎機會嗅覺靈敏，在身邊充斥各種樂透的情況下，對他熟悉的領域更加重視，有瞭解他才會大膽投入其中。比如他常識豐富，他就會經常發簡訊參加有獎競猜。武曲持「買進了就有中獎機會，不買機會等於零」的心態，不但經常購買彩券，而且對看好的品種會大量的買入，是位十足的樂透迷，中獎機緣自然也就青睞武曲。

No. 3：天同

天同主星的行動力欠缺，但由於性格比較隨和，又講求緣分，因此他的人緣十分好，稱為「福星」。在十四顆主星之中，天同是最有「貴人運」的一顆星，多得人助，偏財運也頗為旺盛。朋友的信息與鼓勵對他很有幫助，在買樂透時也如此，本不怎麼熱衷買樂透的天同，常受旁人的影響帶動下而參與買樂透，且有不少朋友為他提供信息給他出謀劃策，中獎常在不經意間，中獎機會送上門來。誰叫人家是「福星」，天同的中獎的機緣旁人只有羨慕的份了。

No. 4：貪狼

貪狼主星的個性，對錢財的慾望較大，有發散型思維的特點，喜歡廣交朋友，信息量十分充足，偏財運也很旺。經常道聽途說從社交圈中獲得一些中獎的信息，雖然對他中獎並無多大幫助，但會提醒他還有這種發財機遇，於是他便會躍躍欲試，期望自己中獎的願望會來得十分強烈。在慾望的驅使下，貪狼往往會「撒大網，撈大魚」，買樂透時，他會一口氣包下很多號碼。再加上擅長交際的貪狼喜歡湊熱鬧，常頻繁出現在各種各樣的抽獎活動中，由此看來，貪狼也是容易捕獲到中獎機緣的。

No. 5：太陽

太陽主星古稱「貴星」，是屬於自己活力四射，照亮別人也照亮自己的樂天派，在人際交往中關係廣泛，雖然行動力不強，但容易受到朋友與同事的影響。天性樂天積極的太陽，偶爾看別人購買樂透，就會產生自己中頭獎的想法，會不間斷的買幾張來試試運氣。即使買了多次未中，他也會很樂天的想，反正買樂透的投入又不大，說不定大獎就在下一次降臨呢，於是持之以恆，中獎機緣自然大大提高。

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